TÜGİAD, 40. yıl dönümünü görkemli gala gecesiyle kutladı

Türkiye Genç İş İnsanları Derneği'nin köklü geçmişinin yad edildiği gecede, küresel vizyonu ve gelecek hedefleri ön plana çıkarken, TÜGİAD’ın sadece Türkiye’de değil, Avrupa ve dünya genelindeki liderlik rolüne de vurgu yapıldı.

TÜGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Gürkan Yıldırım, gecede yaptığı konuşmada derneğin vizyonunu bir üst seviyeye taşıdıklarını müjdeledi.

Yıldırım, TÜGİAD’ın başarılarını anlatırken şu ifadelere yer verdi:

"1986'da atılan o sağlam tohum, bugün dev bir çınara dönüştü. Derneğimizin başarılarını sınırların ötesine taşıdık. Çin ve ABD’de açtığımız şubelerimizle Türk genç iş dünyasının sesini dünyaya duyuruyor, üyelerimiz için küresel fırsatlar yaratıyoruz. Yurt içi ve yurt dışında düzenlediğimiz ticaret heyetleriyle üyelerimizin ve iş insanlarımızın dışa açılmalarını, ihracatlarını artırmayı sürdürüyoruz. Bugün sadece Çin ve ABD’de açtığımız şubelerle küresel bir ağ kurmakla kalmadık; aynı zamanda Avrupa’nın en büyük genç girişimci çatı kuruluşu olan YES for Europe’un (Avrupa Genç Girişimciler Konfederasyonu) Başkanlığını üstlenerek Türk iş dünyasının gücünü tescilledik. Ayrıca üyemiz Aykut Balcıoğlu’nun JUNE (Junior Enterprises Europe) Başkan Yardımcılığına seçilmesi, TÜGİAD’ın uluslararası arenadaki temsil gücünün en somut göstergesidir."

“Toplam ticaret hacmi 70 milyar dolar”

TÜGİAD bünyesinde 60’tan fazla sektörün yer aldığını belirten Yıldırım, “TÜGİAD bünyesinde 60’tan fazla sektör bulunuyor. Üyelerimiz 100’den fazla ülkeye ihracat yapıyor. 700 binin üzerinde istihdama katkı sağlıyoruz. Türkiye’nin gayrisafi milli hasılasının yaklaşık yüzde 15’ini temsil ediyoruz. Üyelerimizin oluşturduğu ihracat hacmi 35 milyar doların, toplam ticaret hacmi ise 70 milyar doların üzerindedir. Nisan ayında Pekin’de TÜGİAD Çin Merkezi’ni açtık. G20 Genç Girişimciler İttifakı’nda Çin’i temsil eden, devlet destekli güçlü bir sivil toplum kuruluşuyla ortaklık kurduk. Yaklaşık iki yıl süren çalışmaların ardından, yenilenebilir enerji odaklı zirveler düzenleyerek bu merkezi hayata geçirdik. Önümüzdeki dönemde altyapı, üstyapı ve farklı sektörleri kapsayan yeni zirveler düzenleyeceğiz. 2026’nın ilk çeyreğinde gerçekleştireceğimiz yeni zirveyle bu merkezi daha da geliştirmeyi hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.

Yıldırım, sözlerini şöyle tamamladı:

“Bu yıl Houston’da şube açtık. TÜGİAD Amerika Şubesi’ni açtık. Amacımız, üyelerimizin Amerika Birleşik Devletleri ile olan ticaretini desteklemek, teknoloji transferini artırmak, ülkemize yatırım çekmek ve firmalarımızla üçüncü pazarlara birlikte açılmak. Önümüzdeki yıl G20 Zirvesi Amerika Birleşik Devletleri’nde gerçekleştirilecekti. G20 Genç Girişimciler İttifakı olarak her yıl zirvenin yapıldığı ülkede gençlik zirvesini düzenliyoruz. Ancak yaşanan belirsizlikler nedeniyle Amerika’da bir yapılanmaya gidemedik. Bu nedenle, Avrupa Birliği Başkanı olarak bir teklif sundum ve G20 Genç Girişimciler İttifakı Zirvesi’ni Avusturya’nın başkenti Viyana’ya aldık. TÜGİAD ve YES for Europe ortaklığında, dünyadaki girişimcilik alanındaki en önemli zirvelerden biri gelecek yıl Viyana’da gerçekleştirilecek. TÜGİAD, Türkiye’de gençlik ve girişimcilik alanındaki en güçlü yapılardan biridir. Üreten, network geliştirmek isteyen, yurtdışı pazarlara açılmayı hedefleyen ve bizlere katkı sunmak isteyen tüm genç iş insanlarını TÜGİAD’a davet ediyorum.”

Kurucu başkanlar ve şubeler bir arada

Derneğin dünü ve bugünü arasında köprü kurulan gecede, Kurucu Başkan Jefi Kamhi ve 12. Dönem Başkanı Lütfü Küçük yaptıklarını konuşmalarla 40 yıllık birikimin önemine değindiler. Türkiye’nin dört bir yanından gelen şube başkanları da kürsüde duygularını paylaşarak birlik ve beraberlik mesajı verdiler.

Yeni üyeler ve destekçilere plaket takdimi

Törende, TÜGİAD’ın büyümesine katkı sağlayan destekçilere ve aileye yeni katılan girişimcilere plaketleri takdim edildi. Başkan Gürkan Yıldırım, "Yeni üyelerimizle birlikte, Avrupa’dan Asya’ya, Amerika’dan Orta Doğu’ya kadar her coğrafyada Türk bayrağını ve TÜGİAD markasını dalgalandırmaya devam edeceğiz" dedi.

Müzik ve sanatla dolu bir gece

Kutlamalar kapsamında sahne alan dünyaca ünlü kanun virtüözü Aytaç Doğan, misafirlere eşsiz bir müzik ziyafeti sundu. Gecenin ilerleyen saatlerinde sahneye çıkan ünlü şarkıcı Zeynep Bastık ise popüler şarkılarıyla coşkuyu doruğa çıkardı.

TÜGİAD, 40. yılında "Gelecek Gençlerin, Gençler TÜGİAD’ın" mottosuyla Türkiye ekonomisine katma değer sağlamaya ve dünya pazarlarında etkin rol oynamaya devam edeceğini bir kez daha kanıtladı.