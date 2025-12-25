TÜSİAD yeni başkanını arıyor: Hangi isim öne çıkıyor?

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği'nde (TÜSİAD) seçim süreci yaklaşıyor. Türkiye’nin patronlar kulübünün yeni başkanının kim olacağı merak ediliyor.

2022 yılından bu yana 2 dönemdir başkanlık yapan Orhan Turan görev süresinin sonuna yaklaşırken, 2025’te TÜSİAD Başkanı olarak zor dönemlerden geçmişti.

Turan’a soruşturma açılmıştı

TÜSİAD Başkanı Orhan Turan ve TÜSİAD Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Mehmet Ömer Arif Aras hakkında, 13 Şubat 2025’te yapılan genel kuruldaki konuşmaları nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca re'sen soruşturma başlatılmıştı.

"Yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlamasıyla başlatılan soruşturma kapsamında TÜSİAD Başkanı Turan ve TÜSİAD YİK Başkanı Aras yurtdışı çıkış yasağı getirilerek serbest bırakılmıştı.

İkinci dönemde başkanlık sona eriyor

Turan, 2022 yılından bu yana iki dönemdir başkanlık yapıyor. TÜSİAD’ın tüzüğüne göre “Yönetim Kurulu Başkanı iki dönem üst üste yeniden seçilebilir. Bir dönem aradan sonra eski Başkanın yeniden seçilmesi mümkündür” deniliyor. Özetle, Turan bu dönem aday olamayacak ancak dilerse bir sonraki seçimlerde adaylığını yeniden koyabilir.

TÜSİAD’ın teamüllerine göre, seçimlere üzerinde mutabık kalınan tek liste ile giriliyor. Başkan yardımcıları da doğal adaylar kabul ediliyor.

TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan’ın 3 yardımcısı da bu durumda doğal başkanlık adayları olurken, son dönemde birçok ekonomi yazarının da belirttiği gibi öne çıkan aday ise DİMES CEO’su Ozan Diren oluyor.

Ekonomim.com olarak başvurduğumuz TÜSİAD’dan konuyla ilgili bir yorum yapılmadı. Yine teamüllere göre, seçim sürecine dek konuyla ilgili kurumsal açıklamalar yapılmıyor.

Üyelere gönderilen yazı

Patronlar Dünyası’nın geçtiğimiz günlerde aktardığına göre, TÜSİAD Genel Kurulu için Genel Sekreter Ebru Dicle imzasıyla üyelere resmi bir yazı gönderildi. TÜSİAD’dan üyelerine gönderilen resmi yazıda şu ifadeler yer aldı:



“TÜSİAD’ın yeni dönem Yönetim Kurulu ve Yüksek İstişare Konseyi Başkanlık Divanı, daha önce duyurulduğu üzere 15 Ocak 2026 tarihinde gerçekleştirilecek olan Genel Kurul toplantımızda belirlenecektir.

TÜSİAD Başkanlar Konseyi, TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ozan Diren’i 2026-2027 dönemi Yönetim Kurulu Başkan adayı olarak, TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Ömer Aras’ı 2026-2027 dönemi Yüksek İstişare Konseyi Başkan adayı olarak Genel Kurul’a önerme yönünde bir karar almıştır.

TÜSİAD yönetim kadrolarını belirleyecek olan değerli TÜSİAD Genel Kurul üyelerimize saygıyla duyurulur.”

Ozan Diren kimdir?

TÜSİAD’ın sitesinde Ozan Diren’in özgeçmişi şu şekilde:

“Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yaptığı Diren Holding bünyesinde Türkiye’nin önde gelen içecek şirketlerinden DİMES’in CEO’luğunu üstlenmektedir.

DİMES bünyesinde çalışmaya, üniversite yıllarında başlayan Ozan Diren, şirketin tüm departmanlarında, her kademede aktif görevde bulundu. Aynı dönemde yüksek eğitime devam eden Diren, 1997’de İTÜ’den endüstri mühendisi, 1999 yılında ABD’de University Of Hartford’tan pazarlama yüksek lisans diplomalarını aldı ve ardından, İstanbul Üniversitesi İşletme İktisadı Enstitüsü'nün Finans İhtisas Programı’nı bitirdi.

2024 yılı Genel Kurul toplantısı itibariyle TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı görevini yürüten Diren, aynı zamanda Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Türkiye İçecek Sanayi Meclisi Başkanıdır.”

Kurulduğu günden bu yana TÜSİAD başkanları

1971-1979 Feyyaz Berker

1980-1984 Ali Koçman

1985 Şahap Kocatopçu

1986 Sakıp Sabancı

1987-1988 Ömer Dinçkök

1989-1990 Cem Boyner

1991-1992 Bülent Eczacıbaşı

1993-1996 Halis Komili

1997-1998 Muharrem Kayhan

1999-2000 Erkut Yücaoğlu

2001-2003 Tuncay Özilhan

2004-2006 Ömer Sabancı

2006-2009 Arzuhan Doğan Yalçındağ

2010-2012 Ümit Boyner

2013-2014 Muharrem Yılmaz

2014 Haluk Dinçer

2015-2016 Cansen Başaran Symes

2017-2018 Erol Bilecik

2019-2021 Simone Kaslowski