PwC: CEO’ların gelir artışı beklentisi son 5 yılın en düşük seviyesinde

PwC tarafından yayımlanan küresel bir araştırmaya göre, 10 CEO'dan sadece üçü şirketinin gelecek yıl gelir artışından emin olurken, bu durum son beş yılın en düşük seviyesi oldu.

95 ülke ve bölgede 4 bin fazla CEO ile yapılan yıllık anket, liderlerin küresel siyasi gelişmeler, artan siber tehditler ve teknolojik değişimin işleri için ne anlama geldiği konusundaki belirsizliklerle mücadele ettiğini ortaya koydu.

Her beş CEO'dan biri şirketinin gümrük tarifelerinden kaynaklanan kayıplara yüksek oranda maruz kaldığını belirtirken, üçte biri siber riskleri büyük bir tehdit olarak nitelendirdi. Daha büyük bir kesim ise (yüzde 42), teknolojik değişim hızının şirketleri için ne anlama geldiği konusunda endişeli olduğunu dile getirdi.

Araştırmanın sonuç bölümünde, "CEO'ların zihnindeki en büyük soru, yapay zekâ da dahil olmak üzere teknolojik değişime ayak uyduracak kadar hızlı dönüşüp dönüşmedikleridir” ifadesine yer verildi.