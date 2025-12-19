TÖSHİD YKB görevine yeniden Mehmet Nane seçildi

Hüseyin ASLIYÜCE

TÖSHİD’in bugün yaptığı yeni yönetim ve denetim kurulunun belirlendiği Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda yeni başkan seçiminde Türkiye Özel Sektör Havacılık İşletmeleri Derneği üyeleri Mehmet T. Nane’yi bir kez daha başkanlık görevine seçti.

Mehmet T. Nane’nin başkanlığındaki yeni yönetim kurulu şu isimlerden oluştu: Mete Erna (Başkan Yardımcısı-TAV), Hacı Say (Başkan Yardımcısı- Freebird), Tuncay Eminoğlu (Genel Sekreter-Sunexpress), Şükrü Can (Muhasip Üye-Southwind), Ali Sedat Özkazanç (Üye-MNG) ve Kerem Sarp (Üye-AJet) oluşuyor.

Genel Kurulun ardından TÖSHİD Başkanı Mehmet T. Nane yaptığı açıklama da, “Bir kez daha bu önemli göreve seçilmekten dolayı büyük bir mutluluk duyuyor, tüm üyelerimize en içten teşekkürlerimi iletiyorum. Değişimin hızlandığı bu dönemde, TÖSHİD çatısı altında, sektörümüzün ortak geleceği için sorumluluk almaya ve birlikte üretmeye devam edeceğiz” dedi.