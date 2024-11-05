Türk müteahhitler Irak ve Ekvador için harekte geçti

TMB’nin internet sayfasından yapılan bir duyuru, Türk müteahhitleri Irak’ın Musul kenti ile Ekvador’un Cuenca kenti için projesi hazır olan yeni inşaatların yapımını üstlenmeye çağırdı.

Duyuruda, Musul’da yeniden yapılanma ve imar sürecinde çeşitli projelerin hayata geçirileceği, Ekvador’da ise Cuenca Belediyesi tarafından bir hastane inşaatı yapılacağı hatırlatıldı.

TMB Genel Sekreteri Fuat Kasımcan’ın imzası olan söz konusu duyuruda, Musul projeleriyle ilgili şu ifadeler yer aldı:

“Sayın üyemiz, Ticaret Bakanlığı’ndan alınan yazılarda, Musul Ticaret Ateşeliğimizin yazısına atıfla, Musul’un yeniden yapılanma ve imar sürecinde çeşitli projelerin hayata geçirileceği, Ninova Valiliğince ihalelerin genelde özel davet usulüyle yapılması sebebiyle, bölgede iş yapmak isteyen firmaların valiliğe, firmalarına ait bilgileri içeren dosyalarını önden teslim etmeleri ve valilik yetkilileri ile doğrudan temasa geçmelerinin yararlı olacağı belirtilmektedir.”

Ekvador’daki yeni inşaatla ilgili de, “Kito Ticaret Müşavirliğimizin yazısına atıfla, Cuenca Belediyesi tarafından ‘De Ricaurte Hastanesi inşaatı ve ekipman tedariği’ projesi için ihaleye çıkıldığı ifade edilmektedir” denildi.

Ayrıca Irak ve Ekvador’da çıkılan ihalelere ilişkin duyurulara da yer verildi.