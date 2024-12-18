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Türk iş dünyasının duayenleri, “Onur Tablosu” için bir araya geliyor

Kalıcı başarının ve sürdürülebilirliğin ödüllendireceği “Business HonorsAwards 2025” için start verildi. Topluma, çevreye ve sektörlerine anlamlı katkılar sunan girişimlerin değerlendirileceği etkinlik, en güçlü liderleri, yenilikçi projeleri ve ölçümlenebilir başarıları öne çıkarmak amacıyla kapılarını açtı.

Haber Merkezi
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Türk iş dünyasının duayenleri, “Onur Tablosu” için bir araya geliyor
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Otomotiv, finans, enerji, teknoloji, inşaat, sağlık, hizmet ve girişimcilik gibi pek çok sektörde faaliyet gösteren şirketlerin değerlendirileceğini belirten Business HonorsAwards Kurucu Ortağı Yasemin Oğralı, “İş dünyasının onur tablosunu oluşturmak için yola çıktık” dedi. Her sektörün en güçlü projelerinin yarışacağı bu etkinliğin, mükemmeliyetin bir sembolü olmayı hedeflediğini belirten Yasemin Oğralı, şirketlerin beş ayrı kategoride satış, pazarlama, iş geliştirme, kurumsal iletişim ve insan kaynakları olarak değerlendirileceklerini söyledi.

"Verilen her ödül, derin bir tecrübenin ve analizin sonucudur"

Business HonorsAwards’un jürisi ise iş dünyasının lider isimlerinden oluşuyor. “Bu yarışmanın temel gücü, jüri üyelerimizde saklı. Onlar, liderlik etmiş, sektörlerini dönüştürmüş ve kalıcı başarılar elde etmiş isimler” diyen Yasemin Oğralı şöyle devam etti;

“Bu sebeple, verilen her ödül, derin bir tecrübenin ve analizin sonucudur. Onların kararları, sadece bugünü değil, geleceği de şekillendirir. Değerli jüri üyelerimiz Şerif Kaynar, Tunç Berkman, Ebru Arıcan, Füsun Kuran, Nebahat Akkoç, Ural Aktaş, Veysi Küçük, Çağla Hullu, Ali Evren Dinç, Serhan Tınastepe, Mustafa Başar, Can Uysal, Seden Efe Yılmazer, Yasemin Yıldırım, Ayça Kaya, Gizem Kartal Sükan, Bahardır Kayıcan, Ferhat Zamanpur, Levent Özsaygı, Zeynep Öztürk ve Murat Büyükkucak’tan oluşuyor.”

Ödül töreni 18 Şubat 2025’te gerçekleştirilecek

İş dünyasının geleceğini şekillendiren bir platform olan Business HonorsAwards’a başvurular 10 Ocak 2025 tarihine kadar yapılabilecek. Ödül töreni ise 18 Şubat 2025’te Crowne Plaza İstanbul - Ortaköy Bosphorus ev sahipliğinde gerçekleştirilecek.

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