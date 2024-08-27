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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, TÜSİAD'ı ziyaret etti

Bakan Ömer Bolat, TÜSİAD’ı ziyaret ederek, Başkan Orhan Turan ve beraberindeki heyetle görüştü.

Haber Merkezi
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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, TÜSİAD'ı ziyaret etti
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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği’ni (TÜSİAD) ziyaret ederek TÜSİAD Başkanı Orhan Turan ve heyet ile bir araya geldi.

X üzerinden açıklamalarda bulunan Bolat, şunları söyledi:

"Bugün TÜSİAD’ı ziyaret ederek TÜSİAD Başkanı Orhan Turan ve kıymetli heyeti ile bir araya geldik.

Ziyaretimiz kapsamında hükümet olarak uygulamaya aldığımız Orta Vadeli Programımızın güncellenmesi, yatırım ve teşvik programlarımız ile dış ticaret verilerimiz hakkında bilgilendirmelerde bulunduk.

Son yıllarda hayata geçirdiği yatırımlar, projeler ve reformlar sayesinde küresel ticaret pazarındaki rekabetçi gücünü ve payını artıran ülkemizin en öncelikli hedeflerinden biri de katma değeri yüksek ürünlerle küresel pazardaki konumunu daha da güçlendirmektir.

Bu noktada TÜSİAD başta olmak üzere iş dünyamızın değerli unsurları ile yakın koordinasyon içerisinde kalmayı önemsiyor, hayata geçireceğimiz yeni program ve stratejilerle sanayicilerimizi, üreticilerimizi ve ihracatçılarımızı küresel alanda desteklemeye devam edeceğiz."

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