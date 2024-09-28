Randstad Türkiye Genel Müdürü Gedikli: Ankara, işgücü piyasasında güçlü bir pozisyona sahip

Dünyanın önde gelen yetenek şirketlerinden olan Randstad Türkiye, Ankara’da basın toplamtısı düzenledi. Buluşmada Randstad Türkiye Genel Müdürü Ufuk Gedikli, Ankara’nın, Türkiye’nin önemli işgücü merkezlerinden biri olduğunun altını çizdi.

“Ankara geniş bir yetenek havuzuna sahip”

Başkentin istihdam potansiyelini değerlendiren Gedikli, “2024 yılında Ankara’daki temsilciliğimizi açtık. Bunun en büyük nedeni, Ankara’nın istihdam dinamikleri açısından taşıdığı potansiyeldi. Başkentimiz, beyaz, gri ve mavi yaka çalışanların yer aldığı geniş bir yetenek havuzuna sahip. Bu şehrin işgücü dinamiklerine ve Randstad Türkiye’nin Ankara’da nasıl bir sinerji yaratabileceğine dair vizyonumuzu paylaşmak için bir araya geldik” dedi.

Mühendislik ve mavi yakada yeni yetenek ihtiyacı artıyor

İş bulma süreçlerinde özel istihdam bürolarının etkisini anlatan Gedikli, “Şirketin küresel deneyimi ve bölgesel uzmanlığı sayesinde, Ankara iş dünyasının ihtiyaçlarına özel çözümler geliştirilmesi hedefleniyor. İş bulma süreçlerinde teknolojinin rolü her geçen gün daha da önem kazanırken, iş arayanların yüzde 28,6’sı özel istihdam bürolarından destek alıyor. Sanayi ve üretim alanında Ankara ilerleyişini sürdürüyor. Özellikle mühendislik ve mavi yaka pozisyonlarında açıklarımız varken, savunma sanayi tarafı iş gücünü pozitif şekilde kullanıyor. Türkiye geneli ile karşılaştırıldığında Ankara’daki yeteneklerin daha çok mühendislik alanlarında iş aradığını ve işverenlerin de daha çok imalat sanayinde istihdam ihtiyacının yoğun olduğunu gözlemliyoruz. İstanbul dışında yeteneklerin iş arayışı ve iş piyasalarının ihtiyacının en güçlü olduğu diğer iller arasında Ankara, İzmir, Bursa, Kocaeli öne çıkıyor” dedi.

Başkentte çalışan hareketliliği artıyor

Randstad Türkiye’nin paylaştığı verilere göre, 2024 yılında Ankara’ya iş bulma amacıyla göç eden kişi sayısı 21.107 iken, iş arama amacıyla şehirden ayrılan kişi sayısı 15.981 olarak kaydedildi. Aynı yıl içerisinde, tayin ve iş değişikliği nedeniyle Ankara’ya gelen kişi sayısı 23.371, şehri terk edenlerin sayısı ise 21.809 oldu. Bu rakamlar, Ankara’nın istihdam açısından güçlü bir çekim merkezi olma özelliğini sürdürdüğünü gösteriyor.

En fazla üretim ve sanayi alanına iş ilanları yayımlanıyor

Türkiye genelindeki gibi Ankara’da iş arayanların en çok tercih ettiği yöntemlerin başında dijital platformlar geliyor. Randstad, bu trende uygun olarak modern dijital işe alım platformları ve teknolojik altyapısıyla hem iş arayanlara hem de işverenlere daha şeffaf ve hızlı çözümler sunuyor. En fazla üretim ve sanayi alanında iş ilanı yayımlanırken, ikinci sırada hizmet sektörü geliyor. Perakende sektöründe de yetenek arayışları devam ederken, ilan sayısı her geçen gün artıyor. Satış pazarlama, mühendislik / lojistik/ tedarik, uzmanlık gerektiren mesleklerde de ilan sayıları fazlalık gösteriyor.