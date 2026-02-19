TİM, İnovaLİG için yeni şampiyon adaylarını arıyor

Türkiye’nin ilk inovasyon geliştirme programı olan ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından yürütülen İnovaLİG’in 2026 dönemi başvuruları başladı. Firmalarda inovasyon bilincinin geliştirilmesi, inovasyon kültürünün kurumsal yapılara entegre edilmesi ve inovasyona dayalı ihracatın artışının desteklenmesi hedefiyle yürütülen programa katılmak isteyen firmalar, 30 Nisan’a kadar başvurularını yapabilecek.

Cumhuriyetin ikinci 100 yılına Türkiye’yi en çok ihracat yapan ilk 10 ülke arasına çıkarma vizyonu ile başlayan TİM, inovasyonu ve inovasyonla üretilecek katma değeri merkeze alıyor. TİM bu çerçevede, hem kamu hem de özel sektör kuruluşlarında inovasyon yönetimi yaklaşımının güçlendirilmesini ve inovasyon bilincinin yaygınlaştırılmasını hedefliyor. İnovaLİG Programı ile kurumların inovasyon yetkinliklerinin geliştirilmesi ve inovasyon kültürünün daha geniş bir tabana yayılması amaçlanıyor.

IMP3rove metodolojisiyle kapsamlı inovasyon değerlendirmesi

İnovaLİG, dünyada 7 bin 500’den fazla firmanın katılım sağladığı IMP3rove programı metodolojisine dayanıyor. 17 ülkede uygulanan bu metodoloji sayesinde firmalar inovasyon kabiliyetlerini ölçme ve inovasyon yönetimi yetkinliklerini geliştirme fırsatı elde ediyor. İnovaLİG’e katılan firmalar, hem Türkiye hem de Avrupa standartlarında inovasyon karnesine sahip oluyor.



IMP³rove metodolojisinin sağladığı yaklaşım doğrultusunda İnovaLİG, şirketleri “proje bazında” ödüllendiren bir program olmanın ötesine geçiyor. Programın temel mantığı; kurumların inovasyonu tek seferlik bir sonuç değil, yönetilen, ölçülen ve geliştirilen sistematik bir yetkinlik alanı olarak ele almasını teşvik ediyor. Bu çerçevede İnovaLİG; inovasyon yönetimi altyapısını güçlendiren, süreçlerini kurumsallaştıran ve sistematik inovasyon yetkinliklerini geliştiren şirketleri odağına alıyor. Program, şirketlerin organizasyon yapılarına ve günlük operasyonlarına inovasyon kültürünü kalıcı biçimde yerleştirmeleri için güçlü bir çerçeve sunuyor.

TİM Başkanı Mustafa Gültepe: İnovasyonu kurumsal güce dönüştürüyoruz

TİM Başkanı Mustafa Gültepe, İnovaLİG ile inovasyonu kurumsal güce dönüştürdüklerini söyledi. İnovasyonun ihracatta sürdürülebilir başarının anahtarlarından biri olduğunu vurgulayan Gültepe, şöyle devam etti:

“İnovasyon kültürünü tabana yayma hedefiyle yürüttüğümüz ve bu yıl 11’incisini düzenleyeceğimiz İnovaLİG 2026 başvurularını başlattık. İnovaLİG, ödül programının ötesinde, firmalarımızın inovasyon yönetimi yetkinliklerini geliştiren bir dönüşüm platformu. Programa ilginin her yıl arttığını görüyoruz. 2014’te sadece 460 başvuru varken, 2025’te 70 şehirden 2 bin 415 başvuru yapıldı. Bugüne kadar ödül alan 152 firmamız ihracat artışına katkı sağladı. 2025’te İnovaLİG şampiyonu 30 firmamız, toplam 1,4 milyar dolar ihracat gerçekleştirdi.”

Programa internet üzerinden başvuru yapılabiliyor

İnovaLİG’e, www.inovalig.com adresi üzerinden başvuru yapılabiliyor. IMP³rove Academy iş birliğiyle yürütülen program kapsamında katılımcılar, “İnovasyon Yönetimi Değerlendirmesi” anketini tamamlayarak firmalarını inovasyon yönetimi alanında değerlendirme fırsatı yakalıyor. Ayrıca 350 euro değerindeki yaklaşık 100 sayfalık inovasyon değerlendirme raporu katılımcılara ücretsiz olarak sunuluyor.

İnovaLİG’de ilgili kategorilerde ilk üçe giren firmalar, her yıl Türkiye İnovasyon Haftası’nda düzenlenen törende ödüllerini alıyor. Program kapsamında bugüne kadar THY, Turkcell, Aselsan, Arçelik, TUSAŞ, Ford Otosan, Hayat Kimya, Aygaz, Brisa, Kordsa, Enerjisa, Arzum, Yiğit Akü, Kastamonu Entergre gibi firmalar ödül aldı.

İnovaLİG 2025 Şampiyonları’na https://www.inovalig.com/Main/Champions/2025 linkinden ulaşabilirsiniz.