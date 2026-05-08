Yazılım sektörünün geleceği TOBB’da masaya yatırıldı

TOBB’da yapılan toplantıya kamudan, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Milli Teknoloji ve Yapay Zeka Genel Müdürü Sadullah Uzun, Yapay Zeka Daire Başkanı Abdullah Enes Taha, Ticaret Bakanlığı Uluslararası Hizmet Ticareti Genel Müdürü Tarık Sönmez, Genel Müdür Yardımcısı Fatih Aydın, Daire Başkanı Fatma Derya Koç, TUBİTAK BİLGEM Açık Kaynak Teknolojileri Birim Koordinatörü Osman Küçüksönmez, KOSGEB Daire Başkanı Asım Türkmen’in yanında, Bilgi Teknoloji Kurumu, Türk Standartları Enstitüsü uzmanlarından katılım sağlandı.

TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Büyüksimitci, yaptığı açılış konuşmasında yazılım sektörünün Türkiye’nin dijital dönüşümündeki lokomotif rolüne dikkat çekti. Büyüksimitci, sektörün potansiyelini tam anlamıyla ortaya çıkarabilmek için “ortak akıl” yaklaşımının hayati önem taşıdığını vurguladı. Meclis bünyesinde kurulan 14 alt komitenin yürüttüğü çalışmaların, sektörün geleceğine ışık tutacak somut çıktılar üreteceğine olan inancını dile getiren Büyüksimitci, teknoloji odaklı bu uzmanlık gruplarının sektörü küresel rekabette daha ileri bir seviyeye taşıyacağını ifade etti.

Meclis Başkanı Ertan Barut ise, Türkiye’nin saygın ve ölçeklenebilir bir yazılım ülkesi olması yolunda stratejik altyapıların ve yerli kapasitenin büyütülmesinin önemine değindi. Barut, yapay zekâ ve siber güvenlik yatırımlarının veri merkezlerini daha kritik bir noktaya taşıdığını belirterek, sektörün "ajan-tabanlı sistemler" ve yüksek teknoloji entegrasyonu ile bu yeni döneme hazır olması gerektiğini vurguladı.

14 komitenin sorunları kamu kurumları ile paylaşıldı

Toplantının ana gündem maddesi kapsamında, Meclis Başkan Yardımcısı Salih Kükrek’in moderatörlüğünde, 14 teknoloji odaklı alt komitenin başkanları, kendi alanlarına yönelik "3 temel sorun ve 3 çözüm önerisi" sunumları paylaşıldı.

Yapay zekadan blokzincire, siber güvenlikten yeşil bilişime kadar 14 farklı disiplinde; üretim, istihdam ve ihracat gibi genel sorunlar, teknolojik odak alanlara dair spesifik çözüm önerileri ve kamu mevzuatına dair beklentiler detaylıca ele alındı. Komite Başkanları başkanlarınca, kendi komitelerince belirlenen öncelikli 3 sorun ve çözüm önerilerini maddeler halinde 3’er dakika içinde kamu kurumlarının değerlendirmelerine sunuldu. Sorunu tespit etmenin yanında çözüm üretmeye odaklanan komitelerde, yerli üretimi destekleme misyonun dikkat çekildi.

Toplantıda ayrıca, Türkiye Yazılım Meclisi öncülüğünde, 17 Haziran’da gerçekleştirilmesi planlanan, iş dünyasının yapay zeka ile olan etkileşimini arttırması amacıyla gerçekleştirilecek, TOBB İş Dünyası “Yapay Zeka Zirvesi” hakkında bilgi verildi.