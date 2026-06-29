TİM İhracat Talep Endeksi mayıs ayında eşik değerin altında seyretti

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) İhracat Talep Endeksi, 2026 yılının mayıs ayında aylık bazda yüzde 0,1 ve bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0,7 azalış ile 99,5 oldu ve uzun dönem ortalamasının altında seyretti.

Sanayi üretimi ve enflasyondaki kısmi iyileşmelere karşın, işsizlik, iş güveni ve tüketici güveni gerilemelerle talep endeksi uzun dönem ortalamasının altında seyretti.

TİM Pazar Dayanıklılık Endeksi, 2026 yılı mayıs ayında aylık bazda yüzde 0,9 artış ve geçtiğimiz yılın aynı ayına göre yüzde 0,4 azalış göstererek 98,8 oldu.

Küresel jeopolitik risklerdeki kısmi azalışa karşın ihracat talep endeksinin uzun vadeli ortalamasının altına kalmaya devam etmesi, ihraç pazarlarımız genelinde dayanıklılığı olumsuz etkiledi ve endeks uzun dönem ortalamasının altında seyretti.