Müzmin sorunların çözüme kavuşması gerekiyor

Asrın İş İnsanları Derneği (ASRİAD) Genel Başkanı İbrahim Cemil Yıldız, yaptığı basın açıklamasında 2026 yılı ilk çeyrek GSYH gelişmelerini değerlendirdi. Yıldız, değerlendirmesinde, son 23 aydır ekonomide yaşanan kesintisiz büyümeye karşın müzmin sorunların hala tam olarak aşılamadığı öne sürdü.

2026 yılının ilk çeyreğine ilişkin TÜİK bülteninin açıklandığını ve ülke ekonomisinin 23 aydır kesintisiz büyüdüğünün bültene ilk bakışta anlaşıldığı ve bunun su götürmez bir gerçek olduğunu söyleyen Yıldız, ancak detaylar incelendiğinde ülke ekonomisinin 2019 yılından itibaren içine girdiği girdaptan henüz çıkamadığı da hissettirdiğini belirterek şöyle konuştu:

“ Burada en önemli sorunun enflasyon sorunu olduğu aşikardır. Belki dünya ölçeğinde literatüre girecek kadar müzmin hale gelmiş bir enflasyon süresinden bahsetmek mümkün olmaktadır. Bu durum ekonomimiz için gerçekten toplumsal psikolojiyi, yatırım iştahını, güvenli ekonomiyi olumsuz etkilemeye devam etmektedir. Hiç şüphesiz küresel ve ulusal bazda meydana gelen ekonomi dışı gelişmeler de konuya negatif katkı vermeye devam etmektedir. Ülke içi siyasette mahkeme süreçleri, Trump’ın gümrük tarife çıkışları, İsrail ve ABD’nin İran’a saldırması, Hürmüz Boğazı’nın kapanması, Trump’ın gün içinde dahi birden fazla çelişki içeren açıklamaları, barış konusunda dahi güvensiz konuşmaları tüm ekonomileri etkilediği gibi bizi de ciddi anlamda etkilemektedir. Büyüme 2.5 seviyesinde kalmış olmakla birlikte sanayide daralma yaşanmaktadır. Bu konu bir olumsuz hava oluşturmaktadır. Ayrıca GSYH’ya ihracattan destek de maalesef gelememiştir. Enflasyon sorunu, gelir dağılım asimetrisi ve hayat pahalılığı gibi müzmin sorunlar devam etmektedir. Politikaların yeniden gözden geçirilmesine, uygulamaların daha dikkatle yapılmasına ve adalet pratiğine daha fazla ihtiyaç olduğu görülmektedir.”