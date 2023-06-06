TİSK Başkanı Akkol: Küresel zorluklar çalışma hayatını olumsuz etkiliyor

ANKARA (EKONOMİ) – Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Başkanı Özgür Burak Akkol, Cenevre’de devam eden Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) yıllık konferansındaki konuşmasında, küresel zorlukların çalışma hayatı üzerindeki önemli etkilerini vurguladı.

Türkiye olarak insan odaklı bir çalışma modeli ile kapsayıcı ve sürdürülebilir faaliyetler yürütüldüğünü ve bunun temelinde sosyal diyalogun bulunduğunu söyleyen Akkol, “Çalışmalarımızı ana paydaşlarımız olan devletimiz ve işçi konfederasyonlarımızla kurduğumuz güçlü diyalog ile sürdürüyoruz. Ulusal çabaların çok önemli olduğunu bilmekle birlikte, küresel zorluklarla mücadelede güçlerimizi birleştirmemiz gerektiğine de gönülden inanıyoruz.” dedi.

ILO’nun işlerin geleceğine ilişkin çalışmalarını da memnuniyetle karşıladıklarını söyledi.