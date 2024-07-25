Z kuşağı iş hayatında meydan okuyarak sosyalleşiyor

Pandemi dolayısıyla eğitim hayatının bir kısmını evinde tamamlayan, mülakatlarını çevrim içi yapan, hatta ilk iş deneyiminden itibaren çalışma hayatını uzaktan veya hibrit olarak sürdüren Z kuşağı, iş arkadaşlarıyla sosyalleşmek için de sosyal ağları tercih ediyor. Bu durum iş ilişkilerinin yüzeysel kalması, takım çalışmalarının etkisinin azalması gibi riskleri barındırsa da şirketlerin yaptığı esenlik çalışmaları hem çalışanlar arasındaki ilişkileri güçlendiriyor hem de başta Z kuşağı olmak üzere çalışanların sosyalleşmesine ve ruh haline olumlu etki ediyor. 2021 yılından bu yana global adım yarışması Wellbees Challenge’ı düzenleyen yeni nesil çalışan esenliği platformu Wellbees’in CEO’su Melis Abacıoğlu, adım atmanın ve diğer katılımcılara meydan okumanın (challenge) genç çalışanlar üzerindeki olumlu etkileri hakkında bilgi verdi.

“Z kuşağı sosyalleşebileceği bir iş ortamı arıyor”

İş dünyasının Z kuşağını yakalamak için sosyal ağlara önem vermesi gerektiğini söyleyen Abacıoğlu, “Türkiye, internet ve sosyal medya kullanımının en yoğun olduğu ülkelerden biri. Özellikle 35 yaş altında internet kullanımı yedi saatin üzerine çıkıyor ve bunun da yaklaşık üç saati sosyal medyada geçiyor. Bu da çok normal bir durum. Çünkü Z kuşağı hem teknolojinin içine doğdu hem de pandemi dolayısıyla eğitim ve çalışma hayatının bir kısmını uzaktan geçirmek durumunda kaldı. Tabii sosyal medya, erişim ve sosyalleşme açısından ilk başta avantajlı gibi görünse de sosyal ilişkilerin daha yüzeysel kalmasına neden olabiliyor. Dolayısıyla şirketlerin hem çalışanlarının sosyalliğini hem de işe ve iş yerine bağlılığını artıracak çalışmalar yürütmesi gerekiyor. Genç yeteneklerin beklentilerini analiz ettiğimizde de çalıştıkları şirketlerde inisiyatif alabildikleri, bireysel ve özgür ruhlu olabildikleri, sosyalleşebildikleri bir iş ortamı aradıklarını görüyoruz” dedi.

“Sağlıklı yaşamı oyunlaştırma ve meydan okumayla birleştiriyoruz”

Son olarak geçtiğimiz Mayıs ayında sekizincisini düzenledikleri global adım yarışması Wellbees Challenge’ın Z kuşağı üzerinde bıraktığı olumlu etkiye dikkat çeken Abacıoğlu, “Wellbees Challenge’ta şirketler daha çok adım atmak için birbirleriyle mücadele ederken şirketin çalışanları da birbirleriyle mücadele ediyor. Biz bu yarışmayla aslında Z kuşağının çok sevdiği oyunlaştırma ve meydan okuma gibi dinamikleri sağlıklı yaşamla birleştiriyoruz. Son yarışmamızda da yarışma öncesindeki bir aylık dönem, yarışma sırası ve yarışma sonrasındaki bir aylık dönemi değerlendirdik. Buna göre Z kuşağının yarışma sırasındaki sosyalleşme puanı yarışma öncesine göre yüzde 53 artış gösterdi. Yarışma sonrasındaki süreçte de yarışma öncesine göre yüzde 25’lik artış devam etti. Bu da aslında Z kuşağının sosyal ağlarda, iyi ve güçlü bir içerik olduğunda kaliteli zaman geçirebileceğinin, şirketlerin bu tarz meydan okumalarla Z kuşağı çalışanlarını memnun edebileceğinin bir göstergesi” diye konuştu.