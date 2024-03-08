Türkiye'nin lider kadınlarına kuvvetli bir alkış!

EKONOMİ Büyük Jürisi'nin KOÇ-KAM stratejik ortaklığında verdiği 15 ödül sahiplerini buldu. Bu yıl, Yılın Kadın Girişimcisi Ödülü'nden Yönetim Katına Yön Veren Kadın Ödülü'ne, Parayı Yöneten Kadın Ödülü'nden Ezber Bozan Kadın Ödülü'ne ve Anadolu’dan Yükselen Kadın Ödülü'ne kadar toplam 13 kategoride 15 kişi ve kurum ödüle layık görüldü.

YILIN KADIN GİRİŞİMCİSİ ÖDÜLÜ

Momento Kurucusu Zeynep Dağlı Kastro

Geçen gün Şeref Oğuz sosyal medya hesabından “Nemrut’a sormuşlar neden bu kadar zalimsin? Nemrut cevap vermiş: Herkes sustu ondan” paylaşımı yaptı. Kadın girişimciler olarak bizim irili ufaklı çok Nemrut’umuz var. Ama susmuyoruz buradayız.

PARAYI YÖNETEN KADIN ÖDÜLÜ

Karadeniz Holding Yönetim Kurulu Üyesi Zeynep Harazi Yılmaz

Bu ülkelerde sosyal sorumluluk çalışmalarımızı da sadece kadınlar ve gençler odaklı yapıyoruz. Afrika ülkelerinde on binlerce kız çocuğuna burs vererek, özellikle kız çocuklarının barındığı yetimhaneler açarak onlara destek veriyoruz.

KADINLARIN GELECEĞİNİ GÜÇLENDİREN ÜNİVERSİTE ÖDÜLÜ

Prof. Dr. Gönül Dinç Horasan

Akademisyenlik bir multidisipliner bir alan. Tek başınıza ses getiremiyorsunuz iş birliği gerekiyor. Yalnızca üniversite içinde akademisyenler değil alanda sosyal hizmetlerle sivil toplum kuruluşlarıyla bu tür mekanizmaları geliştirmeniz gerekiyor.

TEKNOLOJİ İLE KADINLAR İÇİN FARK YARATAN ŞİRKET ÖDÜLÜ

Arçelik - Buket Güvenç

Arçelik, olarak kadın istihdamına yönelik pek çok projeye imza attık. ‘Beko 100 Kadın Projesi’ cumhuriyetin 100. yılında ilk hedefine ulaştı. ‘Kadının işi gücü’ isimli bir proje yaptık. Mühendislik okuyan kadınların mesleğini yapmaya devam etmesi bizi mutlu etti.

JÜRİ ÖZEL ÖDÜLÜ

Systemair Türkiye Genel Müdürü Ayça Eroğlu

Yaklaşık on iki yıl önce İsveç Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi olduğumda tek kadın bendim. İklimlendirme daha erkek egemen bir sektör. Biz bunu kırmaya çalışıyoruz. Özellikle robotik sistem dalında kız çocuklarına farklı projeler yaparak bunları bir noktaya çevirmek istiyoruz.

YÖNETİM KATINA YÖN VEREN KADIN ÖDÜLÜ

Gürok Yönetim Kurulu Başkan Vekili Esin Güral Argat

Toplumsal cinsiyet eşitliği insan hakları konusu. Daha iyi dünyada yaşamak istiyoruz. Bu da bizim ortak hayalimiz. Bütün iş sahibi kadınlar ticaret ve sanayi odalarının üyeleri sizden daha fazla görünür olmanızı istiyorum.

EZBER BOZAN KADIN ÖDÜLÜ

DP World Türkiye Operatörü Nalan Topaloğlu

2015 yılında DP World Liman İşletmeleri’nde temizlik personeli olarak işe başlamıştım. Yaklaşık 7 yıl temizlik hizmeti yaptıktan sonra kariyerimde yenilik yapmak istedim. Ailem ve arkadaşlarımın desteği ile sınavda başarılı oldum. İki yıldır operatör olarak çalışıyorum.

KADINLARIN GELECEĞİNİ GÜÇLENDİREN ÜNİVERSİTE ÖDÜLÜ

Prof. Dr. Mucize Ünlü

Merkezimiz toplumsal yaşama katkı sağlamak amacıyla depremde zarar görmüş şiddete maruz kalmış farklı dezavantaj gruplarında yer alan kadın ve çocuklarla ilgili toplumsal sorumluluk çalışmalarına önem veriyor.

KADIN DOSTU STK ÖDÜLÜ

YASAD Başkanı Gönül Kamalı

YASAD’da 17 yıl başkan yardımcılığı yaptıktan sonra son iki yıldır da başkan olarak görevi yürütüyorum. Tek kadın başkan, bütün yönetim kurulu ise erkek. İkinci dönemde yönetim kurulunda kadınların olduğu, kadın komitesinin kurulduğu bir ekip kurduk.

JÜRİ ÖZEL ÖDÜLÜ

Hatay Samandağ Kadın Kooperatifi Kurucusu Atiye Sönmez Erdoğdu

Amacımız ev kadınlarının tarım ve gıda alanındaki emeklerini katma değerli hale getirerek markalaştırmak. Toplum, güvenilir gıdaya ulaşmayı kadınların maharetiyle sağlıyor. Kadın dayanışmasını her alanda büyütüyoruz.

ROTA BELİRLEYEN KADIN CEO ÖDÜLÜ

Hepsiburada CEO’su Nilhan Onal Gökçetekin

Hepsiburada kadına çok değer veren, bir kadın tarafından kurulan ve yönetilen bir şirket. Biz girişimciliği dünyada en iyi bilen ülkeyiz. Değişimi Türkiye’de başlatacağız. Biz e-ticarette adınlara üstünlük sağlayacağız.

ANADOLU’DAN YÜKSELEN KADIN ÖDÜLÜ

Oba Makarna Yönetim Kurulu Üyesi İpek Cıncıkçı

Oba makarna olarak son 5 yılda yönetim kurulumuzun yaklaşık yüzde 30’u kadın üyeden oluşmakta ve bunun yanı sıra üretimde kalite kontrolden vardiya amirlerine, saha ekiplerimize kadar birçok alanda kadın istihdamını destekliyoruz.

KADIN DOSTU ŞİRKETLER ÖDÜLÜ

İpekyol, Nejdet Ayaydın

Burada almış olduğumuz Kadın Dostu Şirketler Ödülü için Ekonomi gazetesine teşekkür ediyorum. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için başta annemin, eşimin, güzel kızımın, salondaki değerli hanımefendilerin ve tüm dünyadaki kadınların kadınlar gününü kutluyorum.

JÜRİ ÖZEL ÖDÜLÜ/ ERKEK EGEMEN SEKTÖRDE FARK YARATAN KADIN

Mercedes Benz Türk A.Ş. 2. El Kamyon ve Otomotiv Didem Daphne Özensel

Bilindiği gibi otomotiv sektöründe çok fazla kadın yok ve bizde Mercedes Benz Türkiye olarak bunun öncülüğünü yapmaya ant içtik. Birlikte daha güçlüyüz.

JÜRİ ÖZEL ÖDÜLÜ / KADIN DOSTU HOLDİNG

Borusan / Borusan Eşittir Komitesi Üyesi Büşra Yılmaz

Borusan Holding olarak eşitliğe adanmış on yılımız var. Yaklaşık on yıldır toplumsal cinsiyet alanında çalışmalar yürütüyoruz. Bu yıl Borusan Holding’in 80’inci yıl dönümünü kutluyoruz. Bizim için çok anlamlı bir yıl.