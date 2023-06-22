TKYD Başkanı Saka: G20/OECD İlkeleri finansal istikrara katkıda bulunacak

OECD Kurumsal Yönetim İlkeleri, ilk defa 1999 yılında yayımlanarak bu tarihten sonra dünya genelindeki politika yapıcılar, yatırımcılar, şirketler ve diğer paydaşlar açısından iyi kurumsal yönetim uygulamaları için uluslararası bir referans kaynağı haline geldi. 2015 yılında Antalya’da yapılan G20 Liderler zirvesinde onaylanarak G20/OECD İlkeleri olarak kabul edildi. İki yılı aşkın süren bir çalışmanın ardından OECD’nin 38 üyesi ile tüm G20 ülkelerinin de katılımıyla güncellenen İlkeler 8 Haziran’da OECD Bakanlar Konseyi’nde onaylandı ve Hindistan’da yapılacak G20 toplantılarına sunulmasına karar verildi.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği (TKYD) Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Tamer Saka, bu yıl eylül ayında onaylanması beklenen güncellenmiş G20/OECD Kurumsal Yönetim İlkeleri’nin iyi kurumsal yönetim uygulamalarını destekleyerek ekonomik verimliliğe, sürdürülebilir büyümeye ve finansal istikrara katkıda bulunacağını vurguladı. Türkiye’nin bir bütün olarak daha iyi bir noktaya gelmesi adına kurumsal yönetimin önemini yaptıkları tüm faaliyetlerle her platformda vurgulamaya çalıştıklarını söyleyen Saka, “Kurumsal yönetim hem kamu hem de özel sektör açısından ‘sürdürülebilir büyümenin’ anahtarıdır. Kurumsal yönetim ilkelerini benimseyen, kültürlerine adapte eden ülkeler ve kurumlar; riskleri, değişimleri rakiplerine göre daha önceden görüp hazırlık yapabiliyorlar. Rekabetin global ölçekte bu kadar sertleştiği ve kendimizi farklılaştırmak için her türlü araca ihtiyaç duyduğumuz böyle bir dönemde kurumsal yönetim, elimizin altında olan ve en az maliyetlerle uygulayabileceğimiz ve en yüksek getiriyi elde edebileceğimiz bir çözümdür. TKYD olarak güncellenme çalışmasına katkı koyduğumuz ve Eylül ayında kabul edilmesini beklediğimiz G20/OECD Kurumsal Yönetim İlkeleri, G20’nin büyümenin güçlü bir sürükleyicisi olarak yatırımı destekleme amacına yönelik zamanında ve elle tutulur bir katkı sunacak.” dedi.

İyi kurumsal yönetimin sermaye piyasalarına daha iyi erişim ve daha güçlü bilançolar kattığının da altını çizen Saka, devamında şunları kaydetti: “OECD Kurumsal Yönetim Komitesi, kurumsal yönetimde uluslararası standart belirleyici olarak sorumluluklarını etkin bir şekilde yerine getirerek, kurumsal yönetim politikalarını iyileştirerek, iyi kurumsal yönetim uygulamalarını destekleyerek ekonomik verimliliğe ve sürdürülebilir büyümeye katkı sağlıyor. Öte yandan G20/OECD Kurumsal Yönetim İlkeleri, yatırımcılara, yöneticilere, şirket yönetimine ve paydaşlara, şirketlerin ihtiyaç duydukları sermayeye erişmelerini sağlamak için gerekli araçları ve teşvikleri sağlayan sağlam bir kurumsal yönetim çerçevesinin temellerini atıyor. Güncellenmiş ilkelerin stratejik öncelikleri finansmana erişimi, inovasyonu ve girişimciliği teşvik etmek; yatırımcıları korumak için bir çerçeve sağlamak ve şirketler kesiminde sürdürülebilirliği desteklemek olacak.”