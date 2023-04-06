Mustafa Öz, bölgedeki son durumu Altın Sohbetler'de anlattı

İsgold iş birliğiyle hazırlanan Altın Sohbetler programı başladı. Moderatörlüğünü Ekonomi Gazetesi Yazarı Özge Yavuz'un yürüttüğü Altın Sohbetler'de Kahramanmaraş Kuyumcular Odası Başkanı H. Mustafa Öz, Vahap Munyar, Şeref Oğuz ve Hakan Güldağ'a bölgeyi anlattı.

Öz, şunları söyledi: “Deprem bütün dengeleri bozdu. Kahramanmaraş’ta da bunun etkisi çok fazla oldu. Özellikle Kahramanmaraş’ta sanayi çeşitliliği olarak kuyumculuk, çelik, mutfak eşyası, tekstil sektörleri ağır hasar aldı. Deprem başladığında işin kuyumculuk tarafında bir arz-talep paylaması meydana geldi. Çünkü iç piyasada üretimin yüzde 30-35’ine yakını Kahramanmaraş’tan gidiyordu. Böyle olunca da İstanbul buna yetişemez oldu. Biz depremleri yaşadık ancak firmalar sanki hiç deprem yaşanmamış gibi sipariş yarışına girdi. İnsanlar burada yaşananları, işin vahametini geç anladı. Aslında Kahramanmaraş’ta biz kuyumculuğu dağıtmak istemiyoruz. Burada 6 bin kalifiye elaman çalışıyor, bir o kadar da Altın Şehrin dışında sitelerde çalışıyor. Yaklaşık 10 bin kişi bu işte istihdam ediliyor ve bunların tamamı da kalifiye eleman. Bu çalışanlara bölge dışından talepler geliyor, firmalar bunları vermemek için çalışanların ihtiyaçlarını karşılıyor ama barınma sıkıntısı yaşayanlar buradan gitmek durumunda kaldı. Bunların dönüşü için devletten bir konteyner kent istiyoruz. Çünkü depremde Maraş’ın yarısına yakını yıkıldı.”