Offshore rüzgâr yatırımları sigorta sektörüne yeni alan açacak

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VEYSEL AĞDAR

Offshore yatırımların yalnızca Türkiye’nin yenilenebilir enerji kapasitesini artırmakla kalmayacağını belirten Sigorta ve Reasürans Brokerleri Derneği (SBD) Yönetim Kurulu Üyesi Cem Çolak, Offshore bu projelerin sigorta şirketleri ve brokerler için de yeni bir uzmanlık alanı oluşturacağını söyledi.

Deniz üstü rüzgâr yatırımlarının, enerji ve mühendislik risklerinin yanı sıra deniz operasyonlarından kaynaklanan riskleri de beraberinde getirdiğini kaydeden Çolak, “bu projeler, yüksek sigorta ve reasürans kapasitesine ihtiyaç duyarken yatırımcılar, mühendislik, tedarik ve inşaat (EPC) yüklenicileri, türbin üreticileri, kreditörler, brokerler, sigortacılar ve reasürörler arasındaki risk paylaşımı daha proje aşamasının başında doğru kurgulanması gerekiyor” dedi.

Çolak, Türkiye’nin enerji ve denizcilik alanlarındaki mevcut deneyiminin offshore rüzgâr projeleriyle yeni bir uzmanlık alanına dönüşebileceğini belirterek, bu potansiyelin değerlendirilmesinin bugünden atılacak adımlara bağlı olduğunu kaydetti.

İnşaat ve işletme döneminde farklı teminatlar öne çıkıyor

Offshore rüzgâr projelerinde inşaat ve işletme dönemlerinin farklı riskler barındırdığına dikkat çeken Çolak, deniz operasyonları, kablo döşeme çalışmaları ve ağır kaldırma faaliyetlerinin de projelerin risk yönetiminde önemli yer tuttuğunu belirterek, Deniz Operasyonları Garanti Denetçisi süreçlerinin de bu kapsamda değerlendirilmesi gerektiğini kaydetti.

"Sigorta sektörüne yeni uzmanlık alanı, hazırlık süreci şimdiden başlamalı"

Türk sigorta şirketlerinin brokerlerle birlikte offshore sigortacılığı alanında teknik çalışmalar yürütebileceğini ifade eden Çolak, enerji ve denizcilik sigortası ekiplerinin koordinasyonunun güçlendirilmesi, risk mühendisliği uygulamalarının geliştirilmesi ve hasar ekiplerinin deniz operasyonlarına ilişkin deneyim kazanmasının önemine işaret etti.

Çolak’a göre offshore risklerin uluslararası sigorta piyasalarına doğru aktarılması, teknik sigortacılık çalışmalarının hazırlanması ve proje risklerinin ayrıştırılması, uluslararası reasürans kapasitesinin Türkiye’ye kazandırılmasına katkı sağlayacak. Bu çalışmalar, yatırımcıların ihtiyaç duyduğu sigorta çözümlerinin geliştirilmesi ve projelerin finansmana erişimi açısından da önem taşıyor.

Türkiye’nin offshore rüzgâr yatırımlarından en yüksek faydayı sağlayabilmesi için sigorta sektörünün hazırlıklara şimdiden başlaması gerektiğini belirten Çolak, uluslararası offshore sigorta piyasalarıyla ilişkilerin güçlendirilmesi ve enerji ile denizcilik sigortası ekipleri arasındaki iş birliğinin derinleştirilmesi gerektiğini söyledi.