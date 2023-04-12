Türkiye Deri Vakfı’nın yeni başkanı Güven Karaca oldu

Türk deri sektörünü geliştirmek ve rekabet gücünü artırmak amacıyla 1999 yılında kurulan Türkiye Deri Vakfı’nın (TÜRDEV) yeni başkanı Güven Karaca oldu.

TÜRDEV’in Türkiye Ayakkabı Sanayicileri Derneği (TASD), Türkiye Deri Sanayicileri Derneği (TDSD), Saraciye Sanayicileri Derneği (SSD), Kürk Sanayicileri ve İş Adamları Derneği (KSİAD), Ayakkabı Yan Sanayicileri Derneği (AYSAD), Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), İstanbul Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği (İDMİB), Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB), bölge OSB’leri ve sektörün önde gelen firmalarının bir araya geldiği bir oluşum olduğuna dikkat çeken Güven Karaca, “Deri sektörünün geliştirilmesi, desteklenmesi ve sektörün sorunlarına önlem alarak çözümler sunmayı amaçlayan TÜRDEV; aynı zamanda araştırma ve geliştirme çalışmalarını destekleyerek, sektörün geleceğini teminat altına almak için oluşturulan bir kuruluş. Sektörümüzün ölçek sorununu çözmek, TÜRDEV Başkanlığı görevi sürecimde de en önemli gündem maddelerimizden biri olacak.” dedi.

“İnsan ve eğitim önceliğimiz”

TÜRDEV’in temel hedeflerinin sektöre, insana ve eğitime fayda sağlamak olduğunu dile getiren Karaca, “İnsan kaynağı bugün sektörlerimizin hedeflerine ulaşmasında en önemli unsur. İmalat, ihracat, globalleşme, transit ticaret gibi hedeflere ulaşılabilmesi için insan kaynağı çok büyük önem taşıyor. İnsan olmadan, sektörde deneyimli çalışanlar olmadan hedeflere ulaşmamız imkansız. Nitelikli insan kaynağına ulaşmanın birinci kuralı ise eğitimdir. Yeni dönemde de her zaman olduğu gibi TÜRDEV’in önceliği insan ve eğitim olacak. Eğitim ve insan kaynağımız üretimimizin temeli, ekonomimizin direği, vatanımızın teminatıdır.” diye konuştu.

“Ortak akılla sektörümüze birlikte yön vereceğiz”

TÜRDEV’in bünyesinde vakfa bağlı olan birçok sivil toplum kuruluşunun bulunduğunu belirten Güven Karaca “Vakfımızın paydaşı diğer sivil toplum kuruluşlarıyla koordineli bir şekilde çalışarak ortak akıl üreteceğiz. Sektörümüzün menfaatlerini hep beraber savunacağız ve geleceğine yön vereceğiz. Hep birlikte sektörümüzü güçlendirecek uluslararası rekabet gücünü artıracağız.” ifadelerini kullandı.