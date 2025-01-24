Zihinsel Servet Buluşması! Fark Labs’te geleceği şekillendiren fikirler ve liderler bir araya geldi

Zihinsel Servet Buluşması, iş dünyasının liderlerini, akademisyenleri ve bürokratları bir araya getirerek, zihinsel sermayenin dönüştürücü gücünü ele aldı. Etkinlikte, doğru bilgi ve iyi niyetle kurulan bağlantıların; bireyler, kurumlar ve toplumlar için nasıl bir geleceği inşa edebileceği, gün boyu süren panellerle derinlemesine tartışıldı.

Fark Labs Kurucusu Ahu Serter, etkinliğin açılışında şunları söyledi:

“Zihinsel servet, dünyayı dönüştüren en güçlü araçtır; paranın tükenebilirliğine karşı, doğru bilgi, iyi niyet ve samimi bağlantılar büyür, çoğalır ve nesiller boyu kalıcı değer yaratır. Bugün burada, yalnızca geleceği hayal etmekle kalmıyor, onu inşa edecek cesur adımları atarak, daha sürdürülebilir ve güçlü bir geleceğin temellerini atıyoruz.”

Ahu Serter’in keynote sunumunun ardından, katılımcılarla liderlikten sürdürülebilirliğe, mobiliteden yenilikçi üretim çözümlerine kadar birbirinden önemli beş farklı konu masaya yatırıldı. Panellerde sektör liderleri, akademisyenler ve girişimciler; deneyimlerini paylaşarak geleceğe dair çözümler ve ilham verici fikirler sundular.

Panel özetleri ve katılımcılar

Panel 1: Future of Leadership – Zihinsel Servet Nedir? Nasıl Ölçülür?

Ana Tema: Liderlikte zihinsel sermayenin gücü, bilginin doğruluğu ve bağlantıların geleceği şekillendirmedeki rolü.

Moderatör: Ahu Serter, Kurucu – Fark Labs & Arya Yatırım Platformu

Konuşmacılar:

Serdar Turan, Genel Yayın Yönetmeni – Harvard Business Review Türkiye

Prof. Dr. Hasan Mandal, Rektör – İstanbul Teknik Üniversitesi

Ömer Aras, Yönetim Kurulu Başkanı – QNB Türkiye

Günseli Öneş, MindHunter – Fark Labs ve Future Innovation Leaders 2024 Mezunu

Salih Torun, Gelecek Nesil Lider – Torun Metal

Liderlik ve zihinsel sermaye temalı açılış panelinde, bilginin ve bağlantıların bir araya gelmesiyle liderlerin nasıl daha sürdürülebilir ve etkili bir değişim yaratabileceği vurgulandı. Zihinsel sermaye; bireylerin sadece hayatta kalmasını değil, geleceği hayal etmelerini ve inşa etmelerini sağlayan temel bir unsur olarak ele alındı. Panelde, genç liderlerin bakış açılarıyla gelecek nesillerin dönüşümde nasıl aktif rol oynayacağı ve deneyimli liderlerin bilgi birikimlerini aktarma yöntemleri tartışıldı. Özellikle, doğru bilginin ölçülebilir hale getirilmesi ve güçlü ekosistemler kurulmasıyla toplumsal dönüşümün ivme kazanacağı öne çıktı.

Panel 2: Growth Mindset – Dönüşümün Anahtarı

Ana Tema: İnsan odaklı büyüme zihniyetinin bireyler ve kurumlar üzerindeki dönüştürücü etkisi.

Moderatör: Selcen Uyguntüzel, Growth Leader – Fark Labs

Konuşmacılar:

A. Serdar İbrahimcioğlu, Başkan – KOSGEB

Turan Erdoğan, Eski CEO – Vestel

Cevher Özyavuz, Genel Sekreter – Cevher Group

Mert Oruz, Bilgi Teknolojileri Direktörü – Arkas Holding

Yücel Saykal, CEO – Saykal Electronics

Büyüme zihniyeti panelinde, insan odaklı dönüşümün kurumların ve bireylerin başarı yolculuğunda kritik bir rol oynadığı paylaşıldı. Kamu destek mekanizmalarının girişimcilik ekosistemine sağladığı katkılar ve dönüşüm hikayeleri dikkat çekerken, köklü şirketlerin yeni nesil liderlerle birlikte nasıl yenilikçi stratejiler geliştirdiği örneklerle anlatıldı. Ayrıca, büyüme zihniyetinin kriz dönemlerinde kurumları nasıl dayanıklı kıldığına dair somut örnekler paylaşıldı.

Panel 3: Future of Materials & Chemicals – Üretimde Yenilikçi Çözümler

Ana Tema: Malzeme bilimi ve kimya sektörünün gelecekteki rolü.

Moderatör: Dr. Özge Akbulut, Doçent – Sabancı Üniversitesi

Konuşmacılar:

Ömer Burhanoğlu, CEO – Fark Holding

Prof. Urartu Şeker, Kurucu Ortak – Synbiotik Biyoteknoloji

Prof. Burcu Saner Okan, Kurucu Ortak ve CTO – Euronova

Prof. Yusuf Z. Menceloğlu, Yönetim Kurulu Üyesi – Sabancı Üniversitesi Nanoteknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi

Malzeme bilimi ve üretim teknolojileri panelinde, sentetik biyolojinin üretim süreçlerindeki rolü ve malzeme teknolojilerinin sanayi ve tarımda yarattığı dönüşüm ele alındı. Özellikle, yenilikçi malzemelerin sürdürülebilir üretim süreçlerini desteklediği ve karbon ayak izini azaltma potansiyeline sahip olduğu vurgulandı. Üretim teknolojilerinde bilim ve inovasyonun bir araya gelmesiyle geleceğin sanayi trendlerinin nasıl şekilleneceği örneklerle tartışıldı.

Panel 4: Future of Mobility – Mobilite Ekosisteminin Geleceği

Ana Tema: Mobilite sektöründe dönüşüm ve yenilikçi teknolojilerin rolü.

Moderatör: Ussal Şahbaz, Kurucu – Ussal Danışmanlık

Konuşmacılar:

Hasan Erdoğan, Mobilite Çözümleri Direktörü – TOFAŞ

Ömer Orkun Dütbaş, Kurucu Ortak ve CEO – Büyütech

Selman Tosunoğlu, CEO – Ampherr

Dr. Ali Onuralp Ünal, CEO – Tripy

Mobilitenin geleceği panelinde, elektrikli araçlar, batarya teknolojileri ve mikromobilitenin kentsel yaşam üzerindeki etkileri ele alındı. Avrupa ve Türkiye’de mobilite trendlerinin nasıl evrildiği, şehirlerin ulaşım altyapısında dönüşüm yaratmak için teknolojik çözümler ve paylaşım ekonomisinin artan rolü üzerinde duruldu. Mobilite ekosisteminde, elektrikli araçlara geçişin hızlanmasıyla birlikte tedarik zincirlerinde yaşanan dönüşümler de panelin dikkat çeken başlıkları arasında yer aldı.

Panel 5: Investing for a Better Future Together – Daha İyi Bir Geleceğe Yatırım

Ana Tema: Teknoloji, sürdürülebilirlik ve cinsiyet dengesinin yatırım süreçlerindeki rolü.

Moderatör: Ahu Serter, Kurucu – Fark Labs & Arya

Konuşmacılar:

Orhan Turan, Başkan – TÜSİAD

Münteha Adalı, CEO ve Kurucu Ortak – Güvensan & Arya

Cengiz Ultav, Yönetim Kurulu Üyesi – Vestel

İhsan Ünal, Yönetim Kurulu Üyesi – MİA Teknoloji

Daha iyi bir geleceğe yatırım panelinde, sürdürülebilir kalkınma, cinsiyet dengesi ve teknoloji odaklı yatırımların toplumsal ve ekonomik büyümeye katkıları ele alındı. Kadın liderlerin ekonomiye kazandırdığı değer ve cinsiyet dengesinin şirketlerin performansını nasıl iyileştirdiği somut örneklerle paylaşıldı. Ayrıca, büyük şirketlerin birlikte yatırım yaparak geleceğe yönelik iddialı hedeflere ulaşma stratejileri değerlendirildi.

Networking ve Kapanış

Etkinlik, networking oturumu ile sona erdi. Katılımcılar, fikir alışverişinde bulunarak yeni iş birlikleri için temeller attı.