SKD Türkiye’den COP31 öncesi iş dünyasına ortak dil rehberi

İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği Türkiye (SKD Türkiye), Kasım ayında Türkiye’nin ev sahipliği ve başkanlığında gerçekleştirilecek COP31 öncesinde “COP31 İklim Terminolojisi Rehberi”ni hazırladı.

İklim politikaları ve COP süreçlerine ilişkin 103 temel terim ile 41 kısaltmayı dokuz ana bölüm altında bir araya getiren rehberde, kavramların Türkçe karşılıkları, İngilizce kullanımları ve uluslararası kaynakları yer alıyor.



İklim değişikliğinin yatırım kararlarından ticaret politikalarına, finansmana erişimden tedarik zincirlerine kadar iş dünyasının faaliyetlerini doğrudan etkileyen stratejik bir dönüşüm alanına dönüşmesiyle birlikte kullanılan kavramların doğru ve tutarlı biçimde ifade edilmesi giderek daha fazla önem kazanıyor.

Bu ihtiyaçtan hareketle hazırlanan rehber, şirketlerin küresel iklim politikalarını ve COP süreçlerini daha kolay takip etmesine; iklim hedeflerini, dönüşüm uygulamalarını ve sürdürülebilirlik performanslarını uluslararası terminolojiyle uyumlu biçimde anlatmasına destek olmayı amaçlıyor.

Rehberin interaktif web sitesine www.skdturkiye.org/cop31/ adresi üzerinden ulaşılabiliyor.

“Ortak dil, dönüşümün temelidir”

SKD Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Ediz Günsel, Türkiye’nin COP31’e ev sahipliği yapacağı döneme hazırlanırken yalnızca iklim çalışmalarının hızlandırılmasının değil, bu dönüşümün ortak ve doğru bir dille anlatılmasının da kritik önem taşıdığını belirtti. Günsel değerlendirmesinde şunları söyledi:

“İklim politikalarının iş dünyası üzerindeki etkisi giderek artarken, kavramların doğru anlaşılması; sağlıklı karar alma, güvenilir raporlama ve etkili iş birlikleri açısından temel bir gereklilik haline geliyor. Çünkü ortak dil, dönüşümün temelidir. COP31 İklim Terminolojisi Rehberi ile iş dünyasının küresel iklim gündemini daha kolay takip etmesini ve farklı paydaşlar arasında güçlü bir iletişim zemini oluşmasını amaçlıyoruz. 193 üyemizle birlikte Türkiye iş dünyasının sürdürülebilir dönüşümüne liderlik ederken, COP31 hazırlık sürecine de somut ve kalıcı bir katkı sunmayı hedefliyoruz.”

Bilimsel doğruluk ve iş dünyası perspektifi bir arada

Rehberin içerik hazırlıkları sürecinde, Boğaziçi Üniversitesi Fizik Bölümü Öğretim Üyesi ve İklim Değişikliği ve Politika Çalışmaları Merkezi (İklimBU) Direktörü Prof. Dr. M. Levent Kurnaz ile iş birliği yapıldı. Hazırlanan ilk taslaklar Prof. Dr. Kurnaz'ın görüş ve değerlendirmeleri doğrultusunda geliştirildi. Rehberin önsözünü de kaleme alan Prof. Dr. Kurnaz, yazısında küresel iklim müzakerelerinin son derece teknik ve çok katmanlı bir yapıya dönüştüğüne dikkat çekerek, iklim terminolojisinin artık şirketlerin günlük ve stratejik kararlarını doğrudan etkilediğini vurguladı. Rehberin bilimsel doğruluğu, politik bağlamı ve iş dünyası perspektifini bir arada sunduğunu belirten Kurnaz, çalışmanın Türkiye iş dünyasının küresel iklim süreçlerinde daha güçlü, bilinçli ve etkin bir konum edinmesine katkı sağlayacağını ifade etti.

103 temel terim, dokuz ana bölüm

Rehberde yer alan kavramlar; COP Süreci ve Müzakere Terminolojisi, Küresel İklim Rejimi, Azaltım, Uyum ve Dirençlilik, İklim Finansmanı ve Piyasa Mekanizmaları, Yönetişim ve Raporlama, Türkiye’ye Özgü COP31 Perspektifi, Stratejik Analiz, Modelleme ve Sistem Dönüşümü ile Kısaltmalar Listesi olmak üzere dokuz bölüm altında sınıflandırılıyor.

NDC’lerden karbon fiyatlandırmasına, emisyon ticaret sisteminden sürdürülebilirlik raporlamasına uzanan rehber; özel sektör, finans, kamu, akademi, sivil toplum ve medya temsilcilerinin yanı sıra sürdürülebilirlik ve kurumsal iletişim profesyonelleri için kapsamlı bir başvuru kaynağı sunuyor.

Yalnızca bir terminoloji sözlüğü olmanın ötesine geçen çalışma, kurumların iklim hedeflerini, sürdürülebilirlik performanslarını ve dönüşüm süreçlerini daha güvenilir, anlaşılır ve karşılaştırılabilir biçimde ifade etmelerini destekleyen stratejik bir iletişim kaynağı olarak konumlanıyor.

İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği (SKD Türkiye) hakkında

İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği (SKD Türkiye), 2005 yılında 13 özel sektör temsilcisinin öncülüğünde kurulmuş ve sadece kurumsal üyelik kabul eden bir iş dünyası derneğidir. Dünya Sürdürülebilir Kalkınma İş Konseyi’nin (WBCSD - World Business Council for Sustainable Development) Türkiye’deki bölgesel ağı ve iş ortağı olan SKD Türkiye, bu iş birliğinin beraberinde getirdiği sürdürülebilirlik birikimini de çalışma grupları faaliyetleri aracılığıyla üyeleriyle ve çeşitli platformlarda paydaşlarıyla paylaşır. Halihazırda, SKD Türkiye çatısı altında, Türkiye’nin GSYH’nin yüzde 25’ini temsil eden ve 1,4 milyon kişiye istihdam sağlayan 14 ana sektör 45 alt sektörden 193 üye şirket bulunuyor.