Samsun sanayi siteleri için envanter çalışması başlatıldı

Toplantıda Tekkeköy ilçesinde bulunan 19 Mayıs, Örnek ve İlkadım sanayi sitelerinin mevcut durumu, karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri ele alındı. Sanayi siteleri envanter çalışmaları kapsamında Tekkeköy Belediyesi, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü, KOSGEB İl Müdürlüğü ve OKA personelinden oluşan bir komisyon oluşturuldu. Komisyon tarafından yürütülen saha çalışmaları çerçevesinde 19 Mayıs, Örnek ve İlkadım sanayi sitelerinde faaliyet gösteren toplam 1.211 işletme ziyaret edildi.

Gerçekleştirilen ziyaretlerde işletmelerin faaliyet alanları, istihdam durumları, ciro bilgileri ve iletişim bilgileri anket yöntemiyle kayıt altına alındı. Ayrıca sanayi sitelerinde altyapı, temizlik, çevre düzenlemesi ve sunulan hizmetlere ilişkin yaşanan sorunlar da tespit edildi.

Saha çalışmaları sırasında işletmelere mevcut kamu destekleri hakkında bilgilendirme yapıldı. İşletmelerin ihtiyaçlarına uygun destek mekanizmalarına yönlendirilmesi sağlandı. Bu yönüyle envanter çalışmasının yalnızca veri toplama süreciyle sınırlı olmadığı, aynı zamanda işletmelere rehberlik ve bilgilendirme boyutunu da kapsayan kapsamlı bir çalışma olduğu ifade edildi.

Kamu yatırımlarının daha etkin planlanması hedefleniyor

Hazırlanan envanter ile Samsun’daki sanayi sitelerinin mevcut durumunun ortaya konulması, ihtiyaçların önceliklendirilmesi ve kamu yatırımlarının daha etkin planlanması hedefleniyor. Yetkililer, elde edilen verilerin sanayi sitelerinin gelişimine yönelik projelere yön vereceğini ve kurumlar arasındaki koordinasyonu güçlendirerek yerel kalkınmaya önemli katkı sağlayacağını belirtti.

Vali Orhan Tavlı başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, Vali Yardımcısı V./Tekkeköy Kaymakamı Enver Hakan Zengince, Tekkeköy Belediye Başkanı Mustafa Candal, Büyükşehir Genel Sekreter Yardımcısı Ferhan Kodalak, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Selahattin Altunsoy, KOSGEB İl Müdürü Nebahat Livaoğlu, OKA Genel Sekreteri Mehlika Dicle, SASKİ Genel Müdürü Bahattin Yanık, SAMGAZ Genel Müdürü Yılmaz Kolsan, Türk Telekom Samsun Bölge Müdürü Erkan Yılmaz, YEDAŞ Bölge Müdürü Sedat Adıgüzel ile Büyükşehir Belediyesi daire başkanları ve OSB müdürleri katıldı.