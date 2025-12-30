SAMSİAD Başkanı Eldemir, “Sanayi ve İş Birliği Önceliğimiz”

Samsun Sanayici ve İş İnsanları Derneği’nin (SAMSİAD) geleneksel 97’nci İş Toplantısı, ÇARSAN Treyler ev sahipliğinde Çarşamba Organize Sanayi Bölgesi’nde gerçekleştirildi. Toplantıda Samsun ve bölge ekonomisinin gelişimi ile sanayi yatırımlarına yönelik iş birliği fırsatları ele alındı. Toplantıda konuşan “SAMSİAD” Başkanı Süleyman Eldemir,” İş insanları olarak Samsun ve bölgemiz ekonomisinin daha da gelişmesi kalkınması için çalışmalarımızı kesintisiz sürdüreceğiz” dedi.

SAMSİAD geleneksel olarak düzenlediği İş Toplantılarının 97.’si ÇARSAN Treyler şirketinin ev sahipliğinde Çarşamba Organize Sanayi Bölgesinde gerçekleştirdi. İş insanlarının geniş katılımın sağlandığı toplantıya ayrıca Çarşamba Belediye Başkanı Hüseyin Dündar, Çarşamba TSO Başkanı Ayhan Sonkaya, Samsun Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Selahattin Altunsoy, OKA Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü Burak Aydoğdu, Samsun MÜSİAD Başkanı Osman Öğüten, Samsun MİLAD Başkanı Berkay Erkan ile SAMSİAD üyeleri katıldı.

Toplantıda konuşan TSO Başkanı ve Çarşamba OSB Başkan Vekili Ayhan Sonkaya, Organize Sanayi Bölgesi’nin tüm paydaşların iş birliğiyle kısa sürede örnek bir OSB haline geldiğini belirtti. Bölgede 36 yatırımcının yer aldığını, 15’inin üretime başladığını ifade eden Sonkaya, diğer yatırımların 2026 sonuna kadar faaliyete geçeceğini ve tam kapasitede 5 binin üzerinde istihdam sağlanacağını söyledi.

Sanayicilerimizin her zaman yanında olacağız

OSB yönetimi olarak sanayicilere çözüm odaklı hizmet sunduklarını vurgulayan Sonkaya, nitelikli iş gücü için 24 derslikli meslek lisesi inşaatının sürdüğünü, ayrıca Samsun Üniversitesi iş birliğiyle sanayicilere yönelik hizmet ofisi oluşturduklarını dile getirdi. Büyük ölçekli yatırımlarla ilçe ekonomisinin daha da güçleneceğini belirten Sonkaya, programa ev sahipliği yapan Çarsan Treyler’e ve organizasyonu gerçekleştiren SAMSİAD yönetimine teşekkür etti. Çarşamba Belediye Başkanı Hüseyin Dündar’da konuşmasında sanayicilerin her zaman yanında olduklarını vurgulayarak organizasyon için SAMSİAD yönetimine ve ev sahipliği nedeniyle ÇARSAN Treyler Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Öztürk’e teşekkür etti.

SAMSİAD Başkanı Süleyman Eldemir’de gerçekleştirdikleri 2025 yılının son toplantısında Samsun sanayisinin geleceği için iş birliği fırsatlarını ele aldıklarını belirterek etkinliğe katılan konuklara ve üyelere teşekkür etti. Eldemir “ Dernek olarak bundan sonra da Samsun ve bölgemiz ekonomisinin daha da gelişmesi kalkınması için SAMSİAD olarak tüm gücümüzle çalışmalarımızı sürdüreceğiz” dedi.

Toplantının ardından SAMSİAD üyelerinin katılımıyla ÇARSAN Treyler fabrikasında teknik bir gezi düzenlendi. Gezide, firmanın modern üretim altyapısı, kalite standartları ve üretim süreçleri hakkında bilgiler paylaşıldı.