TOBB İş Dünyası Yapay Zekâ Zirvesi, Ankara’da düzenleniyor

TOBB desteğiyle, TOBB Türkiye Yazılım Meclisi himayesinde ve Yapay Zekâ Alt Komitesi katkılarıyla hayata geçirilen TOBB İş Dünyası Yapay Zekâ Zirvesi, Türkiye’de sanayi ve hizmet sektörlerinde yapay zekâ dönüşümünü daha bilinçli, daha uygulanabilir ve daha sonuç odaklı bir zemine taşımayı hedefliyor. Zirve, yalnızca farkındalık oluşturan bir etkinlik olmanın ötesinde; iş dünyası ile teknoloji çözüm sağlayıcılarını aynı platformda buluşturan, ölçülebilir iş birliği ve somut B2B çıktıları üretmeyi amaçlayan ulusal bir dönüşüm adımı olarak konumlanıyor.

Zirve kapsamında; yapay zekâ stratejileri, sektörel uygulama alanları, iş dünyasına yönelik dönüşüm senaryoları, çözüm sağlayıcıların uygulama örnekleri ve yapay zekâ destekli B2B görüşmeler bir araya getirilecek. Programda açılış ve protokol konuşmalarının yanı sıra, Türkiye Yapay Zekâ Stratejisi ve Eylem Planı sunumları, iş dünyası yapay zekâ uygulamaları oturumları, teknoloji odaklı sektörler paneli, sanayi odaklı sektörler paneli ve iki ayrı B2B eşleşme seansı yer alıyor.

Zirve güçlü bir temas ve iş birliği zemini sunacak

Etkinliğin ana hedeflerinden biri, yapay zekâyı iş dünyasında sıkça konuşulan bir kavram olmanın ötesine taşıyarak; firmaların gerçek ihtiyaçlarıyla uyumlu, uygulanabilir ve verimli çözümlerle buluşturmak. Bu çerçevede zirve; sanayiciler, KOBİ’ler, teknoloji firmaları, yatırım ve dönüşüm kararı veren yöneticiler, sektör meclisleri, oda ve borsalar, organize sanayi bölgeleri, teknoparklar, tekmer’ler, kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşları için güçlü bir temas ve iş birliği zemini sunacak.

Zirvenin öne çıkan bileşenlerinden birini ise yapay zekâ destekli B2B görüşmeler oluşturuyor. Katılımcıların etkinlik öncesinde dijital eşleşme sistemine dahil edilmesi, ihtiyaç ve ilgi alanlarına göre doğru eşleşmelerin belirlenmesi ve etkinlik günü hedef odaklı görüşmelerin yapılması sayesinde; plansız temasların yerine daha verimli, ölçülebilir ve ticari potansiyeli yüksek iş görüşmeleri hedefleniyor. Bu model, hem çözüm sağlayıcılar hem de yapay zekâ dönüşümüne başlamak veya hız vermek isteyen firmalar açısından önemli bir değer önerisi sunuyor.

Birçok önemli konuk konuşmacılar yer alıyor

Zirve, iş dünyası temsilcileri ile teknoloji ekosistemini bir araya getirirken, aynı zamanda kamu, özel sektör ve sektör temsil yapıları arasında da çok paydaşlı bir etkileşim platformu oluşturacak. TOBB İş Dünyası Yapay Zekâ Zirvesi, Ankara’daki bu ilk büyük buluşmanın ardından ikinci etapta Türkiye’nin farklı illerinde Ticaret ve Sanayi Odalarıyla birlikte gerçekleştirilecek il zirveleriyle genişletilecek. Sunumda yer alan planlamaya göre ikinci etapta Kocaeli, Bursa, Gaziantep, İzmir, Kayseri, Konya, Samsun ve Antalya illerinde devam etkinlikleri öngörülüyor. Böylece zirvenin yalnızca tek günlük bir organizasyon değil, Türkiye genelinde yaygınlaşacak bir yapay zekâ dönüşüm platformunun başlangıcı olması hedefleniyor.

TOBB İş Dünyası Yapay Zekâ Zirvesi’ne ilişkin güncel bilgilere ve başvuru detaylarına etkinliğin resmi web sitesi üzerinden ulaşılabiliyor. Zirve; sınırlı kontenjan, ücretsiz katılım ve yüksek nitelikli B2B iş birliği modeliyle, iş dünyasının yapay zekâ yolculuğuna stratejik katkı sunmayı amaçlıyor. Kapasitesini büyütmek, doğru çözüm ortaklarıyla buluşmak ve yapay zekâyı somut iş sonuçlarına dönüştürmek isteyen tüm paydaşlar zirveye davet ediliyor.