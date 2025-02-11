“Tarım ürünlerindeki kalıntı sorunu sadece ihracat üzerinden çözülmez”

İZMİR / EKONOMİ

Ege’deki yaş meyve sebze ihracatçıları son dönemde sık sık gündeme gelen ihracattan dönen tarım ürünleri konusunun sadece ihracat üzerinden çözülemeyeceğini dile getirdiler. İhracatçılar, geri dönen ürünlerin Türkiye’nin ithalat rejimine tabi olarak ülke topraklarına sokulduğunu, uygunsuzluk saptanan ürünlerin imha edildiğini ifade ettiler.

Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) hizmet binasında yaptığı basın toplantısında geçen yıl zorlu koşullara rağmen yaş meyve sebze ve meyve sebze mamulleri sektörlerinin yüksek bir performans göstererek yüzde 4 artışla ilk kez 6 milyar doları aşarak 6 milyar 131 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdiğini belirten EİB Koordinatör Başkan Yardımcısı ve Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği (EYMSİB) Başkanı Hayrettin Uçak, “Biz de birlik olarak bu rakama 1 milyar 314 milyon dolarlık katkı koyduk. Yurtdışından geri dönün tarım ürünleri çok sık gündeme geliyor. Hiçbir üretici bilerek yasaklı bir ilacı ürününe atmaz. Son dönemde bizim sektörümüzde geri dönen ürün miktarı çok büyük oranda azaldı. Ülkemizi zor durumda bırakacak sayıda bildirim yok. Yaş meyve sebzede yok denecek kadar az ürün dönüyor. Tarım Bakanlığı’nın bu konuda yoğun destekleri, çalışmaları ve denetimleri var. Biz de Kullandığımız Pestisitleri Biliyoruz Projesi başta olmak üzere yaptığımız çalışmalarla bu konuya katkı sunuyoruz” dedi.

Balık: “Geri dönen ürünler iç piyasaya sürülmüyor”

Yurt dışından dönen ürünlerin sadece ihracat üzerinden çözülebilecek bir mesele olmadığını vurgulayan EYMSİB Başkan Yardımcısı Cengiz Balık, “Türkiye'de üretilen meyve ve sebzenin yalnızca yüzde 10’u ihraç ediliyor, kalan yüzde 90’ı iç piyasada tüketiliyor. Eğer kalıntı sorununu yalnızca ihracat açısından çözmeye çalışırsak başarılı olamayız. Bu sorunu üretim sahasında çözmemiz gerekiyor. Tarım ve Orman Bakanlığı, bu konuda ciddi tedbirler aldığını ve önümüzdeki süreçte kapsamlı çalışmalar başlatacağını belirtti. Türk insanı da sağlıklı ve kalıntısız ürün tüketmeyi hak ediyor. İhracattan dönen yaş meyve sebzelerin analiz edilmeden iç piyasaya sürüldüğüne dair çıkan haberler gerçeği yansıtmıyor. Analizden geçemeyen ürünlerin ülkeye dönmesi en az 20 günü buluyor. Türkiye’ye giren ürün sonra ithalat rejimine tabi tutuluyor. Türkiye’deki mevzuata göre yeniden analiz yapılıyor ve eğer burada da uygunsuzluk tespit edilirse ürün imha ediliyor. Eğer ürün uygun bulunursa ihracatçı bunu çekebiliyor, fakat yaklaşık 25 günlük süreç sonunda bu sefer de ürünün raf ömrü dolduğu için ticari değerini kaybediyor. Sorunun kökten çözümü için üretim aşamasında denetimlerin sıkılaştırılması gerekiyor” dedi.

Türkmenoğlu: “Mamul ihracatında birim fiyatımız arttı”

Türkiye Meyve Sebze Mamulleri Sektör Kurulu Başkanı Türkmen Türkmenoğlu da meyve sebze mamulleri ihracatında Türkiye genelinde ortalama ihracat fiyatının 1,27 dolar olduğunu belirterek, “2024’te Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği mamul ihracat birim fiyatımız 1,59 dolar olarak gerçekleşti. Bu rakam 2023 yılı ile karşılaştırıldığında ortalama fiyatımız yüzde 1 oranında artış gösterdi. Türkiye genelinde en çok ihracatı yapılan ürün grubu 574 milyon dolarla meyve suları olurken, Ege Bölgesi’nde 319 milyon dolarla turşular oldu” dedi.