  1. Ekonomim
  2. İş Dünyası
  3. Türk müteahhitler Irak ve Ekvador için harekte geçti
Takip Et

Türk müteahhitler Irak ve Ekvador için harekte geçti

Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB), yaptığı duyuru ile Irak Musul’da yeni yapılanma ve Ekvador’da da bir hastane inşaatı için düzenlenecek yeni ihalelere katılım çağrısı yaptı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Türk müteahhitler Irak ve Ekvador için harekte geçti
Takip Et

TMB’nin internet sayfasından yapılan bir duyuru, Türk müteahhitleri Irak’ın Musul kenti ile Ekvador’un Cuenca kenti için projesi hazır olan yeni inşaatların yapımını üstlenmeye çağırdı.

Duyuruda, Musul’da yeniden yapılanma ve imar sürecinde çeşitli projelerin hayata geçirileceği, Ekvador’da ise Cuenca Belediyesi tarafından bir hastane inşaatı yapılacağı hatırlatıldı.

TMB Genel Sekreteri Fuat Kasımcan’ın imzası olan söz konusu duyuruda, Musul projeleriyle ilgili şu ifadeler yer aldı:

“Sayın üyemiz, Ticaret Bakanlığı’ndan alınan yazılarda, Musul Ticaret Ateşeliğimizin yazısına atıfla, Musul’un yeniden yapılanma ve imar sürecinde çeşitli projelerin hayata geçirileceği, Ninova Valiliğince ihalelerin genelde özel davet usulüyle yapılması sebebiyle, bölgede iş yapmak isteyen firmaların valiliğe, firmalarına ait bilgileri içeren dosyalarını önden teslim etmeleri ve valilik yetkilileri ile doğrudan temasa geçmelerinin yararlı olacağı belirtilmektedir.”

 

Ekvador’daki yeni inşaatla ilgili de, “Kito Ticaret Müşavirliğimizin yazısına atıfla, Cuenca Belediyesi tarafından ‘De Ricaurte Hastanesi inşaatı ve ekipman tedariği’ projesi için ihaleye çıkıldığı ifade edilmektedir” denildi.

Ayrıca Irak ve Ekvador’da çıkılan ihalelere ilişkin duyurulara da yer verildi.

Korkunç deprem senaryosu! Marmara'da 3 metrelik tsunami tehdidiKorkunç deprem senaryosu! Marmara'da 3 metrelik tsunami tehdidiGündem
ABD’de seçimlerinde kongre baskını endişesi! Beyaz Saray çevresinde kuş uçurtulmuyorABD’de seçimlerinde kongre baskını endişesi! Beyaz Saray çevresinde kuş uçurtulmuyorDünya
İş Dünyası
Türkiye’nin ‘En Etkin 50 Pazarlama Yöneticisi’ ödüllerini aldı
Türkiye’nin ‘En Etkin 50 Pazarlama Yöneticisi’ ödüllerini aldı
TİM Başkanı Gültepe: Asgari ücrette İnsanların geçimini destekleyecek ve rekabeti güçlendirecek oran belirlenmeli
İnsanların geçimini destekleyecek ve rekabeti güçlendirecek oran belirlenmeli
TİM Başkanı Gültepe: Parite geçen ay ihracatımıza pozitif katkı verdi
TİM Başkanı Gültepe: Parite geçen ay ihracatımıza pozitif katkı verdi
ATO Başkanı Gürsel Baran asgari ücrette yüzde 25 artış önerdi
Asgari ücrette yüzde 25 artış önerdi
İSO Başkanı Erdal Bahçıvan: Katma değer, yurt dışına transfer ediliyor
"Katma değer, yurt dışına transfer ediliyor"
Türk inşaat şirketi, Afganistan’da 30 yıllık çimento anlaşması imzaladı
Türk inşaat şirketi, Afganistan’da 30 yıllık çimento anlaşması imzaladı