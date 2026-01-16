TÜSİAD’ın taze başkanı Diren'den ilk mesaj: Bu dönem işimiz kolay değil

Dün yapılan Genel Kurul’da tek aday olarak Türkiye Sanayici ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) başkanı seçilen Ozan Diren, ilk açıklamasında kendisinden önceki başkan Orhan Turan’a vurgu yaptı. Turan için “Çıtayı çok yükselttin Orhan abi, bu dönem işimiz kolay değil” diyen Diren, “Tüm bu süreçte bana inandığın ve beni cesaretlendirdiğin için müteşekkirim” dedi.

Diren’in sosyal medyadan yaptığı ilk paylaşım şu şekilde oldu:

"Bugün TÜSİAD’daki başkan odasını ilk kez kullanıyorum, 10 yıldır birlikte yakın çalıştığım Orhan Turan’ı odada gözüm aradı. Bu notu düşmeden bugünü geçmek istemedim.

İlk TÜSİAD üyeliğimiz zamanında -2006 civarıydı sanırım- tanışmıştık. ‘Benim de oğlumun adı Ozan’ dedi, ‘aaa, benim de babamın adı Orhan’ demiştim ve o gün başlayan samimi ilişkimiz çerçevesinde abiliği sürdü gitti.

TÜSİAD bünyesinde birlikte çeşitli çalışmalarımız oldu.

TÜRKONFED Başkan’lığına aday olurken beni de Başkan Yardımcısı olarak çağırdı. İşimle ilgili olmayan bir STK’da daha önce çalışmamıştım, bir bildiği vardır dedim ve gittim. Orada harika dostluklar kazandığım 6 yıl geçirdim.

TÜSİAD Başkanlığına aday olurken de davet etti, tamam dedim 2 sene Yönetim Kurulu Üyeliği, 2 sene Başkan Yardımcılığı olmak üzere birçok konuda aynı veya farklı cephelerde çalıştık, paylaştık.

Geçen senenin sonunda ‘TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanlık Divanı üyeleri seni önerebilecekleri sonraki başkan adayları arasında görüyorlar, ben de yapar dedim senin adına, merak etme hep yanındayım’ dedi ve buradayım.

Birlikte çok çalıştık, istişare ettik, kararlar verdi. Tüm bu süreçte bana inandığın ve beni cesaretlendirdiğin için müteşekkirim. Çıtayı çok yükselttin Orhan abi, bu dönem işimiz kolay değil."