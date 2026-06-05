Türkiye sanayisinin en büyükleri belli oluyor: İSO 500 için geri sayım başladı
İSO, "Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu Araştırması-2025" sonuçlarını 17 Haziran’da açıklayacak.
İSO, "Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu Araştırması-2025" sonuçlarını açıklıyor.
İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından 1968 yılından bu yana aralıksız hazırlanan "Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu Araştırması-2025" sonuçları İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan'ın ev sahipliğinde çarşamba günü düzenlenecek basın toplantısında kamuoyu ile paylaşılacak.
Sanayi sektörünün devler ligini belirleyen ve bu sene 58.yılını geride bırakan "Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu Araştırması-2025" sonuçlarının açıklanacağı basın toplantısı Odakule'de düzenlenecek.