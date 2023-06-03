OSBÜK Başkanlığına Memiş Kütükcü yeniden seçildi

Hüseyin GÖKÇE / ANKARA

Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK), 21. Olağan Genel Kurulu’nda mevcut başkan Memiş Kütükcü yeniden seçildi. Başken Memiş Kütükcü, dünyada ve ülkede yaşanan pek çok soruna rağmen OSB’lerin sorunlara teslim olmadığını belirtti. Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede, artan yatırım taleplerine mevcut arazi büyüklüklerinin yeterli gelmediğini belirterek “artık 2 milyon metrekare arazi talep eden yerli ve yabancı yatırımcılar var” dedi.

Divan Başkanlığını Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odası Arif Parmaksız’ın yürüttüğü Genel Kurul, TOBB İkiz Kulelerde yapılırken, toplantıya Konya Valisi Vahdettin Özkan, TBMM Sanayi Komisyonu Başkanı Ziya Altunyaldız, TSE Başkanı Mahmut Sami Şahin de katıldı.

OSBÜK’ün yeni yönetiminde Memiş Kütükcü yanı sıra; Bekir Sütçü, Cengiz Şimşek, Erdim Noyan, Mustafa R.Türker, Necip Filiz, Selçuk İskender, Mete Çağlayan, Mustafa Narlı, Murat Çökmez, M. Sabri Ünlütürk, Cem Hısımcıl, Gül Akyürek Balta, Cem Gün ve Memet Aslan yer aldı.

Başkan Memiş Kütükcü Genel Kurul açılış konuşmasına, görev yaptıkları dönemde çok sayıda mevzuat düzenlemesinin hayata geçirildiğini belirtirken, üyelerden gelen 1435 talep ve sorunun da ilgililere iletilerek önemli kısmının çözüme kavuşturulduğu bilgisini verdi.

Gerek pandemi gerekse deprem döneminde OSB camiasının birlikte hareket ederek engelleri aştığının altını çizen Başkan Kütükcü, “Çok çalıştık, çok ürettik, çok ihracat yaptık. Organize sanayi bölgelerimizi, üretim camiasının en güçlü temsilcisi haline getirdik. Sanayi üretiminin, istihdamın, ihracatın lokomotifi olduk. Başarımız sınırları aştı, dünyaya örnek olduk” ifadelerini kullandı.

Küresel ekonomiyi tehdit eden salgın ve savaşlara rağmen OSB’lerin sorunlara teslim olmadığını belirten Kütükcü, “Türkiye’nin küresel tedarik zincirlerine eklemlenmesine öncülük ettik. Biz ürettikçe Türkiye büyüdü, Türk sanayisi gelişti” diye konuştu.

Nisan ayında yürürlüğe giren OSB Kanunu’nu da ‘üretimde devrim niteliğinde’ olarak değerlendiren Memiş Kütükcü, “Uygulama yönetmeliğinin yayınlanması ile hayata geçecek bu düzenlemeler, sorunlarımıza çözüm üretmenin yanı sıra, aynı zamanda yeni nesil OSB’ler inşa etmemize de öncülük edecek” dedi.

Kütükcü son 5 yıllık zaman diliminde çözüme kavuşturulan sorunları şöyle sıraladı:

- Yıllık 300 bin metreküpün altında doğal gaz tüketen OSB sanayicilerimizin mağduriyeti ortadan kalktı.

- OSB sanayicilerimiz kendi dağıtım bölgesinin dışında da lisanssız elektrik üretim tesisi kurma hakkı kazandı.

- Yenilenebilir enerjide, “Güneş enerjisine dayalı enerji üretim tesislerinin sanayi parselinin en fazla yüzde 25’ine kadar yapılabileceğine” ilişkin sınırlama kaldırıldı.

- Birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü bölgelerde tüketim amacıyla kurulan GES yatırımlarına, 4. bölge teşviklerinden yararlanma imkanı getirildi.

- Taleplerimiz doğrultusunda, Türkiye’de ilk defa ilçe bazlı teşvik sistemi hayata geçirildi. 2020 yılında 21 şehirde 30 OSB’mizi kapsayacak şekilde başlatılan ilçe bazlı teşvik sisteminin kapsamı yine taleplerimiz doğrultusunda genişletilerek 55 OSB’ye yükseltildi.

- Pandemi döneminde üretimin sürdürülebilirliğini sağlamak için covid testlerinden yerinde aşı uygulamasına, kısa çalışma ödeneğinin başlatılmasından-süresinin uzatılmasına değin pek çok uygulamada OSB’lerimize pozitif ayrımcılık yapıldı.

- OSB’lerimizdeki sanayi parsellerinde emsal, taleplerimiz doğrultusunda yüzde 1’e çıktı.

- Organize sanayi bölgelerimizde kredi desteği için asgari yatırım tutarı şartı kaldırıldı.

- İlk defa 2018 yılında başlayan OSB’lerde bedelsiz veya kısmen arsa tahsisi uygulaması, bizim taleplerimiz doğrultusunda 31 Aralık 2024’e kadar uzatıldı.

- TEİAŞ sistem kullanım ve işletim bedelleri üzerinden yüzde 76’yı bulan indirimler yapıldı.

- Bünyesinde enerji üretim santrali bulunan organize sanayi bölgelerimize, TEİAŞ’ın SCADA bağlantısından dolayı yazdığı cezalar yaptığımız çalışmalarla iptal edildi.

“2 milyon metrekare arazi isteyen yabancı yatırımcılar var”

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede, 5 yılda OSBÜK ile birlikte önemli projelerin hayata geçirildiğini belirtirken, Türkiye’nin her noktasından yeni OSB kurulumu için talepler geldiğine dikkat çekti. Büyükdede, bu taleple birlikte daha büyük sanayi parsellerine ihtiyaç olduğunu söylerken, “Daha önce 10 bin m2’ye büyük arazi diyorduk, şimdi 2 milyon m2 arazi isteyen yerli ve yabancı yatırımcılar var” diye konuştu.

Sağlanan avantajlar sebebiyle sanayicilerin hızla Anadolu’ya yöneldiğinin altını çizen Büyükdede, bu yüzden batı bölgelerinde istihdama ihtiyaç olduğunu bildirdi.

Hasan Büyükdede ayrıca OSB’lerin limanlara erişimi ve demiryolu ağlarına bağlanmasıyla ilgili önümüzdeki dönemde de çalışmaların süreceğini ifade etti.

"Yeşil ve dijital dönüşümde OSB’ler rol model olacak"

TOBB Başkan Yardımcısı Salih Zeki Murzioğlu, OSB’lerin bulundukları şehirlerin dinamosu haline geldiğini belirterek, dünyada da örnek model olarak kabul edilen OSB’lerle iftihar ettiğini söyledi.

TOBB yönetimindeki 21 kişinin 9 tanesinin OSB’lerde görevi olduğu bilgisini veren Murzioğlu, önümüzdeki dönemde işbirliğinin artarak devam edeceğini anlattı.

Murzioğlu, OSBÜK ile birlikte OSB'lerin yeşil ve dijital dönüşüm sürecinde de Türk sanayisine rol model olmasını sağlayacaklarını vurguladı.