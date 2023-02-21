0.5 gramlık yavru balık açık denize taşınırsa telef olur
2009 yaz ortası… Dönemin Çimentaş Genel Koordinatörü Mustafa Güçlü’nün kızı Ayşe Güçlü’nün hayatını Renay Onur’la birleştirdiği düğün için Çeşme’deyiz.
Konakladığımız Altın Yunus’taki odaya girince Yaşar Holding Onursal Başkanı Selçuk Yaşar’ın mektubunu buldum.
Basın Danışmanı Hakan Atis, bizim Yaşar Holding’e ait Altın Yunus’ta konakladığımızı aktarınca, Selçuk Yaşar da mektubunu odaya bıraktırıp kültür balıkçılığına dikkatimi çekmek istemişti.
Mektubun ekinde bir de zaman zaman hazırlattığı kitapçıklardan biri vardı:
- Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı kurulmalı…
Selçuk Yaşar’ın mektubuna şu hatırlatma mesajını koymuştu:
- Türk Sanayici ve İş İnsanları Derneği’ni (TÜSİAD) kuran ve ülkemizde tarımdan sanayiye geçişi sağlayan kuşağa mensup işadamıyım. 84 yaşındayım ve ülkemizin kalkınması için var gücümle gayret gösteriyorum.
Pınar Deniz Ürünleri’nin Türkiye’nin ilk kültür balıkçılığı tesisi olarak 1984’ten buyana faaliyetlerini dünya standartlarına uygun sürdürdüğüne vurgu yapmıştı:
- Sadece çipura ve levrek üretiyoruz. İç ve dış pazarlara satış yapıyoruz. Balık ağlarımızı ilgili bakanlıkların yasal talimatlarına uygun şekilde belirlenen noktalara nakletmiş bulunuyoruz.
Balık çiftliklerinin “açık deniz”e nakliyle birlikte yaşadıkları sıkıntıyı şöyle ortaya koymuştu:
- 0.5 gram ağırlığında ve daha gözle seçilmesi güç olan yavru balıkların bulunduğu ünitelerin (kuluçkahane) açık denize taşınması, Türk kültür balıkçılığı sektörü için telafisi mümkün olmayan zararlar doğuracaktır.
Ardından önerisini paylaşmıştı:
- Kuluçkahaneler için mutlaka kıyılarda yer tahsis edilmelidir.
Mektubunun son bölümünde Tarım Bakanlığı’nın adına değinmişti:
- Üç tarafı denizlerle çevrili ülkemizde İspanya, Fransa, Danimarka, Rusya ve Portekiz’deki gibi“Tarım, Gıda, Balıkçılık Bakanlığı” kurulması gerekiyor.
Selçuk Yaşar, 2012 yılında balıkçılıkla ilgili yayınladığı kitapçıkta çiftliklerin karadan uzaklığı konusu üzerinde durmuştu:
- Balık çiftliklerimizin karadan uzaklığı konusunda alt sınır 1.1 kilometre. Bu mesafe, Türkiye’nin dünyadaki rekabet gücünü zayıflatıyor.
Uygulamadaki kuralların işleri zorlaştırdığını savunmuştu:
- Bizim mevzuat en az 30 metre derinlik, karadan da 1.1 kilometre uzaklığı şart koşuyor. 1.1 kilometre uzaklaşınca derinlik 60 metreye çıkıyor, işimiz zorlaşıyor. Çalışan güvenliği tehlikeye giriyor.
Bu konudaki önerisini şöyle aktarmıştı:
- Sadece 30 metre derinlik kuralı olsun, mesafe sınırı kalksın.
Yaşar’ın “yavru balık” konusunu gündeme getirdiği mektubunu yansıttığım yazıyı, “haklı bulan, uyan çıkar mı?” sorusuyla noktalamıştım.
“Yavru balık” işini Group Sagun Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Tuncay Sagun’a sordum, 14 yıldır uygulamada bir değişiklik olmadığını öğrendim.
98 yaşında yaşama veda eden Selçuk Yaşar’a Allah’tan rahmet diliyorum…
15 çalışma arkadaşımızı depremlerde kaybettik
MALATYALI İş İnsanları Derneği (MİAD) Başkanı Yunus Akdaş, Malatya’da oluşturmak için yola çıktıkları “konteyner köy”e katkı için dernek üyelerini tek tek ararken Kiğılı Giyim Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Kiğılı’nın telefonunu çevirip sesi açtı:
- Abdullah Bey, Malatya’da kuracağımız “konteyner köy” için sizden de katkı bekliyoruz.
Kiğılı, şirkette yaşadıkları acıyı paylaştı:
- Depremzede illerimizde yıkılan mağazalarımız oldu. Daha da önemlisi enkazda vefat eden çalışma arkadaşlarımız var.
Kiğılı’yla görüşmenin ardından LC Waikiki Yönetim Kurulu Başkanı Vahap Küçük’e personelle ilgili durumu sordum, şu yanıtı verdi:
- Çoğu Kahramanmaraş ve Hatay’da olmak üzere 15 çalışma arkadaşımızı kaybettik.
Malatya’daki büyük mağaza binasını sağlam gördüğümü belirttim, doğruladı:
- Malatya’daki binamız sağlam çok şükür…
Doğanşehir’de yaptırıp İstanbul’daki taşeron şirketlerin kullanımına açtıkları binaların durumunu merak ettim, anlattı:
- Doğanşehir’deki atölyeler ağır hasarlı maalesef…
74 bin öğrenci başka illere nakledildi, 10 ilde ‘hastane sınıfı’ açılıyor
MİLLİ Eğitim Bakanlığı, 6-20 Şubat 2023 dönemine ilişkin “deprem görev-durum raporu” paylaştı. Özetle şöyle:
- Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, ilk depremin ardından 6 Şubat 2023’te ivedilikle sorumluluk bölgesi olan Malatya’ya intikal etti. 2 bin 500 kişilik MEB AKUB ekipleri ivedilikle bölgelere sevk edildi.
- 6 ŞUBAT: Öğretmenevleri, meslek liseleri tarafından bölgeye 150 bin kişilik yemek, su gibi ürünler ulaştırıldı.
- 7 ŞUBAT: Öğretmenevi ve uygulama otelleri, pansiyonlarda 251 bin vatandaşımıza barınma hizmeti sağlandı. 372 bin kişilik yemek kapasitesine ulaşıldı. 15 adet mobil mutfak kuruldu. Mesleki ve teknik Anadolu liselerinin ürettiği 700 bin ekmek bölgeye yönlendirildi.
- 8 ŞUBAT: Sıcak yemek üretim kapasitesi 877 bin 951’e çıkarıldı. Genel yemek üretim kapasitesi 951 bin 792’ye ulaştı. Mobil mutfak sayısı 33’e yükseldi. MEB AKUB ekibi kadrosu 4 bin 136 oldu. Barınma hizmeti verilen vatandaş 301 bin 512’yi buldu.
- 9 ŞUBAT: Yurtlarda, okullarda, pansiyonlarda, uygulama otellerinde ve öğretmenevlerinde konaklama hizmeti verilen kişi sayısı 465 bine ulaştı. Sahada organizasyona destek veren gönüllü öğretmenler 7 bin 46’yı buldu. Mobil mutfak sayısı 60’a çıktı.
- 10 ŞUBAT: 159 meslek lisesi ve teknik ortaöğretim kurumu 9 bin 871 soba üretti. Bölgede günlük yemek dağıtımı 1 milyon 141 bin 315 kişiyi buldu.
- 12 ŞUBAT: Depremden etkilenen illerden 1000’i aşkın öğrenci nakillerini aldırdı. Özel öğretim kurumlarında Milli Eğitim Bakanı yetkisiyle depremzede 10 ildeki öğrenciler için tam burs kontenjanı sağlandı. 10 ilde okul, pansiyon, öğretmenevi ve uygulama otellerinin bulunduğu 20 bin 868 binadan sadece 24’ü yıkıldı. Okul, yurt, uygulama oteli ve öğretmenevlerinde konaklayan 465 bin vatandaşımız var. 25 bini 10 ilin dışında. Yemek servisi 1 milyon 894 bin 362 kişiye ulaştı. Seyyar mutfak sayısı 97’ye çıktı. Meslek liselerinde üretilen 1.6 milyon ekmek her gün 10 ilde dağıtılır hale geldi.
- 13 ŞUBAT: Depremzede vatandaşlarımıza 1 milyon 950 bin 340 kişilik sıcak yemek, 1 milyon 790 bin 239 adet ekmek, 197 bin 331 kumanya sağlandı.
- 14 ŞUBAT: Depremden etkilenen 10 ildeki 1 milyon 29 bin lise öğrencisi için 71 ilde 1 milyon 279 bin kişilik kapasite oluşturuldu. 3 bin 681 öğrenci nakillerini diğer illere aldırdı. Özel öğretim kurumlarında 25 bin 133 kişilik tam burslu öğrenci kapasitesi oluşturuldu. 10 il dışından gelen 16 bin gönüllü öğretmen ile bölgedeki 212 bin öğretmenin büyük bir kısmı organizasyonlara destek oluyor. 10 ilde 2 milyon 5 bin 719 kişilik sıcak yemek, 1 milyon 800 bin 863 ekmek ve 155 bin 618 kumanya dağıtıldı.
- 15 ŞUBAT: Depremden etkilenen illerdeki öğrenciler için 71 ilde ilkokul, ortaokul ve liselerde 3 milyon 784 bin 411 öğrencilik kapasite oluşturuldu. 5 bin 836 öğrenci nakilden yararlandı. Özel eğitim kurumlarında 110 bin 735 öğrencilik tam burslu kapasite oluşturuldu. 10 ilde 1 milyon 970 bin 500 kişilik sıcak yemek, 1 milyon 805 bin 894 ekmek ve 151 bin 614 kumanya dağıtıldı.
- 16 ŞUBAT: 10 ilde 1 milyon 847 bin 800 kişilik sıcak yemek, 1 milyon 800 bin ekmek ve 149 bin 236 kumanya dağıtıldı.
- 17 ŞUBAT: 35 bin 24 öğrencinin nakil işlemi gerçekleştirildi. 10 ilde 1 milyon 790 bin kişilik sıcak yemek, 1 milyon 782 bin 520 ekmek ve 144 bin 800 kumanya dağıtıldı.
- 18 ŞUBAT: 48 bin 457 öğrencinin nakil işlemi gerçekleştirildi. MEB’in 71 ildeki 521 bin 735 kişilik pansiyon kapasitesinin 279 bin 998 kişilik bölümünü öğrenciler kullanır hale geldi.
- 19 ŞUBAT: 54 bin 882 öğrencinin nakil işlemi gerçekleştirildi.
- 20 ŞUBAT: Nakilleri gerçekleşen öğrenci sayısı 74 bin 884’e ulaştı. 10 ildeki tüm hastanelerde 1 Mart’a kadar hastane sınıfları açılacak. Bu sınıflardan tedavi gören öğrencilerin yanı sıra sağlık emekçilerinin çocukları da yararlanabilecek.