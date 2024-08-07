Türkiye'den Almanya'ya vize mektubu!

DEİK Türk-Alman İş Konseyi Başkanı Mehmet Ali Yalçındağ, haberler/deikyalcindag-vize-sorunu-icin-almanyaya-mektup-ilettik-h2597">CNBC-e canlı yayınına katılarak yaptığı açıklamalarda, Almanya’nın Türkiye vatandaşlarına yönelik vize sorununa ve iş fırsatlarına değindi.

Yalçındağ'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde oldu:

"Türkler artık Almanların nüfuslarına işlemişler. Almanya'da 80 bin Türk şirketi var. Yanlış bilmiyorsam 52 milyar dolar civarında ciro yapıyorlar. 500 bin kişi istihdam ediyor. Onun karşılığında Türkiye'de 8 bin Alman şirketi var. Bunların hepsi çok önemli şirketler. Bizim etkilememiz gereken Almanların KOBİ'si. Yapılacak tek şey insiyatif almak. O da bize nasip oldu.

Çin'in Avrupa'ya ve ABD'ye girişi stratejik durumlarda kapatıldı. Çin bizim gibi ülkeleri kullanarak girmek istiyor.

İş insanlarının vize başvurularında aylarca sıra beklemesi doğru değil

Almanya yaşlanan nüfusunu bizimle gençleştirebilir. Üçüncü ülkeler Almanya'ya inanılmaz yatırımlar yapabilir. Çin Afrika'da devlet finansmanını kullanarak bütün Afrika'daki altyapı hizmetlerini yaparak o ülkelerin 50 yıllık geleceğini aldı. Türkiye de benzerini yapmaya çalışıyor Afrika'da ama bizde öyle bir finansman yok. ABD'nin savaşlarla hükmetmek istediği dünyaya Çin, finansal olarak hükmetmeye çalışıyor. Biz Afrika'da çok önemliyiz ama bizde 3-4 milyar dolarlar 10 milyar dolarlar dediğimizde bunların finanse edilmesi gerekiyor. Almanlarla bunu ortak yapabiliriz.

Almanya'da önümüzdeki 5 senede 6 milyon kişiyi emekli edecek. Almanya ile 55 milyar dolarlık ticaretimiz var. Almanya'dan Türkiye'ye 7 milyon turist geliyor.

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ziyaretinden sonra kendisine bir mektup yazdım. İş insanlarının vize başvurularında günlerce aylarca sıra beklemeleri çok doğru değil. Hiç olmazsa saygın kuruluşlara üye olmuş iş insanların isimlerini büyükelçiliklere verelim onlara beşer yıllık vizeler alalım. Mektuba cevap geleceğini düşünüyorum."