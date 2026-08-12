TÜRKONFED’den 1.500’e yakın iş insanına yapay zeka eğitimi

Türk İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) işletmelerin yapay zeka alanındaki bilgi ve uygulama kapasitesini geliştirmek amacıyla geçtiğimiz yıl hayata geçirdiği ‘Yeni Nesil Liderlik: Yapay Zeka ile Dönüşüm Rehberi’ eğitim programını tamamladı. TÜRKONFED Dijital Dönüşüm Komisyonu tarafından çevrim içi düzenlenen altı buluşma ile 1.500’e yakın iş insanı ve sivil toplum temsilcisine ulaşıldı.

Türkiye’nin farklı şehirlerinden ve sektörlerinden katılımcıları bir araya getiren programda, yapay zekanın şirketlerin rekabet gücü, verimliliği ve karar alma süreçleri üzerindeki etkileri ele alındı. Katılımcıların önemli bölümünü şirket sahipleri, genel müdürler ve üst düzey yöneticiler oluşturdu. Tekstil-hazır giyim, eğitim, bilişim teknolojileri, hizmet ve gıda, programa en fazla ilgi gösteren sektörler olarak sıralandı. Şirket ölçeklerine göre ise mikro işletmeler ilk sırada yer alırken onları büyük ölçekli şirketler takip etti. Küçük ve orta ölçekli işletmelerin katılımı ise birbirine yakın seviyede gerçekleşti.

Alp Avni Yelkenbiçer: KOBİ’ler yapay zeka dönüşümünün güçlü aktörü olabilir

TÜRKONFED Dijital Dönüşüm Komisyonu Başkanı Alp Avni Yelkenbiçer, “Yapay zeka, teknoloji ekiplerinin işi olmaktan çıkıp kurum kültürünün sürekli gelişen bir parçası haline geldi. Bu dönemde farkı, yapay zekayı doğru ihtiyaca, nitelikli veriye ve güçlü bir yönetişim anlayışına bağlayabilen kurumlar yaratacak. Biz de bu kapsamda yapay zekayı yalnızca büyük şirketlerin kullanabileceği karmaşık bir teknoloji olmaktan çıkararak her ölçekteki işletme için anlaşılır ve uygulanabilir hale getirmeyi hedefliyoruz. Özellikle KOBİ’ler, hızlı karar alma kabiliyetleri, girişimci yapıları ve müşteriye yakınlıkları sayesinde bu dönüşümün güçlü aktörleri olabilir.”

Yapay zeka, iş süreçleri üzerinden anlatıldı

Eğitim serisi kapsamında yapay zekanın temel çalışma prensipleri, büyük dil modelleri ve üretken yapay zeka araçlarının günlük işlerde kullanımı, doğru komut oluşturma yöntemleri, veri analizi ve karar destek uygulamaları değerlendirildi. Katılımcılara müşteri segmentasyonu, stok ve talep tahmini, raporlama, satış ve pazarlama, finans, insan kaynakları ve üretim gibi iş süreçlerinden uygulama örnekleri aktarıldı.

Programda yapay zekanın etik, hukuki ve güvenlik boyutu da ayrı bir başlık altında işlendi. Veri gizliliği, KVKK uyumu, yapay zeka sistemlerinde sorumluluk, şeffaflık ve veri güvenliği konularının yanı sıra işletmelerin yapay zekaya geçerken izlemesi gereken yol haritası ele alındı. İşletmelere küçük ölçekli uygulamalarla başlayarak sonuçları ölçme ve başarılı çalışmaları şirket geneline yayma konusunda öneriler de sunuldu.