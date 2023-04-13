TÜSİAD Başkanı Turan: Yarının ekonomisine hazırlıklı olmalıyız

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) ve Bilişim Sanayicileri Derneği (TÜBİSAD) iş birliğinde hazırlanan ‘Türkiye’nin 2. Yüzyılında Yüksek Teknoloji İçin Eylem Çağrısı’ raporu kamuoyu ile paylaşıldı.

TÜSİAD ve TÜBİSAD ortak açıklamasına göre, Deloitte Digital’in içerik desteği sağladığı raporda, yenilikçi politikaların geliştirilmesinden finansal desteklere, altyapıdan yetkin insan kaynağına kadar Türkiye’ye yüksek teknoloji atılımı sağlayacak tüm kaldıraçlar için mevcutta atılan adımlara ilave olarak ele alınması önemli değerlendirilen eylemlere yönelik 18 Eylem Çağrısı’na yer verildi.

Türkiye'nin rekabetçilik gücünün ve gelişmişlik düzeyinin artırılmasına yönelik gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında ortaya konulan raporun tanıtım toplantısı TÜSİAD Yönetim Kurulu Üyeleri ve Dijital Türkiye Yuvarlak Masası Eş Başkanları Perihan İnci ve Çağatay Özdoğru’nun "Neden Dijitalleşme, Neden Yüksek Teknoloji?" başlıklı sohbeti ile başladı. Etkinlik Deloitte Danışmanlık Lideri Hakan Göl ve Deloitte Danışmanlık Müdürü Büşra Karakaya’nın “Global Trendler ve Rapor Bulguları” başlıklı sunumuyla devam etti.

Toplantıda ayrıca TÜBİSAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve TÜSİAD Dijital Ekonomi Stratejileri Çalışma Grubu Başkanı Burak Aydın ile TÜBİSAD Yönetim Kurulu Üyesi Serdar Urçar’ın konuşmacı olduğu "Türkiye’nin Dijital Dönüşümü için Neler Yapılmalı?" konulu bir oturum yer aldı.

TÜBİSAD Yönetim Kurulu Başkanı Levent Kızıltan ve TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan ise Yüksek Teknoloji Eylem Çağrısı başlıklı kapanış oturumuyla etkinliği sonlandırdı.

"Türkiye’yi bütüncül bir teknoloji üretim merkezi haline getirmeliyiz"

TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan, Cumhuriyetin 100'üncü yılının kutlandığı bu senenin Türkiye için önemli bir eşiği temsil ettiğini belirterek, "Geleceğin ekonomisi teknoloji ve dijitalleşme ile şekilleniyor. Rekabet kuralları yeniden yazılırken yarının ekonomisine hazırlıklı olmalıyız. TÜSİAD olarak biz bu çerçevede teknolojiyi ve dijitalleşmeyi çalışmalarımızın önemli taşıyıcı kolonlarından birisi yaptık." ifadelerini kullandı.

Çağın dinamiğini kaçırmamak, ileri ülkelerin gerisinde kalmamak için tüm kaynaklarla ve acilen, bilim ve teknolojik ilerlemeyi temel alacak adımları atacak bir seferberlik içine girilmesi gerektiğine inandıklarını aktaran Turan, şunları kaydetti: "Bugün TÜSİAD-TÜBİSAD iş birliğiyle paylaştığımız raporumuzda da Türkiye’nin yüksek teknoloji ile hayata geçirebileceği potansiyeli ve bu hedef için kritik gördüğümüz eylem çağrımızı sizlerle paylaşıyoruz. Türkiye’yi her bölgesi ile bütüncül bir teknoloji üretim merkezi haline getirmeliyiz. Dijital dönüşümü hızlandırmak için mevcut durumda özel sektör ve kamu önemli adımlar atıyor. Bu alanda başarılı olabilmek için üst seviyede sahipliğe ve koordineli bir yaklaşımla hareket etmeye ihtiyaç var. Kamu, özel sektör ve akademi iş birliğinde gerekli çalışmaların yapılması çok önemli. Özel sektörü yönlendirebilecek kamu politikalarını ve destekleri ortak akılla bütüncül bir şekilde yeniden kurgulamalıyız."

"Sürdürülebilir büyümenin anahtarı teknoloji atılımını gerçekleştirebilen ülkelerin elinde”

TÜBİSAD Yönetim Kurulu Başkanı Levent Kızıltan ise dijitalleşmenin merkezde olduğu yeni dünya düzeninde, sürdürülebilir büyümenin anahtarının teknoloji atılımını gerçekleştirebilen ülkelerin ellerinde bulundurduklarını vurgulayarak, "Dijitalleşme ve dijital ekonomiye geçiş, ülkemiz için uluslararası sahada akılla koşmamız gereken bir yarış ve birçok paydaşla birlikte yürüyeceğimiz stratejik bir yolculuk olmak zorunda. Cumhuriyetin 2. yüzyılında temel hedefimiz, teknoloji atılımını gerçekleştirmiş ve dijitalleşmeyi güçlü bir ekonomik değere dönüştürmüş bir Türkiye var etmek olmalı." değerlendirmesinde bulundu.