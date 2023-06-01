TOBB’un 5 kişilik A Takımına İstanbul’dan iki isim girdi

ANKARA (EKONOMİ)

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) önceki gün tamamlanan 79. Genel Kurul’da, TOBB Yönetim Kurulu’na seçilen üyeler Rifat Hisarcıklıoğlu başkanlığında bir araya geldi. Toplantıda Yönetim Kurulu üyeleri arasında görev dağılımı yapıldı.

Başkan dışında yönetimde yer alan 20 isimden 12’si Genel Kurul’da yapılan seçimle yenilenirken, 5 kişilik A Takımında da iki isim değişti. Önceki dönem Başkan Yardımcısı olan Konya Ticaret Odası Başkanı Selçuk Öztürk yeni dönemde üye olarak yönetimde görev alacak. Önceki dönem Başkan Yardımcılarından Ayhan Zeytinoğlu ise yeni dönemde yönetimde görev yapmayacak. Bu iki ismin yerine İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekip Avdagiç ile Ege Bölgesi Sanayi Odası Başkanı Ender Yorgancılar Başkan Yardımcısı oldular.

TOBB’un yeni yönetiminin görev dağılımı şöyle:

-Ali Kopuz (İstanbul Ticaret Borsası) Başkan Yardımcısı

-Salih Zeki Murzioğlu (Samsun Ticaret ve Sanayi Odası) Başkan Yardımcısı

-Tamer Kıran (İMEAK Deniz Ticaret Odası) Başkan Yardımcısı

-Şekib Avdagiç (İstanbul Ticaret Odası) Başkan Yardımcısı

-Ender Yorgancılar (Ege Bölgesi Sanayi Odası) Başkan Yardımcısı

-Faik Yavuz (Ankara Ticaret Borsası) Sayman Üye

- Selçuk Öztürk (Konya Ticaret Odası) Üye

-Cengiz Günay (Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odası) Üye

-Zeki Kıvanç (Adana Sanayi Odası) Üye

-Engin Yeşil (Diyarbakır Ticaret Borsası) Üye

-Hakan Ülken (Aydın Ticaret Odası) Üye

-Şaban Aziz Karahmehmetoğlu (Rize Ticaret ve Sanayi Odası) Üye

-Mehmet Büyüksimitçi (Kayseri Sanayi Odası) Üye

-Mustafa Cihat Lokmanoğlu (Mersin Deniz Ticaret Odası) Üye

-İbrahim Burkay (Bursa Ticaret ve Sanayi Odası) Üye

-Seyit Ardıç (Ankara Sanayi Odası) Üye

-Işınsu Kestelli (İzmir Ticaret Borsası) Üye

-Ali Çandır (Antalya Ticaret Borsası) Üye

-Mehmet Tuncay Yıldırım (Gaziantep Ticaret Odası) Üye

-Saim Özakalın (Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası) Üye