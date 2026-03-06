Türkiye İMSAD'ın yeni Başkanı Murat Savcı

Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği’nin (Türkiye İMSAD) 39. Olağan Seçimli Genel Kurulu'nda 39. Olağan Seçimli Genel Kurulu'nda 2026-2029 dönemini kapsayan 3 yıl için görev yapacak yönetim ve denetim kurulları belirlendi.

Toplantıda, Saint Gobain Türkiye CEO'su ve İzocam ile Weber Yönetim Kurulu Üyesi Murat Savcı, Türkiye İMSAD Yönetim Kurulu Başkanlığı'na seçildi.

Türkiye İMSAD 2020-2023 ve 2023-2026 Dönemleri Yönetim Kurulu Başkanı Tayfun Küçükoğlu, başkanlığı döneminde sürdürülen çalışmaları ve sektöre yönelik değerlendirmelerini paylaştı.

Son 6 yılda küresel salgın, ekonomik türbülanslar ve büyük deprem felaketi gibi tarihe iz bırakan zorlu bir dönem yaşandığını belirten Küçükoğlu, "Tüm bu şoklara rağmen inşaat malzemesi sanayimiz, ihracatını 31 milyar dolara taşıdı ve dünyanın en büyük 5. üreticisi konumuna yükseldi. Sektörümüzün bu süreçte sergilediği 'kaos yönetimi' marifeti, önümüzdeki on yılın tarihi fırsatlarını yakalamak için en büyük teminatımızdır." ifadelerini kullandı.

Küçükoğlu, 6 yıl önce göreve başladığında hissettiği heyecanın yerini bugün büyük bir huzura ve gurura bıraktığını ve sektör olarak yorulduklarını ama güçlendiklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Anadolu her zaman umut var etmiştir. Olumlu düşünenin ve gelişim için mücadele edenin karşılığını aldığı bir coğrafyadır. Türkiye İMSAD'ın 42 yıllık köklü gelenekleri ve kurumsal yapısı, başarımızın şifresidir. Bugün bir bayrak değişimi yapıyoruz ancak sorumluluklarımız büyüyerek devam edecektir. Birlikte çalıştığım yönetim kurulu arkadaşlarıma, komitelerimize, paydaşlarımıza ve profesyonel ekibimize minnettarım. Yeni dönemde görev alacak arkadaşlarıma gönülden başarılar diliyorum."

"Birlikteliğimiz sektörümüzün gücünü artıracak"

Türkiye İMSAD Yönetim Kurulu Başkanı Murat Savcı ise Türkiye İMSAD'a katkılar sunan önceki dönem başkanı Tayfun Küçükoğlu ve yönetim kuruluna teşekkür ederek, "38. Dönem Yönetim Kurulumuz tarafından hayata geçirilen çalışmalar, bugün üzerine yeni hedefler koyabileceğimiz sağlam bir zemin oluşturmuştur. Bizler de bu güçlü zemini daha ileri taşımak, Türkiye İMSAD'ın etki alanını genişletmek ve değer üretmek amacıyla yola çıkıyoruz. Yönetim Kurulumuza gösterdiğiniz güven ile üstlendiğimiz bu sorumluluğu etkin, kapsayıcı ve sonuç odaklı bir anlayışla yerine getirmek için kararlılıkla çalışacağız." açıklamasında bulundu.

Savcı, önümüzdeki dönem devam eden faaliyetlerin yanı sıra etki alanını büyüteceklerini aktararak, şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye İMSAD sektörümüzün güç birliği platformu ve ortak aklın temsilcisidir. Küresel dönüşümler ve ekonomik dalgalanmalar, dayanışmanın ve inovatif yaklaşımların önemini her zamankinden daha fazla ortaya koymaktadır. Bir önceki dönemde yürüttüğümüz projelerimize, yeni dönemde de tüm hızıyla devam ederken değerli üyelerimizin katkısı ve komitelerimizin deneyimiyle rotamızı birlikte belirleyip yeni projeleri de hayata geçireceğiz. Yeni dönemde özellikle ülkemizin deprem güvenliği, sektörümüzün uluslararası rekabet gücü ve ihracat, dijitalleşme, sürdürülebilirlik ve yeşil dönüşüm, yönetmelik ve mevzuat, kalite, AR-GE, inovasyon, kamu, diğer kurum ve dernekler ile ilişkiler konularında gayretli çalışmalarımız devam edecek."