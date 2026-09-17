Tesla elektrikli kamyon şarj ağını genişletiyor: 30 MW’lık yeni kapasite

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Tesla, elektrikli kamyonlara yönelik şarj altyapısını genişletmek için Forum Mobility ile iş birliğine gitti. California’nın kuzey ve güney bölgelerinde kurulacak tesislerde Tesla’nın Megawatt Charging System teknolojisi kullanılacak.

Üç tesiste Tesla şarj istasyonları

Tesla, Forum Mobility tarafından geliştirilen Ontario’daki FM Francis ile Oakland’daki FM Adeline ve FM Coliseum tesislerinde halka açık Megacharging istasyonlarını işletecek. Söz konusu üç merkezin toplam şarj kapasitesi 30 megavat olacak. Tesislerde Tesla’nın megavat seviyesindeki şarj teknolojisinin yanı sıra CCS bağlantıları da bulunacak.

330’dan fazla Tesla Semi için rezervasyon

Forum Mobility’nin Rancho Dominguez’deki FM Santa Fe tesisinde ise 330’dan fazla Tesla Semi için filo kapasitesi anlaşması bulunuyor. Tesis yalnızca Tesla araçlarına hizmet vermeyecek; diğer ticari taşımacılık şirketlerinin kullanımına da açık olacak.

Long Beach Limanı’na da şarj noktaları eklendi

Forum Mobility, Long Beach Limanı’ndaki FM Harbor tesisine iki Tesla MCS Megacharger ekledi. Aralık 2024’ten bu yana faaliyet gösteren tesiste ayrıca 44 CCS şarj portu ve 9 megavatlık kapasite bulunuyor.

Şarj kapasitesi 40 megavatı aşıyor

Forum Mobility’nin verdiği bilgilere göre şirketin sözleşmeli kapasite kapsamında 25 taşımacılık müşterisi bulunuyor. Tesla Semi için 330’dan fazla rezervasyon yapılırken, çevrim içi veya yapım aşamasındaki CCS ve MCS şarj kapasitesi 40 megavatın üzerine çıkıyor.

Şirket, California’daki Inland Empire ve Central Valley bölgelerinde yeni tesisler geliştirmeye devam ediyor. Las Vegas, Phoenix, Houston, Dallas, Seattle/Tacoma ve Chicago için de yeni merkezler planlanıyor.

Yeni tesislerde teşviklerden yararlanılıyor

Forum Mobility, yeni depoların finansmanında California ve yerel yönetimlerden sağlanan hibe ve teşviklerin de kullanıldığını açıkladı. Tesla ile yapılan iş birliği, özellikle ağır hizmet tipi elektrikli kamyonlar için şarj altyapısının genişletilmesine odaklanıyor.