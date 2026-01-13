Z Kuşağı yan haklarının kişiselleştirilmesini istiyor

Migros'un fintek iştiraki MoneyPay, Future Bright işbirliğiyle çalışanların yan haklar konusundaki beklentilerine yönelik araştırma gerçekleştirdi.

Migros'tan yapılan açıklamaya göre, "Yan Haklar Yeniden Tanımlanıyor: Kuşaklar Konuşuyor" etkinliğinde, X, Y ve Z kuşaklarının yan haklar konusundaki beklentilerini içeren araştırmanın sonuçları paylaşıldı.

Sektör profesyonellerinin katıldığı etkinlikte, yan hakların tek tip paketlerle yönetilemeyecek kadar çok katmanlı bir alana dönüştüğü vurgulandı.

Araştırma sonuçlarına göre, çalışanlar yan hakları kendilerine verilen değerin bir yansıması olarak görüyor. Sonuçlar, tek tip paketler yerine kuşaklar arasındaki farklılıkları dikkate alan uygulamalara ihtiyaç duyulduğunu ortaya koyuyor.

Çalışan beklentilerinin çeşitlendiği, esnekliğin temel bir ihtiyaç haline geldiği dönemde, kuşaklar arasındaki beklenti farklılıkları dikkate alınarak yan hakların yeniden tanımlanması öneriliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen MoneyPay Genel Müdürü Mehmet Müstehlik, kendilerini işverenlerin ve çalışanların yanında duran, onlarla değişen, gelişen ve dönüşen bir iş ortağı olarak konumlandırdıklarını bildirdi.

Büyük ölçekli kurumsal yapılardan KOBİ'lere kadar her ölçekteki şirketin ihtiyaçlarına özel çözümler geliştirdiklerini aktaran Müstehlik, "Kullanıcı dostu dijital platformumuz aracılığıyla çalışanlara gıda, giyim, ulaşım, yemek gibi çeşitli yan haklar sunuyoruz. ProFlex Kurumsal Hediye Kartı ve Yeni Nesil Yemek Kartımız Money Yemek ile ürün portföyümüz daha da genişledi. Ürün ve hizmet sunan finansal bir iş ortağı olarak yan hak ekosisteminin merkezinde yer alıyoruz." ifadelerini kullandı.

"Z kuşağının çoğu yan hakların kişiselleştirilmesini istiyor"

FutureBright Group Kurucu Ortağı Akan Abdula da araştırma sonuçlarına göre yan hakların, çalışanla şirket arasında güven duygusunu pekiştiren bir unsur olarak görüldüğünü kaydetti.

Çalışanların kendilerine uyumlanan, kişisel tercihlere alan açan ve günlük hayatı kolaylaştıran yan hak deneyimleri beklediğini aktaran Abdula, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Çalışanlar, verilen yan haklarla değer gördüklerini, takdir edildiklerini hissettiklerini belirtiyor. Ancak kuşaklar arasında beklentiler açısından bir farklılık söz konusu. Bu sebeple, yan haklar artık standart çözümlerle karşılanamıyor. Z kuşağı iş hayatına daha farklı bakıyor, bu kuşağı kendisine değer verildiğine ikna etmek, X ve Y kuşağına göre zor. Z kuşağının yüzde 61'i yan hakların kişiselleştirilmesini istiyor."