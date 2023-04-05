TÜSİAD SD2 Dijital Platformu, yenilenen yapısıyla daha fazla şirkete ulaşacak

TÜSİAD, sanayinin dönüşümüne destek sağlamak amacıyla altı yıldır yürüttüğü TÜSİAD Sanayide Dijital Dönüşüm (TÜSİAD SD2) Programı, daha yüksek hedeflere doğru ilerliyor. Program kapsamında hayata geçen dijital platformda bugüne kadar sunulan hizmetler artırılacak, yanı sıra şirketler için özelleştirecek. Teknoloji kullanıcıları ve tedarikçileri için erişimi, kullanımı daha kolay ve interaktif bir yapıya geçecek.

TÜSİAD’ın, sanayinin dönüşümüne destek sağlamak amacıyla altı yıldır yürüttüğü TÜSİAD Sanayide Dijital Dönüşüm (TÜSİAD SD2) Programı’nın geçen hafta düzenlenen Başarı Hikayeleri Töreni, teknoloji zirvesine dönüştü. Törende, 6. Çağrı Dönemi’nde eşleşen teknoloji kullanıcıları ve tedarikçilerinin birlikte ürettiği, yeni uygulama örnekleri oluşturacak 10 dijital çözümün tanıtımları yapılırken jüri tarafından belirlenen başarı kategorileri de açıklandı.

Güçlü şirketlerin desteğinde düzenlendi

HPE ve Intel (Altın Sponsorlar), Gün+Partners Avukatlık Bürosu (Hukuki Destek Paydaşı), Schneider Electric (Bronz Sponsor) destekleriyle gerçekleşen TÜSİAD SD2 6. Çağrı Dönemi etkinliğinin açılış konuşmalarını TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan, TÜSİAD Yönetim Kurulu Üyesi ve Dijital Türkiye Yuvarlak Masası Eş Başkanı Perihan İnci ve TÜSİAD SD2 Görev Gücü Başkanı Onur Eren yaptı.

"Ar-Ge ve inovasyon nitelikli insan kaynağının yaratacağı katma değer ile mümkün"

TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan, süratle dijitalleşen üretim süreçlerinde nitelikli insan kaynağına yatırım yapmanın önemli bir faktör olduğunu dile getirerek, "Ar-Ge ve inovasyon kapasitesinin geliştirilmesi yalnızca nitelikli insan kaynağının yaratacağı katma değer ile mümkün olabilir. 2030 yılına kadar 85 milyondan fazla işin, gereken niteliğe sahip çalışan bulunamaması nedeniyle boş kalabileceği öngörüsünü ortaya koyan çalışmalar var. İş dünyası olarak bize düşen en önemli görevlerden biri, sektör ve ölçek ayırt etmeden genç nüfusumuzu dijital dönüşüme hazır hale getirmek" dedi. Turan, "Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında geleceğin iş gücünü inşa ederken yapay zeka, makine öğrenimi ve veri analitiği gibi yenilikçi alanlarda yetkinliğimizi geliştirmemiz gerekiyor. Bu amaçla, 2018 yılından bu yana TÜSİAD SD2 Programı ile şirketlerin birlikte çalışmalarını ve birlikte üretmelerini destekliyoruz. Bir eşleştirme platformu sağlamanın ötesinde bir dijital iyi uygulama kütüphanesi ve dijital dönüşüm etkileştiricisi olarak SD2 Programımızın başarısı bizlere gurur veriyor. Yaklaşık 4 ay önce eşleşen şirketlerimiz o günden bugüne büyük bir tutkuyla birlikte çalışarak çözüm dosyalarını üretti" diye konuştu.

Tedarikçiden binden fazla başvuru geldi

TÜSİAD Yönetim Kurulu Üyesi ve Dijital Türkiye Yuvarlak Masası Eş Başkanı Perihan İnci, TÜSİAD SD2 Dijital Platformu ile teknoloji kullanıcısı şirketlerin daha fazla tedarikçiyle bir araya gelmesini ve daha fazla inovatif çözümler üretmesini hedeflediklerini söyledi. TÜSİAD SD2’nin 6 döneminde, teknolojiyi kullanan şirketlerin dijital dönüşüm ihtiyacı için 73 çağrı açtığını belirten İnci, ilgili ihtiyaç alanlarına teknoloji tedarikçilerinden binden fazla başvuru alındığını da ekledi. Ekosistemde yer alan şirketlerin pek çoğunun eşleştiği tedarikçi ile çalışmayı sürdürdüğünü söyleyen İnci, eşleşmeyen şirketler de bu program vesilesiyle tanışarak olası işbirlikleri için temas halinde olduğunu da vurguladı. İnci, “Ülkemizin de çağın gerekliliklerini dikkate alarak dijital dönüşüm odağında politikalarını şekillendirmesi gerekiyor. TÜSİAD olarak bu anlayışla, sanayinin dönüşümü için TÜSİAD SD2 Programı ile arz ve talep buluşmasında yaşanan kopukluğu gidermeyi hedefliyoruz. TÜSİAD SD2’nin 6. dönemini de başarıyla tamamlıyoruz. Aralık ayında gerçekleştirdiğimiz STEP Programında eşleşmeler gerçekleşti. Eşleşen teknoloji tedarikçileri ve kullanıcıları çözüm dosyalarını oluşturdu” diye konuştu.

"İnteraktif platforma dönüşecek"

TÜSİAD SD2 Görev Gücü Başkanı Onur Eren, şirketlere kıymetli fayda yaratan TÜSİAD SD2’de bugün itibarıyla vites yükselttiklerini açıklayarak, “Platformumuzu yeniledik, şirketlere açıyoruz. Teknoloji kullanıcıları ve tedarikçiler için hem erişimi ve kullanımı daha kolay bir yapıya geçiyoruz hem de daha fazla etkileşim ve işbirliği hedefliyoruz. TÜSİAD SD2 hem büyüyor hem daha interaktif bir platforma dönüşecek. Kullanıcı ve tedarikçiler için 7/24 işbirliği sağlayacağız. Platformumuzda olan şirketleri platformu aktif olarak kullanmaya, katılmamış şirketleri kayıt yapmaya davet ediyoruz” dedi. Eren, “TÜSİAD SD2 teknoloji kullanıcıları için bir laboratuvar işlevi görüyor. Şirketler, projelerini SD2'de çağrı olarak açabiliyor. Çağrı açarak, hem teknoloji tedarikçilerinin farklı çözüm önerilerini görüyor hem de eşleştiği tedarikçi ile projesini detaylandırıyor." dedi.

Kullanıcı ve tedarikçi, 7/24 iş birliği imkanına sahip

TÜSİAD SD2 Dijital Platformu, yenilenerek şirketlere sağlayacağı katkıyı daha da genişletti. Teknoloji Kullanıcıları ve Tedarikçiler için erişimi ve kullanımı daha kolay bir yapıya geçti. Bu yönüyle daha çok şirketi bünyesine katacak ve daha fazla iş birliğine olanak yaratacak. Platformda Teknoloji Kullanıcılarına üç grupta yer veriliyor ve farklı hizmetler sunuluyor. Kullanıcılar, Veri Toplama Paketi ile ekosistemin parçası olup günceli takip ediyor. Analiz Paketi ile projeleri için tedarikçilerin uygulamaya hazır çözümlerine erişiyor. Uygulama Paketi ile şirketinin ihtiyacına özel çağrı açıyor. Teknoloji Kullanıcısı, dijital dönüşüm yolculuğuna çıkmış olsa da henüz başlamamış olsa da bu platformda kendisine özel alan bulabiliyor. Ayrıca kullanıcılar çok yakında devreye alınacak yeni modül ile şirketlerinin dijital olgunluğunu da ölçebilecek. Teknoloji Tedarikçileri de platformda müşteri doğrulaması yapabiliyor. Şu anda platformda kayıtlı 2 bin 100’den fazla tedarikçi var. Bu sayı, platformun yenilenen yapısıyla daha da büyüyecek. Teknoloji Tedarikçileri için platformda sürekli tanıtım imkanı bulunuyor. Ayrıca, ürün ve hizmetlerine uygun çağrılara başvuru yaparak, Teknoloji Kullanıcılarına partnerlik yapabilme imkanı sağlanıyor. TÜSİAD SD2 platformunda kullanıcı ve tedarikçiler için 7/24 etkileşim ve iş birliği imkanı bulunuyor. Şirketler, bu ekosistemin parçası olmak için www.tusiadsd2.org adresinden üye olabilir.

Şirketler, SD2 Programı’nı nasıl değerlendirdi?

▶ Otokoç Otomotiv Teknoloji ve Strateji Direktörü Erdal Kemikli: "Bu işin özelinde alışık olmadığımız bir teknolojiyi bulmak zordu. Bu platform özelinde aslında sorunu tanımlıyorsunuz sizi sorunu tanımlamaya zorluyorlar. Normalde olduğundan daha hızlı bir süreçti. Biz problem ifade ettik ama bir çözüm düşünmedik. Normalde aslında çözüm tanımlar çözüm ararsınız, çıkan çözüm de hiç aklımızda olmayan bir şey oldu."

▶ Temsa Bilgi Teknolojileri Grup Müdürü Sibel Yurtseven: “Sorunuza uygun partner seçmek zordu. Sorunumuzu önce kendi elemesinden geçiriyor ve puanlıyor. Bize çözüm sağlayacak firmalar eleyerek geldi. En az 6 aylık bir süreci inanılmaz kısalttık.”

▶ E- bebek Bilgi Teknolojileri Direktörü Seda Kaşhan: “Normalde kendimiz çağrı açtığımızda kendimizin çaba harcaması gerekiyor. SD2 platformunda çağrıya çıktığımızda çözümler bize elenmiş şekilde geliyor ve çok hızlı oluyor. Biz problemimizi hızlı kolay ve düşük maliyetle çözüme odaklandık.”

▶ Signalton Kurucusu ve CEO’su Nail Çadallı: “En büyük katkısı networking, teknoloji kullanıcısı şirketler ya da diğer teknoloji tedarikçisi şirketlerle bağlantı ağını kurmak”

▶ Obase Ürün Müdürü Berna Atak Bülbül: “Tüsiad SD2 çağrısı etkili çünkü bu kadar kuvvetli müşterilerle kısa sürede çalışabilmek mümkün değil. Bu olanağı sağladığı için mutluyuz.”

Görüntü işlemeden canlı veri toplamaya başarılı projelere plaket

TÜSİAD SD2 Başarı Hikayeleri Töreni’nde, erken arıza tespit ve önleme, üretimde izlenebilirlik, IoT ile canlı veri toplama, görüntü işleme, yapay zeka, tedarik zinciri, hammadde kalite kontrol konularında projeler paylaşıldı. 6. Çağrı Dönemi tamamlanan TÜSİAD SD2 Programı’nın Başarı Hikayeleri şu şekilde belirlendi:

▶ Uluslararası Rekabetçilik Başarı Kategorisi: Brisa & Signalton - Lastikte Erken Arıza Tespit ve Önlem Sistemi.

▶ Katma Değer Başarı Kategorisi: Çelmak & İletişim Yazılım - Üretimde İzlenebilirlik ve IoT ile Canlı Veri Toplama.

▶ Ticarileşme Potansiyeli Başarı Kategorisi: Dokay & Cloudpeer - Rezervasyon ve Sözleşme İstihbarat, Analiz ve Takip Otomasyonu.

▶ Ulusal Rekabetçilik Başarı Kategorisi: Ebebek & Wawlabs - İnternet Sitesi ve Arama Deneyiminin Geliştirilmesi.

▶ Yaygınlaşma Potansiyeli Başarı Kategorisi: Otokoç Otomotiv & Semtrio - Araç Kullanımı Karbon Ayak İzi Ölçümü ve Optimizasyonu.

▶ Katma Değer Başarı Kategorisi: Tat Gıda & Endors - Hammadde Kalite Kontrol ve Tahminleme.

▶ Teknolojinin Sürdürülebilirliği Başarı Kategorisi: Tat Gıda & E3Tam - Görüntü İşleme ile Kusurlu Ürün Tespit ve Tahliye Otomasyon Sistemi.

▶ Yaygınlaşma Potansiyeli Başarı Kategorisi: Teksan & Datafors - Beceri Yönetiminde Yapay Zeka.

▶ Sektörel Dönüşüm Potansiyeli Başarı Kategorisi: Temsa & Obase – Hamurlabs - Uçtan Uca Tedarik Zinciri Yönetimi .

▶ Teknolojinin Sürdürülebilirliği Başarı Kategorisi: TürkTraktör & Ithinka - Görüntü İşleme ile Sızdırmazlık Takibi.

▶ HPE Türkiye Özel Başarı Kategorisi: Brisa & Signalton - Lastikte Erken Arıza Tespit ve Önlem Sistemi.