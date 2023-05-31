Ukrayna, IMF'den 15,6 milyar dolarlık kredi için ilk incelemeden geçti

IMF ve Ukrayna'nın 4 yıllık finansman paketi kapsamında ilk gözden geçirme için güncellenmiş bir dizi ekonomik ve mali politika üzerinde personel düzeyinde anlaşmaya vardığı bildirildi.

Tüm nicel performans kriterleri ve yapısal kriterlerin karşılandığı, yaklaşık 900 milyon dolar tutarında bir ödeme yapılmasının yolu açıldığı belirtildi.

Ukrayna ekonomisinin dikkate değer bir dayanıklılık gösterdiği işaret edilen açıklamada, son ekonomik gelişmelerin 2023'te kademeli bir ekonomik toparlanmaya işaret ettiği ancak savaşla ilgili istisnai derecede yüksek belirsizlik devam ettiğinden görünümün belirsizliğini koruduğu ifade edildi.

Anlaşmanın IMF İcra Direktörleri Kurulunun onayına tabi olduğu belirtilen açıklamada, Kurulun gelecek haftalarda konuyu değerlendirmesinin beklendiği aktarıldı.

IMF İcra Direktörleri Kurulu, 31 Mart'ta, Rusya ile savaş halinde olan Ukrayna için toplam 115 milyar dolarlık destek paketinin bir parçası olarak 48 ay süreli 15,6 milyar dolarlık finansman paketini onaylamıştı.