TKBB başkanlığına İlker Sırtkaya'ya seçildi

Katılım finans kurumlarının çatı kuruluşu Türkiye Katılım Bankaları Birliği'nin (TKBB) 22. Olağan Genel Kurulu, TKBB merkezinde gerçekleştirildi.

TKBB açıklamasına göre, üye katılım finans kurumları temsilcilerinin katılımıyla düzenlenen genel kurulda, katılım finans kurumlarının ve Türkiye ekonomisinin mevcut durumuna ilişkin değerlendirmeler yapıldı. Türkiye ekonomisinin gelecekteki seyrine yönelik öngörülerin de masaya yatırıldığı genel kurulda, 11 ili etkileyen depremlerin etkileri üzerinde de duruldu.

Genel kurulda yapılan seçim ile Vakıf Katılım Genel Müdürü Osman Çelik, TKBB Başkanlığı görevini Emlak Katılım Genel Müdürü İlker Sırtkaya'ya devretti.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan TKBB Yönetim Kurulu Başkanı Osman Çelik, TKBB olarak sektörün gelişimi ve rekabet gücünün artırılması için önemli adımlar attıkları 2022 yılında üye katılım finans kurumlarının da başarılı bir finansal performans sergilediğini kaydetti.

2022 sonu itibarıyla toplanan fonların yüzde 60,14 artışla 891,066 milyar TL'ye, kullandırılan fonların ise yüzde 74,3 artışla 643,814 milyar TL'ye yükseldiğini aktaran Çelik, "Net karlılıkta yüzde 443 artış, aktif büyüklüğünde ise yüzde 65,6 büyüme ile 1,187,613 milyar TL'ye ulaşıldı. Bu finansal sonuçlarla bankacılık sektöründen aldığımız pay yüzde 8,4'i buldu. Sektör olarak finansal erişimin ve kapsayıcılığın artırılmasına yönelik olarak adımlar atarken, katılım finans ilke ve standartları ile müşterilerimizin ihtiyaç duyduğu ürün ve hizmetlerin çeşitlendirilmesinde önemli adımlar attık. Sürdürülebilir ve sağlıklı büyüme anlayışımız ile 2023 yılında da ülkemiz ekonomisine önemli katkılar sunacağımıza inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Çelik, 2022'de dijital atağa geçen katılım finans kurumlarının hem Türkiye'de hem de dünyada ekosistem içerisinde önemli gelişmelere imza attığını belirterek, şunları kaydetti: “2022 yılı sonunda yayınlanan Dijital Bankaların Faaliyet Esasları ile Servis Modeli Bankacılığı Hakkındaki Yönetmelik ile Hayat Finans Katılım ve TOM Katılım Bankası olmak üzere 2 yeni katılım esaslı dijital finans kurumu Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından izin almış olup faaliyete geçmişlerdir. Dijital katılım finans kurumlarımızın da ekosisteme dahil olmasıyla birlikte 2023 yılı içerisinde pazar payımızı yüzde 10,6'ya yükseltmeyi hedefliyoruz. Geçen yıl itibarıyla toplam şube sayımız da yüzde 5,2 yükselerek 1.379'ya ulaştı. Yine geçen yıl personel sayımız yüzde 4,2 artarak 17 bin 868'e yükseldi. Bankacılık sektörü içerisindeki şube sayısı payımız yüzde 12,5'e ulaşırken, personel sayısındaki payımız ise yüzde 8,7 düzeyine çıktı. Böylece 2022 yılında ülke ekonomimize finansman ve istihdam katkısı sağlarken finansal performans açısından da bankacılık sektörünün üzerinde bir büyüme gerçekleştirdik. Teknoloji odaklı finansal çözümler, son yıllarda katılım finans sektöründe ihtiyaç konumuna geldi. 2022 itibarıyla katılım finans kurumlarında aktif dijital bankacılık müşteri sayısı 4,7 milyonu aşarken, dijitalde gerçekleştirilen işlem hacmi 2,9 trilyon TL oldu. Katılım esaslı yeni dijital finans kurumlarımızın da tam dahil olmasıyla bu büyüme ivme kazanacaktır."

"Ekonominin ivmelenmesine katkı sağladık"

Osman Çelik, Rusya-Ukrayna savaşı sonrasında henüz toparlanma evresindeki küresel ekonomik konjonktüre rağmen sağlanan başarının, Türkiye ekonomisinin direnç gücünü bir kez daha gösterdiğini aktararak, "Ayrıca, ülkemizde kısa süre önce meydana gelen ve 11 ili etkisi altına alan depremin etkilerinin ortadan kaldırılması için olağanüstü bir çaba sarf ederek gerekli aksiyonları almaya devam ediyoruz. Ekonomik olarak genel görünüme baktığımızda ise reel sektörü desteklemek üzere hayata geçirilen teşvikler ve destek paketleri ile ekonominin ivmelenmesine katkı sağladık." değerlendirmesinde bulundu.

Çelik, savunma sanayisi başta olmak üzere yerli üretimin ve ihracatın desteklenmesi için belirlenen stratejik sektörlere destek sağladıklarını vurgulayarak, şunları kaydetti: “Diğer taraftan Karadeniz'de bulunan yüksek doğal gaz rezervi ve ayrıca Şırnak'ta bulunan petrol rezervi, enerjideki dışa bağımlılığımızı azaltması açısından 2023 için ekonomik anlamda oldukça önemli ve sevindirici bir haber niteliği taşımaktadır. Katılım finans kurumları ekonomiye desteğini artırarak devam ettirecek. Özellikle bu süreçte başta KOBİ'ler olmak üzere ülkemize katma değer katan ihracata odaklı, ithal ikamesi ürünlerin en önemli destekçisi katılım finans kurumları olacak. Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Nureddin Nebati'nin destek ve önerileri ile katılım finans ilke esaslarına uygun iş ve işlemlere kefalet desteği sağlamak üzere Katılım Finans Kefalet AŞ'nin kuruluş işlemleri tamamlandı. Katılım finans sektörü müşterileri üretim, ticaret ve ihracat için ihtiyaç duydukları teminata erişim sorununa kefalet mekanizmasıyla çözüm üretecektir. Şirketimiz, hem kendi öz kaynakları ile hem de Hazine tarafından sağlanacak desteklerle amacına ve stratejisine uygun olarak, özellikle KOBİ'lerin ihtiyaç duyduğu finansmana erişimi kolaylaştırmasının yanında katılım finans kuruluşlarının reel sektöre olan katkılarını ivmelendirecektir."

Çelik, 2022'nin, Birliğin her alanda faaliyetlerinin çeşitlendiği ve hız kazandığı bir yıl olduğunu belirterek, uluslararası kurum ve kuruluşlarla bir iletişim ağı kurulmasını stratejik bir eylem olarak öncelediklerini vurguladı.