Rize, ilk iki ayda ihracatını yüzde 170 artırdı

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği, yetki alanında bulunan Trabzon, Rize, Artvin ve Gümüşhane’den 2026 yılının Ocak-Şubat döneminde 231 milyon 183 bin 89 dolar tutarında ihracat gerçekleştirildiğini açıkladı. İhracatçılar Birliğine göre, yılın ilk iki ayında Bölgeden yapılan ihracatın; 142 milyon 580 bin doları Trabzon’dan, 51 milyon 265 bin doları Rize’den, 25 milyon 854 bin doları Gümüşhane’den, 11 milyon 484 bin doları ise Artvin’den gerçekleşti.

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği, yaptığı yazılı basın açıklamasında ayrıca önceki yılın aynı dönemine göre; Rize’den gerçekleştirilen ihracatta yüzde 170 ve Gümüşhane’den gerçekleştirilen ihracatta yüzde 109 oranında artış yaşanırken, Trabzon’dan gerçekleştirilen ihracatta yüzde 36 ve Artvin’den gerçekleştirilen ihracatta ise yüzde 2 düşüş görüldüğünü belirtti.

Doğu Karadeniz iki ayda 100 ülkeye ihracat yaptı

2026 yılı Ocak döneminde Trabzon, Rize, Artvin ve Gümüşhane illerinden en fazla ihracat gerçekleştirilen sektörler; 70 milyon 421 bin dolar ile Maden ve Metaller, 60 milyon 678 bin dolar ile Fındık, 37 milyon 180 bin dolar ile Su Ürünleri ve Hayvancılık Mamulleri, 25 milyon 252 bin dolar ile Yaş Meyve Sebze olarak sıralandı.

Doğu Karadeniz Bölgesinden yılın ilk iki ayında 100 farklı ülkeye ihracat yapılırken bölgeden en fazla ihracat yapılan ilk 5 ülke ise sırasıyla; Rusya Federasyonu, Kanada, Gürcistan, İtalya ve Bulgaristan oldu. Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği verilerine göre, bu ülkelerden Rusya’ya yapılan ihracatta yüzde 39, Kanada’ya yapılan ihracata yüzde 472 ve Bulgaristan’a yapılan ihracata ise yüzde 65 artış yaşandığı görülürken; Gürcistan’a yapılan ihracatta yüzde 5 ve İtalya’ya yapılan ihracatta ise yüzde 79 oranında düşüş yaşandı.

Yine İhracatçılar Birliği verilerine göre geçtiğimiz yılın aynı döneminden farklı olarak bu sene Doğu Karadeniz Bölgesinden Vietnam, Tunus, Tayland, Filipinler, Tayvan, El Salvador, Arjantin, Endonezya, Sudan, Nijerya, Cezayir, Slovakya, Mozambik, Guyana, Portekiz, Maldiv Adaları ve Bangladeş olmak üzere 17 farklı ülkeye daha ihracat gerçekleştirildi.