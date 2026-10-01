Redefining Balance: Liderler CHRO Summit 2026’da buluştu

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Türkiye’nin önde gelen CHRO’larını, insan ve kültür liderlerini, CEO’ları ve iş dünyasının farklı sektörlerinden üst düzey yöneticileri bir araya getiren CHRO Summit 2026, bu yıl “Redefining Balance” temasıyla gerçekleştirildi. DataExpert’in katkıları ve BMI Business School’un organizasyonuyla düzenlenen zirvede; yapay zekâ ve geleceğin iş gücü, 2030 organizasyonları, beceri ekonomisi, çalışan sağlığı, çalışan bağlılığı, verimlilik, organizasyonel çeviklik ve liderlik gibi başlıklar ele alındı.

Türkiye’nin önde gelen şirketlerinin insan ve kültür liderlerini bir araya getiren zirvede, CHRO’ların yalnızca insan kaynakları süreçlerini yöneten yöneticiler olmaktan çıkarak; organizasyonel dönüşüm, iş gücü stratejisi, verimlilik, çalışan deneyimi ve kurumsal performansın şekillendirilmesinde daha stratejik bir rol üstlendiği vurgulandı.

Geleceğin iş gücü ve 2030 organizasyonları konuşuldu

The London School of Economics (LSE) profesörlerinden Prithwiraj Choudhury’nin konuşmasıyla başlayan programda, iş dünyasında yaşanan dönüşümün organizasyonlar ve çalışanlar üzerindeki etkileri ele alındı.

DataExpert Yönetici Ortağı Yasin Altunkaya moderatörlüğünde gerçekleştirilen “Workforce of 2030: Organizasyon, Beceri Ekonomisi ve Yeni İş Gücü Modeli” oturumunda Zorlu Holding İnsan Kaynakları Grup Başkanı Hakan Timur, TAV Havalimanları CHRO’su Melis Tunaveli, Borusan Holding İnsan, İletişim ve Sürdürülebilirlik Grup Başkanı Nursel Ölmez Ateş ve Şişecam İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı Şengül Arslan bir araya geldi.

Oturumda 2030’a doğru organizasyonların ihtiyaç duyacağı yetkinlikler, değişen iş gücü modelleri ve beceri ekonomisinin şirketlerin insan kaynakları stratejilerine etkisi değerlendirilirken, geleceğin çalışma hayatında çalışanların ve kurumların dönüşen beklentileri ele alındı.

Verimlilik çağında çalışan bağlılığı ve CHRO’nun dönüşen rolü ele alındı

EY Türkiye Şirket Ortağı ve İş Gücü Danışmanlığı Lideri Ülker Day moderatörlüğünde gerçekleştirilen “CHRO’nun Yeni Denklemi: Verimlilik Çağında Bağlılığı Korumak” oturumunda Türk Hava Yolları CHRO’su Abdulkerim Çay, Hayat Global İnsan Kaynakları Direktörü Alper Tokalp, Turkcell İnsan ve İş Desteklerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Erkan Durdu ve İGA Havalimanı İşletmesi İnsan Kaynaklarından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Selda Seçkinler Oba görüşlerini paylaştı.

Oturumda artan verimlilik beklentileri ile çalışan bağlılığının birlikte nasıl yönetilebileceği ele alınırken; çalışan deneyimi, değişen çalışan beklentileri ve insan kaynakları liderlerinin şirket stratejisindeki rolü değerlendirildi. CHRO’ların organizasyonların dönüşüm süreçlerinde üstlendiği stratejik rolün giderek genişlediğine dikkat çekildi.

Belirsizlik dönemlerinde organizasyonel çeviklik gündeme geldi

TokenFlex Kurumsal Hizmet Teknolojileri Genel Müdürü Erkin Uzun moderatörlüğünde gerçekleştirilen “Stagility: Belirsizlikte Güçlenen Organizasyonlar” oturumunda Enerjisa Enerji CHRO’su Berrin Yılmaz, Yıldız Holding CHRO’su Buket Uğur, Akbank İnsan ve Kültür Genel Müdür Yardımcısı Bülent Oğuz ve Anadolu Sigorta Genel Müdür Yardımcısı İdil Pamir bir araya geldi.

Belirsizlik ve değişimin iş dünyasında kalıcı hale geldiği bir dönemde organizasyonların hem çevik hem de dayanıklı yapılar oluşturmasının yolları tartışıldı. Liderler; organizasyonel çeviklik, değişime uyum, çalışanların dönüşüm süreçlerine dahil edilmesi ve kurumların değişen koşullara karşı dayanıklılığının güçlendirilmesi konularındaki deneyimlerini paylaştı.

İşin ve insanın geleceği yeniden tasarlanıyor

Datassist CEO’su Umut Özbağcı moderatörlüğünde gerçekleştirilen “İşin ve İnsanın Geleceğini Tasarlamak” oturumunda Enerjisa Üretim İnsan ve Kültür Genel Müdür Yardımcısı Ayşegül Gürkale, LC Waikiki CHRO’su Bahattin Aydın ve IC İçtaş İnşaat İnsan & Kültür Direktörü Esen Kurşun Özdemir bir araya geldi.

Oturumda çalışma hayatının dönüşümü, geleceğin çalışma modelleri, yetenek yönetimi ve çalışanların değişen ihtiyaçları ele alındı. Kurumların geleceğe hazırlanmasında insan odaklı liderlik yaklaşımının ve çalışanların dönüşüm sürecinin merkezinde konumlandırılmasının önemi değerlendirildi.

Zirvenin kapanışında Özgür Burak Akkol çalışma hayatının geleceğini değerlendirdi

TİSK Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol, zirvenin kapanış konuşmasında iş dünyasının dönüşümünde insan kaynağının rolüne ve çalışma hayatının geleceğine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Akkol, değişen iş modelleri ve çalışma hayatının yeni dinamikleri karşısında çalışanların, kurumların ve iş dünyasının birlikte dönüşmesi gerektiğine dikkat çekti.

Zirve “En Etkin 50 CHRO Ödül Töreni” ile sona erdi

CHRO Summit 2026 kapsamında, Türkiye’nin insan ve kültür alanında öne çıkan liderlerini onurlandıran “En Etkin 50 CHRO Ödül Töreni” gerçekleştirildi. 2016 yılından bu yana düzenlenen araştırma kapsamında belirlenen En Etkin 50 CHRO, zirve kapsamında gerçekleştirilen törenle ödüllerini aldı.