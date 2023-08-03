Türkiye’nin ‘En Etkin 50 Fonksiyon Lideri’ belirleniyor

İş dünyasının karmaşıklığına meydan okuyan, dijitalleşme ve gelecek trendlerine ayak uydurabilen ve sürdürebilir bir başarı elde edebilen kurumların sahip oldukları en önemli değerler C-Level (CFO, CHRO, CMO, COO, CTO/CDO/CIO vb) yöneticiler haline geldi.

C-Level yöneticiler aynı zamanda Türkiye ekonomisinin gelişmesi, kurumların global pazarlarda etkinliğini ve başarısını artırması için de kritik bir rol oynuyor. Bu liderler, bağlı oldukları kurumun stratejik yönünü belirleyen, üst düzey kararlar alan ve iş birimlerinin performansını denetlemek, yönetmek ve geliştirmekten sorumlu olan en üst düzey yöneticiler.

Data Expert en etkin liderleri belirliyor

İnsan Kaynakları Danışmanlığı alanında Türkiye’nin lider şirketlerinden biri olan DataExpert işbirliği ve BMI Business School İstanbul organizasyonuyla 2016 yılından beri düzenlenen C-Summit Series’de ise her yıl Türkiye’nin En Etkin 50 Fonksiyon Lideri yani Türkiye’nin en etkin C-Level yöneticileri belirleniyor.

Sektörde yakından takip edilen ve yüksek ilgi gören “En Etkin 50 Fonksiyon Lideri” araştırmaları, “En Etkin 50 CFO”, “En Etkin 50 CHRO”, “En Etkin 50 CMO” ve “En Etkin 50 Teknoloji Lideri” ödülleri ile farklı iş birimlerinde C-Level yöneticiler ve başarıları yakından takip ediliyor.

Geçmiş yıllarda En Etkin 50 Fonksiyon Lideri listelerine adını yazdırmış olan birçok yöneticinin günümüzde görev ve sorumluluklarını genişlettiği görülüyor. Kariyer basamaklarında hızla yükselen ve yeni pozisyonlara gelerek bir nevi koltuk büyüten bu isimler, günümüzde üstlendikleri önemli rollerde hem kurumlarının hem de Türkiye ekonomisinin başarısına katkıda bulunmaya devam ediyor.

“Başarılar tesadüf değil”

Dünyanın en büyük şirketleri için üst düzey yönetici önerilerinde bulunduklarını ve konuda dünyanın sayılı headhunter şirketlerinden biri olduklarını belirten Data Expert Genel Müdürü Hasan Altunkaya, C-Summit Series araştırmaları kapsamında bugüne kadar 5 binden fazla yöneticinin araştırmalara dahil edildiğine dikkat çekti.

Altunkaya, yapılan değerlendirmelerinde yöneticilerin pozisyonlarında bulundukları süre boyunca yarattıkları etki, yer aldıkları projeler, deneyim süreleri ve Türkiye’nin ekonomik ve beşeri sermayesine sunmuş oldukları katkıların göz önünde bulundurulduğunu söyledi.

Her fonksiyonda verilen ödüllerde bugüne kadar 600 fonksiyon liderinin, “En Etkin 50 CFO”, “En Etkin 50 CMO”, “Etkin 50 CHRO” ve “En Etkin 50 Teknoloji Lideri” listelerinde kendine yer bulduğuna dikkat çeken Altunkaya, “Zirvelerde liderlerin sahip oldukları deneyim ve akademik geçmişleri ilgi çekiyor. Türkiye’nin En Etkin 50 CFO listelerinde yer alan yöneticilerin yüzde 68’i yüksek lisans mezunu ve yüzde 64’ü ortalama 10 yıl ve üstü üst düzey yöneticilik tecrübesine sahip. Bununla birlikte kadın yöneticilerin oranının en çok olduğu alan ise insan kaynakları. En Etkin 50 CHRO listelerinde Türkiye’nin en başarılı İK yöneticilerinin yüzde 58’ini kadınlar oluşturdu. En Etkin 50 Fonksiyon Lideri listelerinde yer alan yöneticilerin kariyer basamaklarını istikrarlı bir şekilde çıkmaları bu başarılarının tesadüf olmadığını gösteriyor” dedi.