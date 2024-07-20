Pandemi sonrası uzaklaşan patronlara çalışanlar güvenmiyor

Çalışanlar pandemi sonrasında patronlarına güvenlerini kaybetti.

CNBC makalesine göre, Qualtrics şirketi baş psikoloğu ve çalışan deneyimi danışmanlık hizmetleri başkanı Ben Granger, yönetici ve patronların pandemi dönemine göre daha az görünür olduklarını ve çalışanlarıyla etkileşimlerinin düştüğünü açıkladı.

Granger, iletişimin azalmasının, çalışanlarla yakınlığın da azalmasına neden olduğuna işaret etti.

Pandemi sürecinde, yöneticiler evlerinden yaptıkları çevrimiçi toplantılarla daha sıcak ilişkiler kurarken, o günler geride kaldı.

Bağ kurmak ve özel ortamları hakkında paylaşımda bulunmaktan mutlu olan çalışanlar için yöneticileriyle olan etkileşimleri de pandemiyle birlikte azaldı.

Pandemi sonrası işten çıkarmalar da etkili oldu

Qualtrics Küresel Dayanıklılık Anketi’nin Mayıs 2020 sonuçlarında, çalışanların yüzde 67'sinin patronlarının sağlam iş kararları alacağına inandığını ortaya koyarken, bu oran azaldı.

Granger, pandemi sonunda işten çıkarmaların da artmasıyla çalışanların kendini daha güvensiz hissetmeye başladığını söyledi. Bazı işten çıkarmalarda e-posta ya da mesajlaşma yöntemlerinin görülmesi çalışanlar üzerinde stresi de artırdı.

Pandemi sonrası yönetim kademesiyle araya giren mesafeler, şirketin yönetiminde patronları zorlarken, çalışanları da sessiz istifaya ya da direkt istifaya yöneltti.

Patronlar çalışanlarıyla ilişkilerini nasıl iyileştirebilir?

Granger, patronların güveni yeniden kazanmak için üç konuya öncelik vermesi gerektiğini söyledi: Yeterlilik, dürüstlük ve iyilikseverlik.

"Çalışanlar, bu üç özelliği patronlarında gördüklerinde güvenleri artıyor. İyi değerlere sahip, bu değerlere sadık kalan ve diğer insanların çıkarlarını gözeten biriyle çalışmak istiyorlar” diyen Granger, “Bazen bir hata yaparsınız ama karşınızdakini önemsediğinizi gösterirseniz, insanlar bunu hoşgörü ile karşılar" diye de ekliyor.

3 önemli beceri

İletişim, dinleme ve işbirliği becerileri, patronlar için de çalışanlar kadar önemli olurken, Tom Gimbel, bu becerilere sahip kişilerin işyerindeki ilişkilerinin güçlendiğini, güven oluştuğunu ve insanların parçası olmak isteyeceği bir kültür oluşturduğunu belirtiyor.

Chicago merkezli istihdam ajansı LaSalle Network CEO’su Gimbel, "Ne kadar özgün olursanız, insanlar sizinle o kadar fazla bağ kuracak ve sizinle birlikte olmaktan o kadar çok keyif alacaktır" diyor.

İş dışında vakit ayırın

Mimarlık firması Gensler’in eş CEO’ları Andy Cohen ve Diane Hoskins, patron ve yöneticilerin ara sıra gayrı resmi toplantılar yapmayı denemelerini öneriyor.

Hoskins, "Genç çalışanlarımızın çoğu için ister iş ister iş dışındaki hayat, hobilerimiz ve ilgi alanlarımız olsun, sadece kahve içmek ve sohbet etmek için olsun takvimimde 15 dakika ayırıyorum. Bu sohbetlerden ne kadar keyif aldığımı anlatamam. Bu konuşmalar gerçekten anlamlı ve üretken olabilir" dedi.