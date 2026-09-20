Sanayi dünyasından İSO Başkan Adayı Ender Yılmaz’a tam destek

İstanbul sanayisinin önde gelen temsilcileri, İSO Yönetim Kurulu Başkan Adayı Ender Yılmaz’ın ev sahipliğinde düzenlenen kahvaltıda buluştu.

İSO seçimleri öncesinde gerçekleşen toplantıda sanayicilerin beklentileri, üretimin karşı karşıya olduğu zorluklar ve yeni dönem öncelikleri ele alındı. İSO yönetiminden, meclisinden ve sektör kuruluşlarından temsilcilerin katıldığı buluşmada Yılmaz, yıllardır birlikte çalıştığı yol arkadaşlarıyla sorumluluk üstlenmeye hazır olduklarını belirtti.

“Sanayinin geleceğinde daha fazla söz sahibi olacağız”

Açılış konuşmasında yaklaşık 50 yıldır sanayicilik yaptığını ve bu sürenin 25 yılında İSO’nun çeşitli kademelerinde görev aldığını söyleyen Ender Yılmaz, yeni dönemde sanayi politikalarının şekillenmesinde söz sahibi olan, üyelerinin sorunlarına çözüm üreten ve Türk sanayisinin küresel rekabet gücünü artırmada etkin rol üstlenen bir İSO hedeflediklerini vurguladı. Bu hedeflere İSO’nun köklü birikiminden güç alarak ulaşacaklarını belirten Yılmaz, “Odamızın bugünlere gelmesinde tüm başkanlarımızın ve yönetimlerimizin büyük emeği var. İSO Başkanı Sayın Bahçıvan da çalışmalarıyla bu çıtayı yukarı taşıdı. Kendisine hem İSO’ya kazandırdıkları hem de adaylığıma duyduğu güven için teşekkür ediyorum” dedi.

“İSO’nun tüm imkanlarını üretim için seferber edeceğiz”

Yönetimde iş birliği ve ortak aklı esas alacaklarını belirten Yılmaz, “Üyelerimizin karar süreçlerine daha fazla katılmasını sağlayacak, farklı sektörlerin tecrübesini çalışmalarımıza yansıtacağız. Sanayicimizin yeşil dönüşüm ve dijitalleşme için ihtiyaç duyduğu yol haritaları ve finansman modelleri üzerinde çalışacağız. Nitelikli iş gücü yetiştirmek için eğitim kurumlarıyla iş birliğimizi geliştirecek, ihracatta mevcut pazarlarını korumaları ve yeni pazarlara açılmaları için üyelerimize daha fazla destek vereceğiz. Yol arkadaşlarımla birlikte İSO’nun bütün imkanlarını üretimi güçlendirmek için harekete geçireceğiz” ifadelerini kullandı.

“Ender Yılmaz ve yol arkadaşları İstanbul sanayicisinin sözü olacak”

Yılmaz’ın ardından söz alan İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, İstanbul Sanayi Odası gibi değerli bir kurumda 13 yıl boyunca sanayiciye hizmet etmenin kendisi için büyük bir onur olduğunu söyledi. Bahçıvan, başkanlık görevini layıkıyla yerine getirmenin gururunu ve huzurunu yaşadığını dile getirdi.

Ender Yılmaz’la uzun yıllar birlikte çalıştıklarını hatırlatan Bahçıvan, bu süreçte Yılmaz’ın sanayicilik tecrübesine, sorunlara yaklaşımına ve birlikte çalıştığı insanların görüşlerine verdiği öneme yakından tanık olduğunu belirtti. Yılmaz’ın başkanlık sorumluluğunu en iyi şekilde üstleneceğini kaydeden Bahçıvan, “Ender Yılmaz ve yol arkadaşları İstanbul sanayicisinin sözü olacak. Sanayimizin meselelerini her platformda dile getirerek çözüm için çalışacaklar” dedi.

İş dünyasından geniş katılım

Buluşmada, farklı sektörlerden sanayiciler yeni döneme ilişkin görüş ve önerilerini paylaştı. Üyelerin karar süreçlerine katkısı, sektörlerin ihtiyaçları ve İSO’nun sanayiciye rehberlik etmesi beklenen alanlar üzerine değerlendirmelerde bulunuldu.

Toplantıya Erdal Bahçıvan’ın yanı sıra İSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cemal Keleş; Yönetim Kurulu Üyeleri Sultan Tepe, İnan Altınbaş, Vehbi Canpolat ve Faruk Sarı; İSO Meclis Başkan Yardımcıları Sadık Ayhan Saruhan ve Yüksel Özyurt katıldı.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkan Vekili Ahmet Öksüz, PAGEV Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Eroğlu, TİM eski Başkanı ve İSO Meclis Üyesi İsmail Gülle, Reis Gıda Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Reis ve tekstil sektörünün önde gelen isimlerinden Kemal Güneş de buluşmada yer aldı. İSO Meclis Üyeleri Fikret Tanrıverdi, Hüseyin Bozdağ, İbrahim Aydoğan, Doğu Kaya, Berç Darçın, Ali İhsan Şerbetçi, Kerim Çolakoğlu ve Süleyman Çakır ile eski Meclis Üyeleri Mustafa Tacir ve Gökhan Turhan’ın da aralarında bulunduğu 60’tan fazla sanayici ve iş insanı toplantıya katılım sağladı.