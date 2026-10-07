Prestige Diplomatique diplomasi ile iş dünyası arasındaki teması güçlendiriyor

Küresel ölçekte diplomasi ve ekonomi arasındaki ilişkinin giderek daha fazla önem kazanması, ülkeler arasındaki temasların yalnızca siyasi düzeyde değil; ticaret, yatırım, kültür ve iş birlikleri üzerinden de gelişmesini beraberinde getiriyor. Büyükelçilikler, diplomatik misyonlar ve iş dünyası temsilcileri arasındaki doğrudan iletişim ise yeni iş birliklerinin geliştirilmesinde önemli bir rol üstleniyor.

Bu doğrultuda faaliyetlerini sürdüren Prestige Diplomatique, diplomatik çevrelerle iş dünyası arasında iletişim ve etkileşim alanı oluşturan çalışmalarıyla farklı ülkelerden temsilcileri bir araya getiriyor. Büyükelçiler, diplomatik misyon temsilcileri, uluslararası kuruluşların temsilcileri ve iş dünyasından isimlerin katılımıyla gerçekleştirilen buluşmalar; ülkeler arasındaki ekonomik, ticari ve kültürel ilişkilerin konuşulabileceği yeni temaslara zemin hazırlıyor.

“Diplomasi artık yalnızca devletler arasında yürüyen bir ilişki değil”

Diplomasi ile iş dünyası arasındaki etkileşimin önemine dikkat çeken Prestige Diplomatique Başkanı Sepehr Haddad, uluslararası ilişkilerin ekonomik ve ticari temaslarla birlikte değerlendirilmesi gerektiğini belirtti.

Haddad, “Bugün diplomasi yalnızca devletler arasındaki resmi temaslardan ibaret değil. Ekonomik ilişkiler, yatırımlar, ticaret, kültür ve insanlar arasında kurulan bağlar da diplomasinin önemli bir parçasını oluşturuyor. İş dünyasının diplomatik çevrelerle doğrudan iletişim kurabilmesi, farklı ülkelerdeki fırsatları ve iş birliği alanlarını daha yakından tanımasına imkân sağlıyor. Prestige Diplomatique olarak farklı ülkelerden temsilcilerin birbirleriyle doğrudan temas kurabilecekleri güçlü bir iletişim zemini oluşturmayı önemsiyoruz” dedi.

Büyükelçiler ve iş dünyası aynı çatı altında buluşuyor

Prestige Diplomatique’in gerçekleştirdiği resepsiyon, davet ve özel organizasyonlarda farklı ülkelerin diplomatik temsilcileri ile iş dünyasından isimler bir araya geliyor. Bu buluşmaların yalnızca protokol etkinlikleri olarak değil, ülkeler ve sektörler arasında yeni bağlantıların kurulabileceği bir iletişim ağı olarak konumlandırılması amaçlanıyor.

Prestige Diplomatique aynı zamanda diplomatik gündem, uluslararası ilişkiler, ülkeler arasındaki ekonomik ve ticari temaslar ile iş dünyasındaki gelişmeleri farklı içerik ve iletişim çalışmalarıyla gündeme taşıyor. Böylece diplomatik çevrelerin çalışmalarının daha geniş kitlelere aktarılması ve iş dünyasının uluslararası gelişmeleri yakından takip edebileceği bir iletişim alanının oluşturulması hedefleniyor.

“Yeni iş birliklerine zemin hazırlamak istiyoruz”

Önümüzdeki döneme ilişkin hedeflerini de değerlendiren Haddad, “Prestige Diplomatique’i yalnızca diplomatik çevrelerin buluştuğu bir yapı olarak değil, diplomasi ile iş dünyası arasında sürdürülebilir ilişkilerin kurulmasına katkı sağlayan uluslararası bir platform olarak konumlandırıyoruz. Önümüzdeki dönemde daha fazla ülkenin diplomatik temsilcisiyle bir araya gelmeyi, iş dünyasının farklı sektörlerinden isimleri bu temaslara dahil etmeyi ve uluslararası ölçekte yeni iş birliklerine zemin hazırlayacak organizasyonları artırmayı hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.

Uluslararası iletişim ağını genişletmeyi hedefliyor

Yeni dönemde diplomatik misyonlarla gerçekleştirilen temasların artırılması, farklı ülkelerin ekonomik ve kültürel potansiyellerinin iş dünyasına daha yakından tanıtılması ve uluslararası katılımlı buluşmaların çeşitlendirilmesi Prestige Diplomatique’in öncelikleri arasında yer alıyor.

Haddad, “Her buluşmanın yeni bir diyaloğun başlangıcı olabileceğine inanıyoruz. Bir büyükelçi ile bir iş insanının aynı masada buluşması kimi zaman yeni bir yatırım fikrine, kimi zaman ticari bir bağlantıya, kimi zaman da uzun vadeli bir uluslararası iş birliğine dönüşebiliyor. Bizim hedefimiz bu temasları artırmak ve Türkiye ile farklı ülkeler arasında kurulabilecek yeni köprülerin oluşmasına katkı sağlamak” diye konuştu.