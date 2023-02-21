0.5 gramlık yavru balık açık denize taşınırsa telef olur

2009 yaz ortası… Dönemin Çimentaş Genel Koordinatörü Mustafa Güçlü’nün kızı Ayşe Güçlü’nün hayatını Renay Onur’la birleştirdiği düğün için Çeşme’deyiz.

Konakladığımız Altın Yunus’taki odaya girince Yaşar Holding Onursal Başkanı Selçuk Yaşar’ın mektubunu buldum.

Basın Danışmanı Hakan Atis, bizim Yaşar Holding’e ait Altın Yunus’ta konakladığımızı aktarınca, Selçuk Yaşar da mektubunu odaya bıraktırıp kültür balıkçılığına dikkatimi çekmek istemişti.

Mektubun ekinde bir de zaman zaman hazırlattığı kitapçıklardan biri vardı:

Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı kurulmalı…

Selçuk Yaşar’ın mektubuna şu hatırlatma mesajını koymuştu:

- Türk Sanayici ve İş İnsanları Derneği’ni (TÜSİAD) kuran ve ülkemizde tarımdan sanayiye geçişi sağlayan kuşağa mensup işadamıyım. 84 yaşındayım ve ülkemizin kalkınması için var gücümle gayret gösteriyorum.

Pınar Deniz Ürünleri’nin Türkiye’nin ilk kültür balıkçılığı tesisi olarak 1984’ten buyana faaliyetlerini dünya standartlarına uygun sürdürdüğüne vurgu yapmıştı:

- Sadece çipura ve levrek üretiyoruz. İç ve dış pazarlara satış yapıyoruz. Balık ağlarımızı ilgili bakanlıkların yasal talimatlarına uygun şekilde belirlenen noktalara nakletmiş bulunuyoruz.

Balık çiftliklerinin “açık deniz”e nakliyle birlikte yaşadıkları sıkıntıyı şöyle ortaya koymuştu:

- 0.5 gram ağırlığında ve daha gözle seçilmesi güç olan yavru balıkların bulunduğu ünitelerin (kuluçkahane) açık denize taşınması, Türk kültür balıkçılığı sektörü için telafisi mümkün olmayan zararlar doğuracaktır.

Ardından önerisini paylaşmıştı:

- Kuluçkahaneler için mutlaka kıyılarda yer tahsis edilmelidir.

Mektubunun son bölümünde Tarım Bakanlığı’nın adına değinmişti:

- Üç tarafı denizlerle çevrili ülkemizde İspanya, Fransa, Danimarka, Rusya ve Portekiz’deki gibi“Tarım, Gıda, Balıkçılık Bakanlığı” kurulması gerekiyor.

Selçuk Yaşar, 2012 yılında balıkçılıkla ilgili yayınladığı kitapçıkta çiftliklerin karadan uzaklığı konusu üzerinde durmuştu:

- Balık çiftliklerimizin karadan uzaklığı konusunda alt sınır 1.1 kilometre. Bu mesafe, Türkiye’nin dünyadaki rekabet gücünü zayıflatıyor.

Uygulamadaki kuralların işleri zorlaştırdığını savunmuştu:

- Bizim mevzuat en az 30 metre derinlik, karadan da 1.1 kilometre uzaklığı şart koşuyor. 1.1 kilometre uzaklaşınca derinlik 60 metreye çıkıyor, işimiz zorlaşıyor. Çalışan güvenliği tehlikeye giriyor.

Bu konudaki önerisini şöyle aktarmıştı:

- Sadece 30 metre derinlik kuralı olsun, mesafe sınırı kalksın.

Yaşar’ın “yavru balık” konusunu gündeme getirdiği mektubunu yansıttığım yazıyı, “haklı bulan, uyan çıkar mı?” sorusuyla noktalamıştım.

“Yavru balık” işini Group Sagun Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Tuncay Sagun’a sordum, 14 yıldır uygulamada bir değişiklik olmadığını öğrendim.

98 yaşında yaşama veda eden Selçuk Yaşar’a Allah’tan rahmet diliyorum…

15 çalışma arkadaşımızı depremlerde kaybettik

MALATYALI İş İnsanları Derneği (MİAD) Başkanı Yunus Akdaş, Malatya’da oluşturmak için yola çıktıkları “konteyner köy”e katkı için dernek üyelerini tek tek ararken Kiğılı Giyim Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Kiğılı’nın telefonunu çevirip sesi açtı:

- Abdullah Bey, Malatya’da kuracağımız “konteyner köy” için sizden de katkı bekliyoruz.

Kiğılı, şirkette yaşadıkları acıyı paylaştı:

- Depremzede illerimizde yıkılan mağazalarımız oldu. Daha da önemlisi enkazda vefat eden çalışma arkadaşlarımız var.

Kiğılı’yla görüşmenin ardından LC Waikiki Yönetim Kurulu Başkanı Vahap Küçük’e personelle ilgili durumu sordum, şu yanıtı verdi:

- Çoğu Kahramanmaraş ve Hatay’da olmak üzere 15 çalışma arkadaşımızı kaybettik.

Malatya’daki büyük mağaza binasını sağlam gördüğümü belirttim, doğruladı:

- Malatya’daki binamız sağlam çok şükür…

Doğanşehir’de yaptırıp İstanbul’daki taşeron şirketlerin kullanımına açtıkları binaların durumunu merak ettim, anlattı:

- Doğanşehir’deki atölyeler ağır hasarlı maalesef…

74 bin öğrenci başka illere nakledildi, 10 ilde ‘hastane sınıfı’ açılıyor

MİLLİ Eğitim Bakanlığı, 6-20 Şubat 2023 dönemine ilişkin “deprem görev-durum raporu” paylaştı. Özetle şöyle: