Türk iş dünyası global yatırımcılarla buluşuyor

Tüm Global İş Dünyası Derneği’nin (TÜMGİŞ) 1. Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi. Genel Kurul’da bir konuşma yapan TÜMGİŞ Yönetim Kurulu Başkanı Şanser Kadooğlu, TÜMGİŞ olarak ilk yıllarını dolduruyor olmalarına rağmen, ortaya koydukları misyon ve çalışma ilkeleriyle iş dünyası için yurt dışına açılacakları yeni bir liman olmayı başardıklarını kaydetti. Kadooğlu, “TÜMGİŞ’in bu noktaya erişmesinde başta Kurucular Kurulumuz olmak üzere çok kişinin payı var. Derneğimizin iskeletini hep beraber oluşturuyor, birbirinden değerli üyelerimizin tecrübeleri ve gelecek vizyonlarıyla hedeflerimize yürüyoruz.” dedi.

Ekonomilerde yaşanan şoklar artıyor

Dünya ekonomisi tarihinin en zorlu dönemlerinden birinden geçildiğine dikkat çeken Şanser Kadooğlu, “Küresel güç mimarisinde önemli değişimler meydana geliyor. Küresel çapta, ekonomide de, siyasette de önemli kırılganlıklar yaşıyoruz. Dünya ekonomisinde şokların sayısında ve sıklığında sürekli bir tırmanış görüyoruz. Pandemi, finansal kriz, enerji krizi, gıda krizi, düşük büyüme, iklim krizi ve biyoçeşitlilik krizi, olağanüstü hava olayları, büyük afetler, göç dalgaları, terör olayları ve savaşlar, toplumsal patlamalar gibi bir dizi yıkımla karşılaştık. Muhtemelen benzeri şoklar, öngörülebilir gelecekte de yakamızı bırakmayacak. Üstelik bu şoklar, dünya ekonomisinin parlak günlerinin mazide kaldığı bir döneme denk gelecek. Dünya Bankası’nın son Küresel Ekonomik Perspektifler Raporu, dünya ekonomisindeki yavaşlamayı ortaya koyuyor. Beş yıllık dönemler itibarıyla bakıldığında dünyada büyüme 2020-24 döneminde son 25 yılın en düşük hızına gerilemiş durumda. 2024 ve 2025 için tahmin edilen büyüme hızı 1995 sonrası dönemin bir hayli altında. Dünya ticareti de benzer bir seyir izliyor. 2010-2019 arasında yüzde 5’e yakın bir hızla büyümüş olan dünya ticareti, 2023’te neredeyse durdu. Bu sene ve gelecek sene için de dünya ticaretine ilişkin tahminler iç açıcı değil.” ifadelerini kullandı.

‘Türkiye dünyanın en büyük ekonomilerinden olacak’

“Küresel ekonomik koşullar olumsuz seyrederken, biz nasıl büyüyeceğiz, ülke olarak dış ticaret açığımızı nasıl indireceğiz, yatırımlar için finansmanı nasıl bulacağız?” diyen Şanser Kadooğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

“İşte TÜMGİŞ’in kendine dert ettiği ve varlık sebebi olan sorular da tam olarak bunlar. Bu zorlukları aşmak için biz dernek olarak ne yapacağız? Gelişen dünya şartları ve ihtiyaçları doğrultusunda 2023 yılında benim gibi düşünen iş insanları ile TÜMGİŞ’i kurduk. Altını özellikle çizmek isterim; TÜMGİŞ bir ihtiyaçtan kuruldu. Türkiye'deki iş dünyasının yeniden yapılanması ve daha reel işlerin hayata geçirilmesi için, iş dünyasındaki sıkıntıları gidermek, beraber hareket etmek için yeni bir bakış açısı ile yola çıktık. Amacımız; global iş dünyası ile bütünleşmek. Yurt dışından Türkiye’ye gelen, yatırım yapmak isteyen iş insanları maalesef karşılarında çoğu zaman gerçek iş insanlarını bulamıyor ve doğru kişilere ulaşamıyordu. İşte bu temel ihtiyacın karşılığında kurulan TÜMGİŞ kısa sürede yaptığı çalışmalarla bu konuda ne kadar haklı olduğunu ortaya koydu. TÜMGİŞ olarak, doğru projeyi doğru yatırımcı ile buluşturmak için sorumluluk alacağız. Sadece Türkiye’de değil dünyanın her yerinde Türk iş dünyası ile beraber hareket etmek için güçlü bir birlik oluşturacağız. TÜMGİŞ olarak yurt dışına yaptığımız ve yapacağımız tüm seyahatlerde en üst düzey makamlarla ve iş dünyası temsilcileri ile bir araya gelme fırsatı yakalıyor ve yatırım konuşuyoruz. İş fırsatlarını geliştirip ortak hareket etme çabamızı arttırıyoruz. Türkiye yerinde saysın diye umanların rüyaları asla gerçek olmayacak. Türkiye, dünyanın en büyük ekonomileri arasında yerini alacak.”

Seçime tek liste olarak giren Şanser Kadooğlu’nun yönetim, disiplin ve denetim kadrosu şu isimlerden oluşuyor;

Başkan: Şanser Kadooğlu / KDL Group

Yönetim Kurulu asil üyeler:

1. Barış Gümüş / MCC Cosmetic

2. Uz. Dr. Dt. Buket Kılınç / Estetium Life

3. Cansen Erdoğan / Le Büro Hukuk ve Mali Danışmanlık

4. Demet Canikli / Canikli Grup_Kafkas Global

5. Emrah Cebecioğlu / CPA International

6. Eser Cevahir / Cevahir Gayrimenkul

7. Feride Vural / Kısa Metraj Film Reklam Prodüksiyon

8. Gözde Dizdar / GD Global

9. Levent Baydar / Levent Baydar Tıbbi Ürünler

10. Rıdvan Öz / Maka Globe Enerji

11. Seda Dicle / Interteks Tekstil

12. Selvi Erdemoğlu / İrem Beauty

13. Sertaç Yalçın / Arabica Coffee House

14. Şükran Akça / Akça Hukuk Bürosu

Disiplin Kurulu asil üyeler:

1. Mustafa Aydın / Mila Global Akaryakıt

2. Ömer Ceyhan / Kısa Metraj Film Reklam Prodüksiyon

3. Dr. Uğur Erdoğan / İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi

Denetim Kurulu asil üyeler:

1. Prof. Dr. Berrin Pehlivan / Berrin Pehlivan Onkoloji Kliniği

2. Özgür Okuyan / GBM Yazılım

3. Yasin Kadooğlu / KDL Group