1 Bitcoin karşılığı satılan inanılmaz bilgiler ve 7 video kaset

Tam tarihiyle 21 Kasım 2019 günü

Bir Perşembe günüydü…

Amerika’nın New Mexico eyaletinde bir radyo istasyonu sahibi, adsız birinden bir e-mail alıyor.

E-maili gönderen kişi, o civardaki “Zorro Çiftliği’nin” eski bir çalışanı olduğunu ve kendisinde çiftliğe ait çok gizli bilgilerin bulunduğunu söylüyor.

Ancak adını vermiyor.

O GÜNÜN PARASIYLA 7 BİN DOLARA YAPILAN PAZARLIK

Vereceği bilgiler karşılığında istediği para ise 1 Bitcoin.

O tarihte 7 bin dolardı.

Ancak bugünün Bitcoin değeri ile 70 bin dolar civarında.

Anlaşıyorlar.

MUHBİRDEN GELEN İLK GİZLİ BİLGİLER

Adını saklayan muhbirden gelen ilk bilgi şu:

“Zorro Çiftliği yakınında bir yerde gizli bir mezar var. Ve bu mezarda iki yabancı kızın cesedi bulunuyor.

İkisi de Zorro Çiftliği’nde Jeffrey Epstein ve Bayan G’nin emriyle gömüldü.”

KIZLAR SADO-MAZO SEKS İLİŞKİSİ SIRASINDA BOĞULDU

Arkasından korkunç bir bilgi daha:

“İki kız da sado-mazo seks ilişkisi sırasında boğularak öldürüldüler…”

İlk bakışta insana “uydurma bir komplo teorisi” gibi geliyor.

Ama olay pek öyle gelişmiyor…

1 Bitcoin’e alınan bilgiler “Epstein korku dizisinde” yeni bir sezonu açıyor.

Epstein’ın New Mexico’da çölün ortasındaki “Zorro Çiftliği’nin” kapıları ilk defa bu kadar korkunç iddialarla açılıyor.

Bu pazar günü size, Epstein dosyalarında bugüne kadar hep üçüncü planda kalan bu mekânın hikâyesini anlatacağım.

ZEMİN KATTA MERDİVEN BAŞINDAKİ BU NÜ TABLODAKİ KADIN KİM

Hikâyenin o bölümüne geçmeden önce, size Epstein dosyalarında bugüne kadar pek görmediğim bir tablodan söz edeceğim.

Bir “nü” tablodan…

Epstein’ın Zorro Çiftliği adını verdiği bu çöl malikanesinin zemin katındaki merdivenin hemen başında çırılçıplak bir kadın tablosu asılıymış.

Bu tabloyu ilk defa görüyorum.

Biraz yakından bakınca kim olduğunu anlıyorsunuz.

Epstein’ın büyük suç ortağı Ghislaine Maxwell’in tablosu bu.

“MADAM G’NİN” ELİNDEKİ BIÇAK: KININA MI GİRİYOR, KININDAN MI ÇIKIYOR

Bir koltukta çırılçıplak oturuyor ve donuk bakışlarla karşıya doğru bakıyor.

Avına kilitlenmiş bir seri katil havasında…

Elinde; ya kınına sokmaya ya da çıkarmaya hazırlandığı bir bıçak var.

Daha doğrusu Doğu işi olduğunu tahmin ettiğim bir kama.

“Madam G.” o bıçağı ya kullanmış ya da birine saplamaya hazırlanıyor.

Bu tablonun varlığını ilk defa bir IT uzmanından öğrendik.

EVE GELEN “IT” UZMANININ BİLGİSAYAR EKRANINDA GÖRDÜĞÜ ÇIPLAK KIZLAR

Michael adındaki bir internet ve telekomünikasyon uzmanı, 1999 ile 2007 arasında 20’den fazla defa çiftliğe çağrılmış.

Yani oranın iletişim altyapısını çok iyi bilen biri.

Mesela “Çiftlikte çok gelişmiş IT sistemleri kullanılıyordu” diyor.

Ghislaine Maxwell’in bilgisayarını tamir ederken ekranında onlarca küçük yaşta kızın fotoğraflarını görmüş.

“NÜ” TABLODAKİ BU ÇIPLAK KADIN AZ DAHA BENİM PATRONUM OLACAKTI

Bu nü tabloya uzun uzun baktım.

Bunun özel bir nedeni de vardı.

Ghislaine’in babası Robert Maxwell, 1990’lı yılların başında Hürriyet gazetesini satın almak için İstanbul’da Erol Simavi ile görüşmeye gelmişti.

Yani o kadın az kalsın benim patronum olacaktı.

Bu parantezi kapatıp baştaki hikâyeye dönüyorum.

İki genç kızın cesetlerinin çiftlik yakınında bir yere gömüldüğü ihbarına…

O ÇİFTLİKTE NEW MEXICO VALİSİ İLE YATMAYA ZORLANAN KIZIN TANIKLIĞI

Dediğim gibi, ilk bakışta uydurma gibi geldi.

Ancak ortada Epstein davasının en önemli tanıklarından Virginia Giuffre’un yayınlanan hatıra kitabı “Hiç Kimsenin Kızı” var.

2025 yılında intihar ettiği söylenen Giuffre, kitabında birçok kez o çiftliğe götürüldüğünü, orada Epstein ve New Mexico’nun o dönemdeki valisi Billie Richardson’la yatmaya zorlandığını anlatıyordu.

İHBARI SATIN ALAN RADYOCU FBI’I ARIYOR

New Mexico’daki radyo sahibi, 1 Bitcoin’e satın aldığı bilgileri ciddiye almış ve FBI’a bildirmiş.

FBI kendisini dinlemiş, ama hiçbir şey yapmamış.

Bu da belki radyo sahibinin kişiliğinden gelen bir soru işareti.

Adı Eddy Aragon…

Bölgedeki zengin bir emlakçının oğlu. Ancak biraz sorunlu bir kişilik.

Sosyal medya platformlarından kovulmuş.

BURASI 80 YILDIR DEMOKRATLARIN ELİNDE OLAN BİR EYALET

Bir de Trump yanlısı.

Radyodaki mekânının duvarlarında “Liberalleri tekrar ağlatalım” sloganı yazılı.

New Mexico ise kökten demokrat bir yer.

80 yıldan beri demokratların yönetiminde.

O nedenle bazı girişimlerinin de Clinton’a zarar vereceği düşünülerek yerel demokratlar tarafından engellendiğini söylüyor.

FBI olayın üzerine gitmeyince bu bilgiler de unutulmuş.

NEW MEXICO KONGRESİ DOSYANIN AÇILMASI KARARI ALIYOR

Ancak geçen yıl sonunda bütün Epstein belgelerinin açıklanması kararı alınınca iş birden canlanmış.

Çünkü radyocuya gelen o e-mail de açıklanan belgeler arasında yer alıyor.

Bunun üzerine New Mexico Kongresi, Zorro Çiftliği dosyasının yeniden açılmasına karar veriyor.

Yani demokratlar da harekete geçiyor.

RADARLAR VE CESET KÖPEKLERİ İŞ BAŞINDA

Böylece geçtiğimiz 9 Mart günü çiftlik yakınlarında kazılar başlıyor.

Özel toprak altı radarları ve ceset arama konusunda uzmanlaşmış köpekler de aramalara dâhil ediliyor.

Kongre bu araştırma için 2.5 milyon dolarlık bir bütçe ayırdı.

Bu araştırmanın ilk sonuçları bir rapor hâlinde önümüzdeki 31 Temmuz günü açıklanacak.

Böylece Zorro Çiftliği’nin labirentlerine girilmiş olacak.

ZORRO ÇİFTLİĞİ BİR İNSAN HARASI MI OLACAKTI

Bu çiftlik hakkında bilgiler ve iddialar bu kadar da değil.

Çünkü yıllar boyunca çiftlikte çalışan, teknik işler için oraya sık sık çağrılan insanlarla da konuşulmaya başlandı.

Şu sıralar gözler Monalito Royal isimli eski bir çalışanın üzerinde.

Onun tanık olduğu birçok olayın bulunduğu anlatılıyor.

Bunlar arasında en ilginci ise bu çiftliğin bir tür “insan harası” olarak kullanıldığı iddiası…

DİZİNİN İKİNCİ BÖLÜMÜ: ÇİFTLİKTE NOBEL ÖDÜLLÜ SPERM BANKASI

Epstein’ın genetik ve uzay alanındaki gelişmelere çok ilgi duyduğu ve zaman zaman Nobel ödüllü bilim insanlarını buraya davet ettiği biliniyor.

İddiaya göre bu çiftlikte, eski bir sperm bankası olan “Repository for Germinal Choice” modeline benzeyen bir sistem kurmayı planlıyormuş.

Türkçeye “Çekirdek kararlar veri havuzu” olarak çevirebiliriz.

Yani özel seçimli sperm esasına dayalı bir banka…

Örnek aldığı bu kuruluş çok ilginç.

1980 ile 1999 yılları arasında faaliyetteydi.

Medya buraya “Nobel ödüllü sperm bankası” adını takmıştı.

EPSTEIN’İN TEK DONÖRÜ KENDİSİ Mİ OLACAKTI

Amacı da şuydu:

“Çok zeki ve başarılı erkeklerin genlerini kullanarak daha seçkin nesiller yetiştirmek…”

Bir zamanlar Nazilerin “Ari ırk yaratmak” için yaptığı çalışmalara benzeyen bir şey.

Tabii Epstein anormal narsist bir karakter.

Tabii ki kurmak istediği sperm bankasının tek donörü var:

Kendisi…

Kendi spermlerinden seçkin bir nesil yaratmak istiyor.

TERMİNATÖRÜN DONDURARAK SAKLAMAK İSTEDİĞİ İKİ ORGANI

Bu projesine ek bir planı daha var:

“Cryogenisation…”

Hedefi, “Kendisine ait bazı organları dondurup, ileride ondan benzer organları üretmek.”

Dondurmak istediği iki organı da çok ilginç:

“Başı” ve “penisi…”

BEYNİNE VE PENİSİNE HAYRAN BİR SCI-FI KARAKTERİ

İnsana sürreal gelen hikâyeler bunlar.

Ama diyorum ya, tanıkları da var.

Virginia Giuffre, Türkçeye de çevrilen hatıra kitabında Epstein’ın bu projelerinden de söz ediyor.

“Beynine” ve “penisine” hayran bir karakter…

Sanki bir science fiction karakteri.

Bıraksalarmış o çiftliği Dr. Moro’nun Adası’na çevirecekmiş.

EPSTEIN SAGA’NIN ÜÇÜNCÜ SEZONU ZORRO ÇİFTLİĞİNDE AÇILIYOR

Epstein hikâyesi henüz bitmedi.

Dizinin birinci sezonu Florida, ikinci sezonu Epstein Adası’nda çekilmiş gibiydi.

Öyle anlaşılıyor ki üçüncü sezonu Zorro Çiftliği’nde açılacak.

Ancak bu sezonun birinci bölümü çok ilginç bir senaryo ile başlayacak.

ZORRO ÇİFTLİĞİNİN YENİ SAHİBİ ADINI NE YAPTI

Zorro Çiftliği’nin adı değişti.

Çiftlik, Epstein’ı yargılayan mahkeme tarafından satıldı.

Parası bu zalim karakterin kurbanlarına dağıtıldı.

Çiftliğin yeni sahibi Don Huffines adlı bir emlakçı.

Trump yanlısı, koyu bir Katolik.

Çiftliğin adını “Rancho de San Rafael” yaptı.

ESKİ AHİT’İN ŞİFA MELEĞİ ZORRO’NUN İŞARETİNİ SİLEBİLECEK Mİ

Eski Ahit’in en önemli meleklerinden birinin adı yani.

İbranice “şifa veren, iyileştiren, yol gösteren” demek.

Bir roman kahramanı olarak Zorro, düşmanlarının üzerine saldırmadan önce ya da düşmanını alt ettikten sonra kılıcıyla bir “Z” işareti bırakır.

Epstein da bu çiftliğe o işareti sonsuza kadar bıraktı.

Bakalım şifa meleği Rafael’in adı o karanlık işareti silmeye yetecek mi…

Yani dizi devam ediyor…

(*) Yazıdaki bilgileri Paris Match dergisinin 26 Mart–1 Nisan sayısından, çeşitli gazete ve başka dergilerden ve ChatGPT bilgilerinden derledim. Hikâye her zamanki gibi bana ait.