Öztekin Sungurlu TSO Başkanlığına adaylığını açıkladı

Sungurlu iş dünyasının ihtiyaç ve beklentilerini yakından takip ettiğini vurgulayan TSO Başkan adayı Öztekin, yaptığı açıklamada TSO’nun kurumsal kapasitesini güçlendirmek, üyelere yönelik hizmet kalitesini artırmak ve sürdürülebilir bir yönetim anlayışı tesis etmek amacıyla göreve talip olduğunu söyledi.

TSO Başkanlığı görevine gelmesi halinde şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkelerini esas alan bir yönetim anlayışı benimseyeceklerini ifade eden Öztekin,açıklamasında şu görüşlere yer verdi

“ Sungurlu’nun mevcut sanayi ve ticaret potansiyelini daha ileri bir noktaya taşımak; odamız üyelerinin taleplerine hızlı, etkin ve kalıcı çözümler üretmek amacıyla bu süreci başlattık. Sungurlu Ticaret ve Sanayi Odası’nın ilçemizin ekonomik ve sosyal kalkınmasında öncü, yönlendirici ve sonuç odaklı bir kurum olması için kararlılıkla çalışacağız. Bu doğrultuda, Organize Sanayi Bölgesi’nin genişletilmesi ile mevcut sorunlarının çözümüne yönelik çalışmalara öncelik vereceğiz."