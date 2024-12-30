SEV'in yeni Yönetim Kurulu Başkanı Özlem Cinemre oldu

Türkiye’nin köklü eğitim kurumlarından Sağlık ve Eğitim Vakfı’nda (SEV) yeni Yönetim Kurulu Başkanı, Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası Genel Müdür Yardımcısı Özlem Cinemre oldu.

İş dünyasından gönüllü mezunlardan oluşan Mütevelli Heyeti ve Yönetim Kurulu ile yönetilen, Üsküdar Amerikan Lisesi, Tarsus Amerikan Koleji, İzmir Amerikan Koleji, SEV Amerikan Koleji, Üsküdar, İzmir ve Tarsus SEV İlköğretim Okulları ile SEV Yayıncılık’ı (Redhouse) çatısı altında toplayan Sağlık ve Eğitim Vakfı’nda (SEV) bayrağı devralan yeni Yönetim Kurulu şu isimlerden oluştu:

Özlem Cinemre (Başkan), Prof. Dr. Arzu Erdem, Zeynep Keskin, Ozan Gürsoy, Ömer Paksoy, H. Ruhi Koçak, Feyyaz Ünal, Gülin Şaylan Seymen, Av. Galip M. Selçuk, Nazlı Nalbantoğlu, Selen İbrahimoğlu Güreş, Pınar Gökbayrak, Muzaffer Okay, Sinem Sandıkçı Gökçen, Murat Dağlı, Deniz Ergene, Pınar Rua Aksu, Murat Yörükoğlu.

"SEV meşalesini gururla taşıyacağız"

SEV Yönetim Kurulu Başkanı Cinemre, eğitim alanında sorumluluk almaktan büyük memnuniyet duyduğunu ifade ederek, şunları söyledi: “Bizler mezun olduğumuz okullarımızda edindiğimiz sosyal sorumluluk ve topluma hizmet bilinciyle kendi kurumlarımızı yaşatmak için büyük bir gönüllülükle çalışıyoruz. Okullarımızın bizlere sağladığı nitelikli eğitimin önemini ve değerini kendi yaşamlarımızdan çok iyi biliyoruz. İmkânlarımız dahilinde geri vermeyi, okullarımızı sürdürülebilir kılarak eğitimle insanlığa fayda sağlamayı temel bir sosyal sorumluluk olarak kabul ediyoruz. Mütevelli Heyetimiz tarafından görevlendirilerek üç yıl boyunca ben ve Yönetim Kurulu’ndaki arkadaşlarım SEV meşalesini gurur ve heyecanla taşıyacağız. Ekibimiz, her biri kendi alanlarında gerek Türkiye’de gerekse uluslararası çapta derin bir bilgi birikimine ve profesyonel deneyime sahip Üsküdar Amerikan Lisesi, İzmir Amerikan Koleji ve Tarsus Amerikan Koleji mezunlarından oluşuyor. Hepimizi çok heyecanlandıran bu göreve layık olmak için hep birlikte canla başla çalışacağız.”