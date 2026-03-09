Sanayici petroldeki yükselişten endişeli: Maliyet şoku yaratıyor

Plastik Sanayicileri Federasyonu (PLASFED) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Karadeniz, Brent petrol fiyatlarının 119 doları test etmesinin üretim maliyetlerini ciddi şekilde baskıladığını belirtti.

“Petroldeki yükseliş sanayici için sürdürülebilir değil”

Çatı kuruluş PLASFED Başkanı Karadeniz, konuyla ilgili şu açıklamalarda bulundu:

“Brent petrol fiyatlarının 119 dolar seviyesini test etmesi üretim maliyetleri üzerinde ciddi bir baskı oluşturuyor. Bu tablo sanayici açısından sürdürülebilir değil. Petroldeki yükseliş yalnızca enerji maliyetlerini değil, tüm üretim zincirini doğrudan etkiliyor.

Brent petrolün sürekli yükselmesi sanayici için adeta bir maliyet şoku anlamına geliyor. Plastik, kimya, ambalaj, otomotiv ve beyaz eşya gibi birçok sektör petrolden türeyen ham maddelerle üretim yapıyor. Dolayısıyla petrol fiyatı yükseldiğinde yalnızca yakıt değil, üretimin temel girdileri de aynı hızla pahalanıyor.

Bugün dünya pazarlarında rekabet ettiğimiz ülkelerin önemli bir kısmı enerjiye daha ucuz erişebiliyor. Türkiye’de ise petrol ve enerji maliyetlerindeki artış doğrudan üreticiye yansıyor. Bu durum ihracat yapan sanayicinin uluslararası pazarlarda fiyat tutturmasını giderek zorlaştırıyor.

“Sadece maliyet artmıyor, belirsizlik de artıyor”

Yüksek petrol fiyatı sadece bugünün maliyetini artırmıyor, yarının üretim kararlarını da belirsiz hale getiriyor. Küresel enerji fiyatları bu seviyelerde kalırsa birçok sektörde kârlılık ciddi şekilde eriyecektir. Sanayicinin ayakta kalabilmesi için enerji maliyetlerini dengeleyecek yapısal adımların hızla atılması gerekiyor.

Türkiye üretim ekonomisiyle büyüyen bir ülke. Ancak ham madde ve enerji tarafında dışa bağımlılık sürdükçe, petrol fiyatındaki her dalga sanayimizi sarsmaya devam edecektir. Bu nedenle Türkiye’nin üretim gücünü koruması için petrokimya yatırımlarının artırılması stratejik bir zorunluluktur.”